Qu'est ce qu'une jam-session ?

Les tournois en danse hip-hop sont des enjeux importants dans beaucoup d’événements liés à cette scène, des danseurs du monde entier s’entraînant sans relâche pour être le meilleur. À chaque fois qu’un groupe de danseurs se réunit en dehors du cadre de la compétition pour improviser et échanger, une sensation unique fait vibrer le cypher. Découvrez ce qu’est l’improvisation et pourquoi c’est un élément central dans la culture hip-hop.

Une impro avec Majid

01 Le Jamming, qu’est-ce que c’est ?

Les musiciens aiment se réunir pour faire une jam session, jouer des morceaux ensemble, créer de nouveaux thèmes et simplement jouir de la présence d’autres musiciens qui aiment la musique. De la même manière, dans une jam session, les danseurs créent un environnement où ils sont ensemble pour partager, échanger et profiter de la présence d’autres danseurs pour bouger en suivant la musique, parfois avec un DJ qui mixe en même temps.

Bien avant l’apparition des compétitions, les jam sessions rythmaient les fêtes privées ou les boîtes de nuit, il s’agissait d’échanger dans les cercles et d’exécuter ensemble les derniers pas de danse à la mode, spécialement créés pour les titres les plus populaires du moment.

Lorsque différents styles de danse s’invitent dans une jam session, ils apportent chacun leur pierre à la fusion des genres.

Improvisation de Stalamuerte et Diablo

Dans une cypher, les danseurs évoluent ensemble à certains moments, en solo à d’autres. La danse House est un style dans lequel deux danseurs peuvent se trouver dans le cercle au même moment, bougeant et dansant ensemble, partageant l’instant et réagissant mutuellement à leurs mouvements. Avec le breaking, au contraire, une seule personne occupe le cercle, il s’agit plus d’afficher son style.

Beaucoup de styles de danse comportent également des séquences et chorégraphies typiques. Ainsi le hip-hop freestyle, créé dans des fêtes, apporte toujours ce grain de folie dans une jam session : un ou deux danseurs vont lancer une chorégraphie ou un pas de danse typiques et tout le monde va suivre et se mettre à danser. Dans le locking, le « lockers handshake » est une suite de mouvements typiques que deux danseurs accomplissent ensemble. Des groupes comme les Electric Boogaloos ont inspiré certaines séquences des « poppers », qu’ils peuvent exécuter tous ensemble lors d'une jam session.

B-Boy Junior fait une démonstration de breaking à la Felsenreitschue © Leo Rosas

Une jam session peut également réunir des danseurs évoluant ensemble librement, s’encourageant et se motivant mutuellement. Les « krumpers » sont à fond dans cette mouvance, lorsqu’ils improvisent ils n’hésitent pas à donner de la voix pour s’encourager et ainsi redonner du tonus à la personne en train de danser. Les « voguers » apportent le même type d’encouragement, de motivation scandée et d’enthousiasme lorsqu’ils se réunissent pour improviser.

Que vous soyez « breaker », « hip-hop freestyler », « popper », « locker », « house dancer », « krumper », « voguer » ou « waacker », en impro tout le monde se mélange et vibre en même temps, partageant cet amour pour les styles de danse de rue et de club plébiscités par le groupe.

02 Où peut-on assister à des jam sessions ?

Depuis les débuts de la culture hip-hop, les fêtes privées ou de quartier ont toujours été des endroits où les danseurs improvisent ensemble. Tout disposés à s’amuser, les participants s’invitent, chacun dans son style, et peuvent parfois faire la démonstration de nouveaux pas de danse. En général, un DJ officie derrière les platines, et, lorsqu’il lance un titre à la mode, c’est le signal pour rejoindre la piste de danse avec les pas appropriés.

Danse avec Perla et Yaman

Parfois, une jam session est organisée selon un horaire et une localisation spécifiques. Cela peut se dérouler dans un studio de danse, un lieu emblématique ou un spot d’entraînement, comme une gare ou un parc (l’été), un endroit proche d’une rivière ou un skate park. Il y a juste besoin d’une circonstance, d’un endroit et de quelqu’un qui apporte un système de sonorisation et de la musique, alors la séance d’impro peut commencer.

Dans le monde entier, beaucoup de villes disposent également de clubs connus où les danseurs sont régulièrement invités à participer à des jam sessions. D’ordinaire, ces soirées sont menées par des Djs aux platines. Ils ont la réputation de toujours proposer les titres les plus innovants, les standards ou les morceaux les plus récents. Les danseurs ne s’y trompent pas, plébiscitant leur set.

Ou encore, un DJ connu peut parfois se trouver en ville et s’autoriser un extra dans un club. Les danseurs vont alors rapidement s’inviter, sachant pertinemment que ce DJ va rendre cette soirée inoubliable.

Rythmant la plupart des événements, les pre-party et after-party sont bien connus des danseurs. Il arrive toujours, alors, que des cercles se forment et, immanquablement, des pas de danse vont surgir, à gauche, à droite, vers l’avant, vers l’arrière.

Nelson fait la démonstration de son « tutting ». © Leo Rosas

S’il n’y a pas de pre ou after party, on peut toujours escompter que, d’une manière ou d’une autre, une jam session naisse à l’hôtel, généralement dans le hall ou à l’extérieur. Il suffit que quelqu’un commence à mettre de la musique sur son téléphone ou sur une enceinte pour que les danseurs commencent à improviser tous ensemble.

Même lorsque le cadre est celui d’une compétition, il y a toujours des temps morts dans les battles. Les danseurs peuvent alors improviser en groupe, le DJ peut enchaîner les titres pour maintenir l’ambiance et un état d’esprit propice et joyeux, tandis qu’un MC vient prolonger la magie au micro.

03 Danser ensemble

Une jam session permet de ne pas oublier que les styles de danse provenant de la rue ont tous, d’une certaine manière, été modelés ou formés par un contexte social, et sont voués à être partagés et appréciés simultanément. Même lorsque les danseurs ne viennent pas du même pays, ne parlent pas la même langue ou n’ont pas le même héritage culturel, ils sont connectés par la danse et la musique, le rythme qui s’exprime à travers nos corps par cette même musique.

Une nouvelle année fêtée en improvisant

Que ce soit avec leur crew, leurs amis ou des danseurs, ils aiment se retrouver. Que ce soit pour mettre au point des chorégraphies, apprendre des pas nouveaux ou innovants, ou même juste venir participer à l’ambiance, une jam session est un moment libre et ouvert pour explorer, échanger et partager. Ce qui compte vraiment, c’est aimer se réunir pour danser tous ensemble.