Jérémie Heitz: "Encore une journée parfaite à la maison."

"Durant le mois de février, j'ai tout d'abord passé une dizaine de jours en Turquie pour tourner. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance avec le temps et je me suis du coup bien rattrapé dès que je suis revenu à la maison où il faisait des grosses chaleurs. Mais avec l'anticyclone qui baignait notre pays, il n'était pas facile de trouver de beaux endroits à skier.

"Durant le mois de février, j'ai tout d'abord passé une dizaine de jours en Turquie pour tourner. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance avec le temps et je me suis du coup bien rattrapé dès que je suis revenu à la maison où il faisait des grosses chaleurs. Mais avec l'anticyclone qui baignait notre pays, il n'était pas facile de trouver de beaux endroits à skier.

"Durant le mois de février, j'ai tout d'abord passé une dizaine de jours en Turquie pour tourner. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance avec le temps et je me suis du coup bien rattrapé dès que je suis revenu à la maison où il faisait des grosses chaleurs. Mais avec l'anticyclone qui baignait notre pays, il n'était pas facile de trouver de beaux endroits à skier.

Un matin, j'ai alors pris la direction du Luisin, le sommet culminant au-dessus de mon petit village des Marécottes. Je connais cette montagne comme ma poche. C'est l'endroit où je m'entraîne, où je vais faire du dénivelé, skier. Il y a de beaux petits couloirs. Petit, c'est le premier sommet que j'ai gravi et j'y découvre encore chaque année de nouveaux spots. Il ressemble à un petit jardin pour apprendre la haute montagne.

Un matin, j'ai alors pris la direction du Luisin, le sommet culminant au-dessus de mon petit village des Marécottes. Je connais cette montagne comme ma poche. C'est l'endroit où je m'entraîne, où je vais faire du dénivelé, skier. Il y a de beaux petits couloirs. Petit, c'est le premier sommet que j'ai gravi et j'y découvre encore chaque année de nouveaux spots. Il ressemble à un petit jardin pour apprendre la haute montagne.

Un matin, j'ai alors pris la direction du Luisin, le sommet culminant au-dessus de mon petit village des Marécottes. Je connais cette montagne comme ma poche. C'est l'endroit où je m'entraîne, où je vais faire du dénivelé, skier. Il y a de beaux petits couloirs. Petit, c'est le premier sommet que j'ai gravi et j'y découvre encore chaque année de nouveaux spots. Il ressemble à un petit jardin pour apprendre la haute montagne.

L'idée était de monter très tôt au sommet pour ensuite descente sur la face nord, où j'étais certain de pouvoir trouver de la neige encore froide grâce à la fraîcheur du matin, avant de grimper à nouveau pour dévaler la face sud.

L'idée était de monter très tôt au sommet pour ensuite descente sur la face nord, où j'étais certain de pouvoir trouver de la neige encore froide grâce à la fraîcheur du matin, avant de grimper à nouveau pour dévaler la face sud.

L'idée était de monter très tôt au sommet pour ensuite descente sur la face nord, où j'étais certain de pouvoir trouver de la neige encore froide grâce à la fraîcheur du matin, avant de grimper à nouveau pour dévaler la face sud.