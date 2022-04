ont tous des profils très différents mais partagent en commun l’amour de la musique et un certain talent pour se démarquer. Réuni au

Il s’agit de la combinaison de deux émotions, la joie et la tristesse, ce qui donne en anglais « joy » et « sadness »

Explication du nom : Il s’agit de la combinaison de deux émotions, la joie et la tristesse, ce qui donne en anglais « joy » et « sadness »

Explication du nom : Il s’agit de la combinaison de deux émotions, la joie et la tristesse, ce qui donne en anglais « joy » et « sadness »

Initialement attiré par l’écriture plus que par la musique, Joysad se lance à l’âge de 11 ans, motivé par un atelier d’écriture qui se déroule dans son collège. « J’ai commencé à écrire des poèmes avant d’écrire du rap. Mon truc, c’était la rime et c’est ce qui a été dur pour moi en évoluant : il m’a fallu comprendre que le rap, c’était pas uniquement de la rime ». Petit à petit, il s’essaye en effet à poser ses textes sur des instrumentales. « La première fois, c’est quand je kick sur une face B d’Akh. Je me rappelle plus du nom du morceau mais c’était sur l’album « Je suis en vie », et j’avais fini par kicker sur toutes les faces B. Avant ça, j’avais aussi eu droit aux premiers type-beats YouTube de 2010, des trucs affreux ».

Initialement attiré par l’écriture plus que par la musique, Joysad se lance à l’âge de 11 ans, motivé par un atelier d’écriture qui se déroule dans son collège. « J’ai commencé à écrire des poèmes avant d’écrire du rap. Mon truc, c’était la rime et c’est ce qui a été dur pour moi en évoluant : il m’a fallu comprendre que le rap, c’était pas uniquement de la rime ». Petit à petit, il s’essaye en effet à poser ses textes sur des instrumentales. « La première fois, c’est quand je kick sur une face B d’Akh. Je me rappelle plus du nom du morceau mais c’était sur l’album « Je suis en vie », et j’avais fini par kicker sur toutes les faces B. Avant ça, j’avais aussi eu droit aux premiers type-beats YouTube de 2010, des trucs affreux ».

Initialement attiré par l’écriture plus que par la musique, Joysad se lance à l’âge de 11 ans, motivé par un atelier d’écriture qui se déroule dans son collège. « J’ai commencé à écrire des poèmes avant d’écrire du rap. Mon truc, c’était la rime et c’est ce qui a été dur pour moi en évoluant : il m’a fallu comprendre que le rap, c’était pas uniquement de la rime ». Petit à petit, il s’essaye en effet à poser ses textes sur des instrumentales. « La première fois, c’est quand je kick sur une face B d’Akh. Je me rappelle plus du nom du morceau mais c’était sur l’album « Je suis en vie », et j’avais fini par kicker sur toutes les faces B. Avant ça, j’avais aussi eu droit aux premiers type-beats YouTube de 2010, des trucs affreux ».

Les choses deviennent sérieuses quelques années plus tard, quand il entre pour la première fois en studio. Joysad a alors 15 ans : « c’est la première fois que j’ai pu enregistrer dans de bonnes conditions plutôt que sur un dictaphone entre deux cours. Ça s'est fait à mon initiative, avec deux potes. On voulait faire du son, la session était vraiment pas chère, genre 30 balles de l’heure ». Il est finalement repéré par le biais de son freestyle posté sur Instagram pour le concours « 1minute2rap », une véritable rampe de lancement pour un jeune rappeur de province.

Les choses deviennent sérieuses quelques années plus tard, quand il entre pour la première fois en studio. Joysad a alors 15 ans : « c’est la première fois que j’ai pu enregistrer dans de bonnes conditions plutôt que sur un dictaphone entre deux cours. Ça s'est fait à mon initiative, avec deux potes. On voulait faire du son, la session était vraiment pas chère, genre 30 balles de l’heure ». Il est finalement repéré par le biais de son freestyle posté sur Instagram pour le concours « 1minute2rap », une véritable rampe de lancement pour un jeune rappeur de province.

Les choses deviennent sérieuses quelques années plus tard, quand il entre pour la première fois en studio. Joysad a alors 15 ans : « c’est la première fois que j’ai pu enregistrer dans de bonnes conditions plutôt que sur un dictaphone entre deux cours. Ça s'est fait à mon initiative, avec deux potes. On voulait faire du son, la session était vraiment pas chère, genre 30 balles de l’heure ». Il est finalement repéré par le biais de son freestyle posté sur Instagram pour le concours « 1minute2rap », une véritable rampe de lancement pour un jeune rappeur de province.

Au cours de ses différentes interviews, Joysad a cité des rappeurs de toutes les générations : NTM, IAM et le Secteur Ä, mais aussi Nekfeu, Orelsan et Maes. Des profils extrêmement variés qui témoignent de l’éclectisme de ses goûts : « c’est difficile de définir précisément mes influences, je suis un pélo de province, y a plein de choses qui me parlent ». Plus que des courants musicaux, ce sont vraiment les sensations scéniques qui ont marqué les jeunes années de Joysad. Il raconte : « mon beau-père m’emmenait beaucoup en festivals, j’aime les artistes de scène. Je kiffe trop les showmans, à part ceux qui ont touché trop de petites filles ». En dehors du rap, il découvre notamment le dubstep, là encore par le biais de concerts. Après avoir été influencé dans sa jeunesse, c’est à son tour de faire découvrir des univers musicaux à son entourage. Visiblement, Joysad est une excellente influence : « mon père, avant que je lui apprenne la life, il écoutait pas de rap. Maintenant, il est QLF ! »

Au cours de ses différentes interviews, Joysad a cité des rappeurs de toutes les générations : NTM, IAM et le Secteur Ä, mais aussi Nekfeu, Orelsan et Maes. Des profils extrêmement variés qui témoignent de l’éclectisme de ses goûts : « c’est difficile de définir précisément mes influences, je suis un pélo de province, y a plein de choses qui me parlent ». Plus que des courants musicaux, ce sont vraiment les sensations scéniques qui ont marqué les jeunes années de Joysad. Il raconte : « mon beau-père m’emmenait beaucoup en festivals, j’aime les artistes de scène. Je kiffe trop les showmans, à part ceux qui ont touché trop de petites filles ». En dehors du rap, il découvre notamment le dubstep, là encore par le biais de concerts. Après avoir été influencé dans sa jeunesse, c’est à son tour de faire découvrir des univers musicaux à son entourage. Visiblement, Joysad est une excellente influence : « mon père, avant que je lui apprenne la life, il écoutait pas de rap. Maintenant, il est QLF ! »

Au cours de ses différentes interviews, Joysad a cité des rappeurs de toutes les générations : NTM, IAM et le Secteur Ä, mais aussi Nekfeu, Orelsan et Maes. Des profils extrêmement variés qui témoignent de l’éclectisme de ses goûts : « c’est difficile de définir précisément mes influences, je suis un pélo de province, y a plein de choses qui me parlent ». Plus que des courants musicaux, ce sont vraiment les sensations scéniques qui ont marqué les jeunes années de Joysad. Il raconte : « mon beau-père m’emmenait beaucoup en festivals, j’aime les artistes de scène. Je kiffe trop les showmans, à part ceux qui ont touché trop de petites filles ». En dehors du rap, il découvre notamment le dubstep, là encore par le biais de concerts. Après avoir été influencé dans sa jeunesse, c’est à son tour de faire découvrir des univers musicaux à son entourage. Visiblement, Joysad est une excellente influence : « mon père, avant que je lui apprenne la life, il écoutait pas de rap. Maintenant, il est QLF ! »