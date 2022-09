Le Mindful Leadership : qu’est-ce et pourquoi il en faut plus ?

Irina Jenni: Avec l’industrialisation et le développement fulgurant de la technologie et de la numérisation, les personnes se sont vues reléguées au second plan, assimilées à de simples ressources ou machines, en dépit de leur complexité supérieure. Nous sommes pourtant faits d’émotions, de sentiments et de processus intellectuels hautement complexes. Ces aspects précis ont trop souvent été négligés jusqu’à présent. Le mindful leadership contribue à la motivation, à l’épanouissement et à la santé des personnes, des équipes et des organisations. En prenant soin de nous-mêmes et de nos semblables, nous accorderons également une plus grande attention à notre environnement et contribuerons à une planète plus durable et plus saine.