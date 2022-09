Quand Jason Paul découvre Mumbai en freerunning

Je suis venu à Mumbai pour la première fois il y a dix ans. C'était pour le travail. Je logeais à Juhu, alors je suis resté dans ce quartier et je suis allé une fois à la Gateway of India. Ce qu'il y a de bien à Mumbai, c'est qu'il y a des endroits, comme Ballard Pier, avec de grandes routes et une architecture européenne. Et en même temps, vous avez toutes ces ruelles bondées et tous ces bâtiments avec des angles surprenants. J'aime la ville. À première vue, elle semble chaotique et il est facile de s'y perdre. Mais quand on y passe un peu de temps, on se rend compte qu'il y a un système, et que les choses sont assez minimalistes en raison du manque d'espace.

Jason Paul: Chaque petit quartier est une mini-ville en soi, avec un supermarché, un salon de coiffure, une pharmacie, etc. Et il y a tellement d'animaux dans la rue. Chats, chiens, on a même vu des canards. Ils n'ont pas peur des humains. D’habitude dans les grandes villes, il faut se conformer à beaucoup de règlements. Ici, avec toute la folie ambiante, on a le droit de faire ce qu'on veut.