Regardez John Jackson shredder des spots fous dans Driven

Jackson est le premier à admettre que son approche du

a évolué avec l’âge. La légende de 39 ans a commencé sa carrière dans les parks et sur le pipe avant de se tourner vers le backcountry. C’est là qu’il est devenu célèbre pour envoyer d’énormes tricks dans des endroits de dingue. Aujourd’hui, même s’il continue à envoyer du lourd, Jackson est plus intéressé par l’aventure et l’exploration des montagnes dans ses expéditions. “Je veux devenir le maître de ma propre quête, explique-t-il. Cela signifie se concentrer sur la navigation, découvrir et interpréter le terrain plus efficacement et devenir plus sage dans les montagnes. Avec cet état d’esprit, je sens que je peux rider encore plus fort. Je peux aller encore plus loin et continuer de progresser en

snowboard

.“