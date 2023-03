Comment Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré préparent leur retour ?

Anouk Vergé-Dépré: Je pense que plus vite tu accepteras ce qui est et réinvestiras ton énergie dans quelque chose de nouveau, en regardant vers l'avant et en essayant d'en tirer quelque chose de positif, plus cela t'aidera pour l'avenir. Plus tu restes dans le rôle de victime, plus cela devient difficile et moins tu gagnes pour ton avenir. J'ai pris le temps de ressentir : qu'est-ce que je veux exactement ? Comment exactement je veux le faire et avec qui exactement ? Comment puis-je travailler sur ma défense et quelle est la bloqueuse de l'équipe pour laquelle cela pourrait être une chance de s'entraîner et de jouer ensemble ? Une fois que toutes ces choses ont été clarifiées, il s'agissait de se replonger dans le quotidien et d'avoir des objectifs plus petits qui déterminent le quotidien. Cela m'a beaucoup aidé.