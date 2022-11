© Little Shao/Red Bull Content Pool

Red Bull BC One All Star Ami ist ein B-Girl

Das "B" steht für Breaking, B-Boys und B-Girls sind also Break-Boys und Break-Girls.

