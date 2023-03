5 suites de jeux de combat qui se font désirer

2023 est un bon cru pour les jeux de combat. Street Fighter 6 sortira en été et on devrait bientôt recevoir de nouvelles images de Tekken 8. En outre, de tout nouveaux jeux, tels que Project L par Riot Games, se profilent à l’horizon. Et même des anciennes sagas, telles que Garou: Mark of the Wolves, sont en passe de recevoir une suite.

Pourtant, même si les fans de jeux de combat ont de quoi se réjouir, il ne leur est pas interdit d’en demander encore plus. C’est pourquoi nous vous dressons ici une liste de cinq jeux de combat qui mériteraient vraiment une suite.

Capcom vs. SNK 3

À l’âge d’or des jeux de combat, SNK était le plus grand rival de Capcom. Tandis que Capcom révolutionnait le genre dans les salles d’arcade avec son jeu phare Street Fighter II, SNK tentait de récupérer sa part du gâteau avec Art of Fighting. Au fil du temps, SNK a su faire fleurir son portfolio de jeux de combats : les titres récents de leurs séries King of Fighters et Samurai Showdown sont eux aussi présents sur les dernières consoles.

CvS 2 offre de nombreux personnages et possibilités © Capcom

Vint alors la collaboration ultime : Capcom et SNK se mirent chacun à publier des titres dans lesquels il était possible de jouer des personnages issus de ces deux éditeurs japonais. Le plus populaire de ces crossovers s’appelle Capcom vs. SNK 2. Ce qui y est proposé : une sélection de 44 combattants et la possibilité de modifier son style de combat grâce au choix entre six « grooves » différents. Chacun de ces grooves reprend le style de combat de l’un de ces jeux vidéo de Capcom ou de SNK : Street Fighter Alpha, Street Fighter: Third Strike, King of Fighters et Samurai Shodown. Comme dans King of Fighters, le joueur compose une équipe de trois personnages. S’il le souhaite, il peut même sélectionner des combattants des deux camps.

Aujourd’hui, Capcom vs. SNK 2 continue à jouir d’une grande popularité sur la scène du jeu de combat. Et quand on voit à quel point SNK a su s’imposer à nouveau dans le domaine, on se prend à rêver d’une suite. Dans ses titres actuels, SNK intègre à chaque fois des personnages issus d’autres franchises. Cette société est donc parfaitement encline à collaborer avec d’autres éditeurs.

Virtua Fighter 6

Auparavant, il y avait principalement deux camps qui s’opposaient dans le contexte des jeux de combat 3D. On préférait l’un ou l’autre, on peut comme on préfère le coca au pepsi. Certains soutenaient plutôt Tekken, tandis que d’autres y préféraient Virtua Fighter.

En 1993, avec Virtua Fighter, Sega faisait passer le genre dans la troisième dimension pour la première fois. Puis en 1994, ils affinèrent le gameplay de leur jeu avec Virtua Fighter 2, offrant le premier jeu de combat 3D connaissant un véritable succès. La même année, Namco fit entrer son concurrent direct dans la course : Tekken. Les deux séries différaient l’une de l’autre de par leur accessibilité. Sur Virtua Fighter, il n’y a que trois boutons à utiliser : coup de poing, coup de pied et garde. Pourtant, il est considéré comme bien plus complexe que son concurrent.

Virtua Fighter est l'un des jeux de combat les plus techniques. © Sega

Virtua Fighter 5 est le dernier volet de la série Virtua Fighter. Sa dernière version, Ultimate Showdown, est également téléchargeable sur PlayStation 4. Il s’agit d’une version remastérisée de Virtua Fighter 5 Final Showdown, sortie en 2021, et qui, au Japon, porte le nom de « Virtua Fighter esports ».

Cela donne bon espoir aux fans que Sega n’a pas encore oubliés ni abandonnés la saga. En outre, Virtua Fighter refait régulièrement son apparition comme mini-jeu à part entière dans la série de jeux vidéo Like a Dragon.

Bloody Roar 5

Une autre saga de jeux vidéo 3D qui jouit d’une grande popularité chez les fans hardcores du genre s’appelle Bloody Roar. Les gamers qui ont grandi avec la première PlayStation s’en souviennent sans doute plus particulièrement.

Dans Bloody Roar 3, ce sont des animaux qui s’échangent des coups © 8ing

La particularité sur Bloody Roar : chaque combattant dispose d’un mode bête. Il vous suffit de cliquer sur un bouton pour transformer votre personnage en une bête hyper puissante. Dans ce jeu, on retrouve donc des lapins, éléphants, lions et autres taupes qui se livrent bataille. Une thématique plutôt sauvage à n’en pas douter. Et cela convient tout à fait à l’éditeur qui est à l’origine de ce titre. Il a été conçu par la société japonaise de développement de jeux vidéo Eighting. Ceux-là mêmes qui ont également contribué à des jeux de combat tels que Marvel vs. Capcom 3, Tatsunoko vs. Capcom ou encore Fate/unlimited codes. Les connaisseurs sont unanimes et considèrent les titres d’Eighting comme des œuvres créatives, pleines de personnages aux gameplays fascinants ; des titres qui sont tout simplement très agréables à jouer. On leur pardonne aisément de ne pas parvenir à un équilibrage parfait.

Ce n’est que l’année dernière, sous la houlette d’Arc System Works, qu’Eighting a sorti son jeu de type anime fighter : DNF Duel. Le studio continue donc à s’investir sur la scène du jeu de combat. Peut-être aurons-nous donc une nouvelle chance de transformer nos combattants en bêtes dans les temps à venir.

Tekken Tag Tournament 3

Nous savons désormais que c’est Tekken 8 qui est dans les starting-blocks. Mais en réalité, la communauté espérait que le prochain titre de la franchise serait une suite de Tekken Tag, le dernier épisode de cette série remontant à 2011.

Tekken Tag Tournament se distingue de la série principale de par la mécanique « Tag » qui lui a donné son nom : vous entrez dans l’arène avec une équipe de deux personnages. L’objectif ? Vaincre l’un des deux combattants de votre adversaire. En y parvenant, vous remportez un round. Tekken Tag est donc également différent des autres jeux en équipe dans lesquels, généralement, tous les combattants de l’équipe adverse doivent être vaincus.

Tekken Tag Tournament se joue en 2 contre 2 © Bandai Namco

Pendant une partie, il est possible de passer d’un personnage à l’autre presque à chaque instant, même en plein combo. Il s’agit là d’un élément fondamental du gameplay de Tekken Tag Tournament à maîtriser pour maximiser vos dégâts.

Un autre élément que les fans des jeux Tekken Tag adorent, c’est qu’ils évoluent en marge des titres classiques de la franchise. On peut donc se retrouver à jouer à une sorte de « Qui est-ce ? » de l’univers Tekken. Dans le deuxième volet, on pouvait même sélectionner quelques personnes particulièrement excentriques issues des opus précédents, notamment Angel, Devil ou encore le kangourou Roger Jr.

Marvel vs. Capcom 4

Certes, nous avons eu droit à Marvel vs. Capcom: Infinite en 2017, mais le titre a laissé de nombreux fans sur leur faim, malgré les quelques très bons changements de mécaniques de jeu. Au niveau technique, le jeu était loin de satisfaire les attentes. Le choix de personnages était également plutôt maigre en comparaison au formidable Marvel vs. Capcom 3. Le roster de personnages était majoritairement composé de héros et de vilains de l’univers Marvel qui, à l’époque, étaient pertinents pour le Marvel Cinematic Universe. Des personnages classiques, comme Wolverine, Magneto ou encore Storm, et qui faisaient partie des combattants principaux depuis le début de la série Marvel vs. Capcom, manquaient désormais à l’appel.

Évidemment, la bataille de licences que se livrent Disney et Marvel joue à chaque fois un rôle dans le développement de cette série. Quels personnages sont retenus ? Que peut-il leur arriver dans la trame narrative ? En outre, cette histoire de licences peut également provoquer le retrait de jeux vidéo des ventes à un moment donné après leur sortie. À l’image de Marvel vs. Capcom 2 pour lequel il n’est plus possible de télécharger une copie numérique pour le moment. Il faut soit trouver une ancienne copie physique du jeu, soit espérer trouver une PlayStation 3 ou une Xbox 360 avec le dernier portage du titre.

Marvel vs. Capcom 3 fait un tabac dans le milieu du jeu de combat © Capcom

Toutefois, Marvel vs. Capcom: Infinite remonte à une époque où Capcom et son département dédié aux jeux de combat recevaient de nombreux retours négatifs. Le lancement de Street Fighter V a laissé un goût amer à de nombreux fans. Le jeu semblait inachevé et sans âme, beaucoup de personnages présentaient un gameplay identique et l’expérience en ligne était mauvaise. Entre-temps, Capcom a su améliorer cet aspect. Street Fighter 6 est une réussite visuelle et les joueurs, que ce soit les fans de toujours ou les gamers occasionnels, semblent avoir trouvé un jeu de combat absolument génial. Il n’y a plus qu’à espérer que Capcom parvienne à utiliser cet élan pour remettre sur pied l’une de ses plus grandes franchises.