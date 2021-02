Jérémie Heitz : « Une journée parfaite dans la neige à la maison »

« Voilà des années que je m’entraîne dans la nature, mélangeant différents sports, entre le ski, le vélo, le parapente, la grimpe, tous les sports que j’aime pratiquer. Avec la pandémie nous est venue l’idée de partager chaque mois, l’une de mes journées types. C’est un petit défi car je me filme moi-même, avec mes propres caméras, durant toute cette journée. Il n’y a pas vraiment de fil conducteur et tout est plutôt spontané. Le but premier est de parvenir à motiver les gens à sortir, faire du sport et aller en montagne.