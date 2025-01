Jürgen Klopp devient directeur mondial du football chez Red Bull

a pris ses nouvelles fonctions de directeur mondial du football du groupe Red Bull. Il s'est dit ravi de travailler pour la première fois dans une structure multi-clubs et multi-sports. Il s'est aussi engagé à tout donner pour le terrain, à divertir les supporters et à offrir une vision à long terme aux clubs qu'il dirige.

14 janvier 2025, Salzbourg, Autriche. C’est le jour où Jürgen Klopp a pris ses nouvelles fonctions de directeur mondial du football du groupe Red Bull. Il s'est dit ravi de travailler pour la première fois dans une structure multi-clubs et multi-sports. Il s'est aussi engagé à tout donner pour le terrain, à divertir les supporters et à offrir une vision à long terme aux clubs qu'il dirige.

Il a ajouté : « Ce que je veux faire, c'est développer le football. Développer le football pour nos clubs, pour nos joueurs, pour nos jeunes, mais aussi pour le football lui-même. Quelqu'un doit s'en occuper. Alors oui, aider le football et, en même temps, avoir du succès avec Red Bull sur le long terme, c'est ce qui me plait dans ce nouveau défi ».

Klopp a commencé sa carrière d'entraîneur à Mayence 05 en Allemagne en 2001, avant de connaître le succès au Borussia Dortmund et à Liverpool. Il a notamment remporté la Premier League, la Bundesliga, la Ligue des champions, la FA Cup, le DFB-Pokal et la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Son nouveau rôle est le premier qu'il occupe depuis ses adieux émouvants à Liverpool en mai 2024, et il s'appuiera sur son expérience pour apporter une vision stratégique au groupe Red Bull.

Se décrivant comme un « sportif avant tout », Klopp a également déclaré qu'il était impatient d'apprendre de l'implication de Red Bull dans de nombreux sports et athlètes. Il explique également être excité à l’idée d'avoir un impact à long terme sur les clubs et sur le football mondial dans son ensemble.

« Lorsque vous êtes en poste, vous jouez tous les trois jours et tout se résume à gagner, gagner, gagner, ou faire face à la défaite. Maintenant, je suis libéré de cela. J'ai du temps et de l'énergie pour toutes les autres choses. C'est pourquoi la décision a été facile à prendre. C'est une décision sportive, et j'ai toujours aimé la vision sportive de Red Bull. C'est excitant, c'est aventureux, c'est innovant, et je veux en faire partie. Aujourd’hui, c'est le cas. »

« J'ai toujours eu l'idée d’accompagner des gens et de tout faire pour les rendre vraiment meilleurs. Cela a toujours été mon objectif donc aujourd’hui, ce n'est pas différent. La seule chose que j'ai faite auparavant, c'est que j'ai toujours travaillé avec un seul club, et maintenant nous en avons plusieurs. »

« On ne peut pas appliquer une seule idée à différentes cultures », a-t-il expliqué. « Il faut identifier et comprendre ce qui convient à chaque club. Ce que j'ai déjà dit : Je veux que nous fassions preuve de beaucoup d’intensité. (...) J’insiste : je veux que les gens nous voient jouer sans lire le nom sur le maillot, qu'ils le ressentent, qu'ils le sachent. C'est vraiment une manière de jouer spéciale, et je pense sincèrement qu’il s’agira d’un football enflammé. »

