Notes pour maintenant : conseils du Grand Jacques aux jeunes artistes

Le grand Jacques n'était pas avare d'interviews, d'ailleurs so/ Denise Glaser et Dominique Arban pour la répartie, sans complaisance. En se penchant sur ces archives, et si l'on gratte un peu sous la patine de certaines pensées obsolètes, on y trouve de précieux conseils pour les jeunes artistes, pour peu qu'on s'attarde sur leur substance intemporelle.

Et une chanson c'est pas fait pour être chanté, dans mon petit monde à moi, c'est fait pour être raconté aux gens. Et si tout mon corps n'aide pas ce texte, c'est pas une chanson. C'est un petit truc écrit, plus ou moins habile, adroit, plus ou moins raté, avec une petite musique. Il faut qu'au-dessus de cette chanson se mêle un corps, une chair, et qui doit éclater pratiquement jusqu'à tomber.

