Jankos : “League of Legends, c’est toute ma vie !”

Peu de joueurs de League of Legends affichent une carrière aussi riche que celle de Marcin "Jankos" Jankowski , “vétéran” de G2 Esports . À 26 ans, le Polonais est le membre le plus ancien de l’effectif. Il est aussi l'un des joueurs les plus expérimentés du championnat européen de League of Legends et de l' esport dans son ensemble.

Jankos baigne dans la League dès la première saison, à laquelle il participe sur les serveurs nord-américains depuis sa Pologne natale. Mais s'il est vite reconnu par des pros comme Christian 'IWillDominate' Rivera, LoL ne reste qu'un passe-temps pour lui jusqu'en 2013.

Le joueur est ensuite recruté par sa première équipe professionnelle, Mistral, puis intègre l’effectif de H2k-Gaming. Il remporte notamment la DreamHack Bucarest 2013, avant de rejoindre l'équipe Kiedyś Miałem, rachetée par Team Roccat. Qui, certes, ne remporte pas de trophées sous son ère, mais le talent du Polonais est déjà indéniable et lui vaut le surnom de " First Blood King ".

Jankos a connu un départ en fanfare lors de la Spring LEC season 2019 © Riot Games

Sa carrière bascule véritablement lorsqu’il rejoint G2 Esports en tant que jungler à la fin de 2017. " C'était déjà l'une des meilleures équipes d'Europe ", se souvient Jankos. Mais G2 va encore franchir une étape avec sa nouvelle recrue. Aux côtés de ses coéquipiers Martin 'Wunder' Hansen, Luka 'Perkz' Perković, et du duo Petter 'Hjarnan' Freychuss et Kim 'Wadid' Bae-in, Jankos domine la scène européenne et remporte son premier titre continental.

G2 devient la meilleure équipe d’Europe. Et 2019 restera comme la meilleure année de Jankos. Avec leur nouveau botlaner Mihael 'Mikyx' Mehle et leur midlaner Rasmus 'Caps' Winther , l’équipe domine les débats. Elle remporte la Spring Season et s'envole ensuite pour le Mid-Season Invitational à Rotterdam. G2 réalise alors ce que beaucoup pensaient impossible. L’équipe s’impose contre les légendes sud-coréennes SK Telecom T1 et remporte le tournoi. Ils obtiennent ensuite la deuxième place au championnat du monde.

L’histoire continue ! Jankos soulève le trophée MSI en 2019 © David Lee/Riot Games

En 2020, la superstar de Fnatic, Martin 'Rekkles' Larssen , rejoint l’effectif. G2 domine, comme prévu, la spring season, mais tombe sur un os en été. En pleine pandémie, l’équipe se fait surprendre par les nouveaux venus MAD Lions. Pour Jankos, l'équipe a perdu la flamme.

Les choses commencent à vraiment mal tourner en 2021. L'équipe termine, certes, en tête de la saison régulière, mais lors des play offs, de jeunes talents émergent dans la concurrence. G2 ne remporte aucun titre européen cette année-là et ne parvient à se qualifier, ni pour les MSI, ni pour les Mondiaux. " Nous sommes passés de la deuxième place aux championnats du monde, à ne même pas réussir à nous qualifier, regrette le big boss, Carlos " ocelote " Rodriguez . Nous avons décidé de faire exploser l’équipe. Soit vous vous adaptez, soit vous partez." Un changement radical est nécessaire si G2 veut rivaliser avec la nouvelle génération.

Le début d’une nouvelle ère pour G2

En octobre 2021, ocelote annonce donc un énorme rafraîchissement au sein de l’effectif. Il se sépare de tous les joueurs sauf deux, l'épine dorsale du nouveau collectif: Caps et Jankos. Les deux vétérans sont rejoints par Sergen 'Broken Blade' Çelik, Victor 'Flakked' Tortosa et Raphaël 'Targamas' Crabbé.

Jankos monte sur scène avec ses nouveaux camarades © Michal Konkol/Riot Games

Au sein de cette nouvelle armada, Jankos est le plus âgé et endosse le rôle de mentor. Il se fait amicalement appeler le "grand-père" par les petits jeunes qui l'entourent, mais accepte ce nouveau rôle et davantage de responsabilités.

"Jankos, il y a six ans, était peut-être beaucoup plus mécanique, mais il n'était pas un leader, raconte ocelote. "Il était difficile à gérer. Il a beaucoup changé depuis. Dans l’équipe, il représente la maturité."

"Je veux toujours rester moi-même, garder ma personnalité" ajoute Jankos. "Mais je dois aussi montrer à mes coéquipiers que nous ne sommes pas seulement là pour nous amuser. Nous devons aussi être performants."

Le jeu devient de plus en plus difficile chaque année, mais il est aussi beaucoup plus fun. Marcin 'Jankos' Jankowski

La mutation prend du temps. Les nouveaux joueurs doivent trouver leurs marques, mais l'équipe fonctionne à nouveau. Jankos se sent à l'aise dans sa position de "grand frère". Il pousse le collectif avec humour, positivité et, bien sûr, talent. "Être un bon jungler, c'est mélanger beaucoup de styles de jeu, comprendre la partie, tout en étant capable de diriger son équipe, analyse-t-il. C'est de plus en plus difficile chaque année, mais il est aussi beaucoup plus fun."

Au fil des semaines, l’effectif gagne en assurance, mais de nouveaux doutes apparaissent lorsque l'équipe perd plusieurs matches face à SK Gaming, Fnatic et Misfits Gaming. G2 réussit malgré tout à se hisser à la quatrième place de la saison régulière et se qualifie pour les playoffs du printemps. La pression est énorme.

Les playoffs parfaits

G2 commence par une défaite contre Fnatic mais enchaîne ensuite avec 12 victoires de rang. Une série qui met tout le monde d’accord.

Dans la catégorie inférieure, G2 balaie Team Vitality avant d'affronter Misfits. L’équipe montre ce dont elle est capable et monte en puissance. Le jungler préféré de tous brille ensuite dans le troisième match contre Fnatic. Il propulse une nouvelle fois l’équipe vers la victoire dans le match 1. G2 reste concentré pour remporter le Game 2, puis Jankos déballe à nouveau tout son talent pour assurer la victoire dans l’ultime duel de la série.

Jankos est redevenu champion du LEC au printemps 2022 © Michal Konkol/Riot Games

G2 Esports se qualifie pour la finale dans laquelle il rencontre Rogue. Jankos et caPs font alors jouer leur expérience et permettent à l’équipe de remporter une nouvelle fois le titre.

La folie de la mi-saison

G2 réussit ensuite un début en fanfare lors du Mid-Season Invitational 2022. L'équipe se rend à Busan, dans l'espoir de poursuivre sa série victorieuse. Elle commence sa compétition en sortant l’équipe nord-américaine Evil Geniuses sans difficulté et écrase ensuite les Australiens de ORDER.

"Nous avons eu la chance de ne pas tomber dans le groupe le plus difficile de la phase de poules du MSI, admet Jankos. Nous savons ce qui fonctionne pour nous et nous avons joué sur nos points forts."

Leur performance au Rumble est ensuite plus mitigée. G2 commence par une incroyable série de victoires contre T1, Royal Never Give Up, Evil Geniuses et Saigon Buffalo. L’équipe enchaîne alors 24 victoires consécutives. Mais la défaite contre PSG Talon va enrayer la jolie mécanique. G2 s'accroche malgré tout pour obtenir une place en demi-finale contre T1.

Janko est prêt pour la bagarre au MSI 2022 © Lee Aiksoon/Riot Games

Le duel s'avère alors désastreux pour G2 face à un Lee 'Faker' Sang-hyeok, en pleine bourre. "Nous voulions jouer contre les meilleurs, et à MSI, c'était RNG et T1, admet Jankos. Faker est une légende. Il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer la prochaine fois !" Malgré la défaite, l’invitational reste plein de promesses pour G2: " Nous pouvons nous concentrer sur la prochaine étape, gagner la saison d'été, ajoute Jankos."Nous voulons continuer à grandir en tant qu'équipe pour enfin gagner les championnats du monde !"

