Après des années à tenter de conjuguer jobs alimentaires, vie de famille et rap, Jewel a jeté toutes ses forces dans son premier opus, « Mode difficile » , sorti en mai 2021. Avec sa technique imparable, ses textes introspectifs teintés d’humour et son univers visuel de haute volée, le rappeur de 32 ans originaire d’Argenteuil a enfin réussi à se faire une place bien méritée dans le paysage. Officiant désormais à plein temps, rencontre avec un artiste qui entame un nouveau chapitre de son développement musical.

Comment se sont passés ces quatre jours au studio Red Bull ?

Jewel Usain : Toute cette session s’est un peu calée à la dernière minute, je n’ai pas eu le temps de préparer réellement des textes. Et je déteste venir au studio sans couplets de côté parce que j’ai la sensation de faire perdre du temps aux gens, à l’ingénieur du son qui n’a rien à enregistrer, au beatmaker qui a conçu une prod toute chaude sur laquelle je n’ai pas de matière pour poser… D’autant que j’écris très lentement et rarement au studio. J’ai besoin d’être chez moi, les volets baissés (rires).

J’appréhendais donc pas mal la résidence. Heureusement, les beatmakers qui se sont succédé au studio pour m’accompagner, qui sont tous des artistes impressionnants bardés de disques d’or, m’ont mis à l’aise. Ils m’ont fait comprendre que ce n’était pas grave du tout si on ressortait de là sans rien terminer et que dans tous les cas, ils n’étaient pas en train de perdre leur temps à composer avec moi. De quoi me donner confiance et relâcher la pression.

Comment as-tu conçu le programme de la résidence ?

Le casting, je le dois en partie à Pauline Raignault qui gère la programmation du studio. Elle a fait venir des beatmakers qu’elle jugeait pertinents pour moi. Personnellement, je ne les connaissais pas. Non pas qu’ils n’aient pas de notoriété, simplement parce que je suis un peu à l’ouest avec le game : parfois on me parle de mecs archi connus et je ne vois pas qui c’est (rires).

Ces beatmakers sont tous arrivés avec une méthode de travail très rodée : ils ont cherché à savoir ce que j’écoutais, mes envies du moment et après quelques échanges, ils se mettaient déjà à faire courir leurs doigts sur les claviers. C’est assez impressionnant de constater à quel point ils ne sont pas à sec d’énergie et d’idées, leur dynamique m’a stimulé.

Qui retrouve-t-on au casting ?

J’ai eu la chance de travailler avec Cosmo, un beatmaker d’à peine 19 ans qui maîtrise pourtant des références capitales de ma vie d’auditeur. Il m’a proposé une prod façon J Dilla (le légendaire découpeur de samples et membre du groupe Slum Village, très actif à la fin des années 1990 et au début des années 2000, ndlr). Je n’ai même pas compris comment Cosmo connaissait tout ça à son âge, c’est bluffant.

Ambitiou$ était présent également, il a une touche très trap qui sur le papier n’a pas grand-chose à voir avec mon style. Ses goûts musicaux, marqués par la vibe d’un Waka Flocka Flame par exemple, sont à l’opposé des miens. Je lui ai partagé tout ce que j’avais enregistré ces derniers mois et il a su capter à la fois ma patte et les horizons que je pouvais explorer. Il m’a soumis une mélodie et une rythmique nouvelles pour moi, tout en me laissant l’espace nécessaire pour exprimer mon style de flow et de rap. De quoi donner naissance à une belle symbiose entre ma technique à l’ancienne, mes plugs de voix modernes et sa tonalité trap très actuelle.

De mon côté, j’ai également booké les artistes et beatmakers Alien (du groupe nîmois VSO, ndlr) et Saan, originaire de Tours, pour plancher sur un morceau plus « ouvert », laissant davantage de place aux toplines. Pour finir, outre un featuring secret m’ayant fait l’honneur de passer, le grand Kozbeatz (qui a placé pour Ninho, Soso Maness ou Kaaris, ndlr), était aussi de la partie, ce qui a donné naissance à une connexion assez magique…

Ambitiou$ et Jewel au studio Red Bull © Linda Rachdi

Que s’est-il produit avec Kozbeatz ?

Quand il a débarqué, je lui ai fait une demande précise : je voulais une outro pour le projet en cours de préparation. Une outro à l’ancienne, dans laquelle l’artiste enlève la carapace, se livre à fond. Kozbeatz a alors commencé à pianoter mais ça ne sonnait pas « outro » comme je le souhaitais. Il a ajouté quelques éléments et rapidement il a visé juste. En une journée, on a plié le morceau. Ce qui est absolument inconcevable en temps normal en ce qui me concerne. Pour pondre un texte élaboré de ce calibre, d’habitude j’en ai pour un mois. Là, j’avais quelques bases de couplet avant d’arriver mais j’ai surtout été porté par la prod et la sensibilité qui s’en dégageait, je me suis surpris à ne plus réfléchir aux paroles et à gratter directement en cabine.

Dans le studio, il y avait Lossapardo , un artiste aux multiples talents, tour à tour chanteur, peintre ou auteur. Il est resté de 10h à 19h alors qu’on ne se fréquente pas depuis très longtemps ; le voir s’impliquer dans la direction artistique et la réalisation du morceau, en canalisant mes idées, m’a donné beaucoup de force, je me suis dit que j’étais en train de créer quelque chose d’intéressant. J’y ai donc mis tout mon cœur. Y compris au moment de l’enregistrement, au cours duquel mes placements ont parfois été accidentels, bousculés par mon émotion. Je ne les ai pas retouchés, histoire de laisser parler la sincérité. J’ai l’impression à chaud qu’il s’agit de mon meilleur morceau, toutes les planètes se sont alignées.

Avoir ces différentes énergies autour de toi, c’est quelque chose de nouveau…

Je n’ai quasiment connu que des home studios, pas très grands, dans lesquels on se marche dessus. Tu payes 20 euros de l’heure, tu es pressé, tu ne joues pas avec le temps. Quand je bookais une session, c’était pour décapiter une prod que j’avais travaillée pendant deux semaines auparavant, histoire de ne pas perdre une minute une fois en cabine. J’ai des réflexes de pauvre, j’ai toujours été « en mode difficile ». Le studio Red Bull est un luxe incroyable qui m’est offert. Je peux prendre le temps de créer et effectivement, la conséquence première, c’est d’avoir l’opportunité de constituer un pôle de travail autour de moi.

Le troisième jour, par exemple, dans une pièce, on pouvait trouver Ambitiou$ en train de travailler solo sa prod. C’est un mec qui aime être dans son coin, je lui avais donné des directives, il savait où aller. Et moi à côté, je bossais avec Alien et Saan, sur un son beaucoup plus r’n’b, nous cherchions des toplines et des phases tous ensemble. C’est une énergie totalement différente, loin de l’intensité maladive qui était la mienne sur le précédent album, que j’ai travaillé comme s’il s’agissait du dernier projet de ma vie.

Cette configuration t’a donc amené à renouveler ton processus de création ?

Créer en équipe est une révolution. Jusqu’à présent, j’ai tracé ma route en me disant que les idées devaient venir de moi et essentiellement de moi. Alors même que les artistes internationaux qu’on écoute et qu’on considère comme des génies sont systématiquement épaulés par dix ou quinze personnes. On aspire à produire de la musique du même calibre mais tout seuls, ce qui est quasiment impossible. J’essaye petit à petit de laisser de côté cette fierté et cet orgueil de rappeur français à l’ancienne. Ça fait trente ans qu’aux States les rappeurs ont l’habitude de s’aider, de créer ensemble. Quand Dr. Dre a fait appel à Jay-Z pour écrire un des meilleurs sons de sa carrière, « Still Dre », ça ne choque personne.

J’ai acquis la certitude que tu deviens meilleur lorsque tu es entouré des meilleurs. Sinon, tu peux devenir bon, voire très bon certes, mais il reste malgré tout un plafond. Au contraire, mixer les énergies t’ouvre des portes que tu n’avais même pas imaginées.

Jewel en plein enregistrement au studio Red Bull © Linda Rachdi

Tu as présenté ton univers avec le projet « Mode Difficile », ta première vraie carte de visite, en mai 2021, quel regard portes-tu dessus avec du recul ?

Je dois tout à « Mode difficile » : sans lui, je n’existerais plus aujourd’hui. Grâce à ce projet, j’ai pu arrêter mon job de vendeur de baskets et devenir artiste à plein temps. C’est l’album d’une vie, je me suis arraché pour le faire, certains textes datent carrément de 2013 ! Les retours du public m’ont donné beaucoup d’amour et une confiance dont j’avais besoin parce que je doute énormément. Je reçois parfois des longs messages de gens qui m’expliquent ce que ma musique a pu représenter pour eux, c’est dingue. Ceci étant dit, musicalement, je me sens désormais à des années-lumière de « Mode difficile » !

Comment as-tu évolué depuis l’album ?

Je me suis retrouvé vingt-sept fois sur scène en quelques mois, ce qui ne m’était jamais vraiment arrivé. Et ces shows m’ont fait ressentir ma musique autrement, j’ai compris ce qui pouvait faire vibrer ou non le public en concert. Depuis, j’essaye de me servir de cette expérience en studio : je distille différemment mes énergies au sein des morceaux, en modulant encore plus mes interprétations. Je prends aussi davantage le temps de respirer, je tente des placements nouveaux, je suis plus serein dans mon jeu. Comme Beckham quand il est arrivé au PSG, il ne forçait pas la course, il était relâché parce qu’il avait déjà bien prouvé ce dont il était capable.

Cette réflexion fait écho à un morceau que je viens de faire et qui s’appelle « Rôle », dans lequel j’explique justement que j’ai trouvé ma place : j’ai une motivation incroyable pour ce rap mais je me suis débarrassé de la pression colossale que je me mettais auparavant pour exister dans le paysage.

Quelle couleur musicale aura la suite ?

Le prochain album sera rap ! Ces derniers mois, j’ai la rage et l’orgueil du kickeur. J’aime être léger, drôle, faire des blagues dans les clips mais je ne veux pas avoir l’image d’un guignol non plus. Donc j’ai envie de montrer toute l’étendue de ma technique rap, sans pour autant délaisser le fond. Du haut de mes 32 ans, j’ai du recul sur ce à quoi je veux ressembler en tant que rappeur, je ne suis pas là pour faire des signes de gang avec mes doigts, ça ne me correspond pas. Je kiffe ça chez les autres, à fond, mais ce n’est pas pour moi.

Où en es-tu dans la conception de ce projet ?

J’ai déjà bien avancé, je sais de quoi j’ai envie de parler. Quelques noms de featurings en tête également, un beau casting se prépare ! Je suis dans un bon élan créatif, j’essaye de continuer à produire sans trop de pression même si j’ai conscience que dans ce game, je n’ai pas tout mon temps non plus… Il faut exister, sortir des choses, être présent sur les réseaux. J’ai malgré tout l’impression d’avoir constitué une fanbase de gens qui me comprennent en termes de processus artistique, qui me laisse avancer à mon rythme. Ils ont saisi qu’il est nécessaire que je vive d’abord pour avoir des choses à raconter, que je mûrisse mes expériences pour en faire de la musique. Ils ne veulent pas réécouter les mêmes sons en boucle et tant mieux !

Quel a été ton meilleur moment en studio au cours de ta carrière ?

Sans vouloir faire le forceur, je crois que la journée passée au studio Red Bull pour le son d’outro avec Kozbeatz a été très spéciale : j’ai failli pleurer en écoutant le son terminé le soir même. J’ai ressenti chacune de mes lignes, j’ai été touché par mon propre son, ce qui ne s’était jamais produit. Quelque chose de magique est arrivé ce jour-là…

Pour finir, avec qui rêverais-tu de partager un moment en studio ?

Je pense à Disiz parce que ça doit donner lieu à de grandes discussions. À Vald aussi parce qu’il a une mentale qui me parle totalement. Plus largement, j’ai envie de me retrouver avec plein d’artistes atypiques, pas forcément pour faire de la musique, juste pour discuter points de vue ou comprendre comment certains morceaux qui m’ont transcendé ont été conçus. J’ai par exemple en tête Nekfeu et Diaby avec le morceau « Ciel noir » , extrait des « Étoiles vagabondes », qui a réussi à me décrocher une larme… Je suis sensible quand il s’agit de musique, c’est là que vit mon âme…