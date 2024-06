Kai Lenny développe un casque spécial pour le surf

Kai Lenny: Le truc le plus fou, c'est que tout cet ressemble à un rêve étrange. J'étais séparé de la réalité. Depuis, j'essaie de revenir à une certaine normalité. En gros, j'avais participé au Backdoor Shootout et j'étais aussi dans la session SUP de l'événement. La houle augmentait rapidement, peut-être de quatre à six pieds, et je me souviens d'être juste sur le sable et de me demander si je devais porter mon casque ou non. Molly, ma femme, l'a fortement suggéré, simplement en raison du nombre de personnes que l'on connaît qui se sont gravement blessées là-bas.

Kai Lenny: J'essayais vraiment de me convaincre de porter le casque, car je pensais que ça ne valait pas la peine de risquer sa vie ou de traverser tout ce traumatisme. Donc, tout me poussait dans cette direction. J'ai fini par commencer à travailler sur mon propre casque en fibre de carbone avec un ami, où nous avons pris des spécifications similaires à la disposition des casques de Formule 1.

Kai Lenny: J'ai fini par prendre une vague mais j'ai basculé à l'avant de la planche. Je suis tombé à l'intérieur du tube et dès que j'ai touché l'eau, je suis tombé dans les pommes. Puis, tout d'un coup, j'étais assis à Ehukai Beach Park avec les sauveteurs qui me disaient : 'Assieds-toi, Kai, assieds-toi'. Je n'avais aucune idée de comment j'étais arrivé là ni de ce qui se passait.