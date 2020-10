Les jeux incontournables en octobre !

FIFA 21

Pour beaucoup, il s’agit de l’unique jeu qu'ils achèteront et joueront cette année. Alors que l'édition de l'année dernière se concentrait sur un meilleur contrôle de la défense, FIFA 21 fait maintenant de même avec l'attaque. De plus, un meilleur jeu positionnel des joueurs qui n’ont pas le ballon assure une expérience de football encore plus crédible. Le mode Carrière a été affiné et le célèbre nouveau venu Volta est de retour pour des parties de football de rue acharnées !

Watch Dogs: Legion

Oublie tout ce que tu sais sur Watch Dogs. D'accord, ce monde ouvert plein d'action, de furtivité et de piratage est toujours présent, mais Legion le fait de manière tout à fait différente. Votre terrain de jeu est un Londres sous l'emprise d'organisations gouvernementales obscures et criminelles. Heureusement, tu disposes d’un vaste public - presque tous ceux que tu rencontres en ville - parmi lesquels tu peux recruter des membres de la résistance/des personnages de jeu : hooligans, petites vieilles dames, anciens espions, ou encore des personnalités médiatiques. Tu choisis non seulement comment, mais aussi avec qui tu joues !

Star Wars: Squadrons

Squadrons nous rappelle pourquoi Star Wars s'appelle Star Wars. Range ton sabre laser l’espace d’un instant, place ta Force en veilleuse et prends place dans le cockpit de huit vaisseaux spatiaux emblématiques de la «meilleure» ère du phénomène de science-fiction. Cela signifie 4 chasseurs TIE de l'écurie Empire et les classes de chasseurs et bombardiers X, Y, U et A-Wing du côté de la Nouvelle République. Le jeu propose une campagne solo étonnamment forte, mais met toujours beaucoup l'accent sur les deux modes multijoueurs. Et pour ceux qui ont des lunettes VR sur leur PS4 : ça vaut la peine de les essayer avec ce jeu !

