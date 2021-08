Karsten Warholm aime les Lego Harry Potter, organiser des séances photos virales sur les réseaux sociaux avec son entraîneur et courir vite. Très vite... Au point que l'athlète norvégien emmène son sport vers de nouveaux sommets.

Les yeux écarquillés et la bouche ouverte, Warholm a franchi la ligne d'arrivée du 400 m haies à Tokyo les bras tendus, incapable de croire au chrono affiché, signe d’un nouveau record du monde.

Le Norvégien avait déjà battu le record du monde plus tôt cet été. Cette fois, il l'a pulvérisé. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que cette star mondiale de l'athlétisme est loin de se contenter uniquement de combler le vide laissé par Usain Bolt.

Son premier sport était le football

En grandissant, c'est le football qui a d'abord captivé l'imagination du jeune Warholm, qui jouait en tant que numéro 9 dans son équipe locale. Mais comme il le dit lui-même : " J'étais un buteur, j'utilisais ma vitesse et c'est tout ce que j'avais. Je ne suis jamais allé très loin dans cette discipline."

Warholm s'est rapidement rendu compte qu'il était meilleur coureur. Son attention s’est donc dirigée vers la piste, où il a tout d’abord opté pour le décathlon.

Karsten Warholm, nouveau boss du 400m haies © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

Sa technique de course de haies était loin d’être un modèle à ses débuts.

Bien qu'il ait remporté les Championnats du monde des moins de 18 ans en décathlon, son entraîneur a perçu en lui des qualités athlétiques capables de le faire performer sur le 400 m haies. Mais les débuts étaient loin d'être glorieux.

Warholm se souvient : "Lors de l'un de mes premiers stages d'entraînement pour le 400m haies, je me suis écrasé contre l'une des haies. Ça a été un début difficile…". Mais rapidement, le rythme est venu. Après un premier tour de piste en 2015, il a participé à ses premiers Jeux Olympiques en 2016 et a été champion du monde un an plus tard.

Lui et son entraîneur sont des stars des réseaux sociaux

Lui et son entraîneur, Leif Olav Alnes prennent clairement leur sport très au sérieux. Mais le duo sait aussi se détendre quand il le faut, comme en témoigne le fil Instagram de Warholm. Les deux hommes y ont posté toutes sortes de photos folles qui ont fait le buzz sur les réseaux.

"En général, c'est moi qui trouve la plupart des idées" explique Warholm. " Leif n'aime pas dévoiler sa vie privée. Ça me surprend donc toujours de pouvoir le convaincre de faire certaines choses sur les réseaux. Je sais qu’au fond de lui, il trouve cela très drôle.

Prêt pour l'une des courses les plus difficiles de l'athlétisme © Frode Sandbech/Red Bull Content Pool

Son épreuve est connue sous le nom de "man killer"

"Dans notre sport, on surnomme le 400 mètres haies man killer" explique le Norvégien. La discipline est en effet réputée pour sa dureté et pour l'horrible accumulation d'acide lactique qui se produit dans le corps lorsque les athlètes terminent les derniers mètres de course.

"C'est une sensation désagréable, vous devriez essayer pour voir. Mais il est possible de gérer cette difficulté. J'aime la façon dont le rythme fonctionne sur les huit premières haies. Les 100 derniers mètres ne servent qu'à rentrer à la maison. C'est difficile, mais c'est aussi ce que j'aime dans cette discipline."

Quand il ne bat pas des records du monde, il aime s’amuser avec des Lego

Comment faire pour être l’homme le plus rapide de l’histoire dans sa discipline ? Dans le cas de l’athlète de 25 ans, il y parvient en se changeant les idées en construisant des Lego, dont récemment une reconstitution de Poudlard.

"J'ai beaucoup travaillé avec des Lego", explique-t-il. "C'est amusant. C’est une façon de se détendre après l’entrainement. Je m’amusais déjà beaucoup avec ça quand j’étais enfant. Puis, il y a une période où cela m’a semblé stupide car les adultes ne font pas ça. Mais ensuite, on se rend compte qu'il faut juste faire ce qu'on aime. Et moi, ce sont les Lego. J’adore ça et je trouve ça aussi nostalgique."

Karsten Warholm : le champion du 400m haies © Frode Sandbech/Red Bull Content Pool J'ai beaucoup travaillé avec des Lego. C'est amusant. C’est une façon de se détendre après l’entrainement. Karsten Warholm

Son rêve est de sauter par-dessus une voiture... Peut-être celle de Max Verstappen.

Dans son sport, il n'est pas étranger au fait de repousser les limites mais, en dehors de la piste, il veut aussi aller encore plus loin. Warholm s’imagine d’ailleurs un jour faire du 400 mètres haies au-dessus d’une voiture.

"J'ai toujours rêvé de sauter par-dessus une voiture", admet-il, "mais il faut que ce soit la dernière chose que je fasse car je ne dois pas me blesser. Ce serait comme un rêve pour moi, mais je ne suis pas sûr d'avoir le cran de le réaliser." Quant à la suggestion de le faire au-dessus de la Red Bull Racing de Max Verstappen , Warholm parait emballé par l’idée. "Ce serait génial. Mais ça pourrait être difficile et très risqué."

Il est rapide mais incroyablement paresseux... et souvent en retard

De son propre aveu, Warholm a deux mauvaises habitudes : il est paresseux et il est en retard, ce qui semble évidemment bizarre pour un athlète au sommet de ses capacités.

"Je suis toujours en retard, c'est probablement ma pire habitude", dit-il. "C'est comme si dans ma tête, j’imagine pouvoir faire en cinq minutes un trajet en voiture qui prend normalement 10 minutes. Je reconnais que ce n'est pas une bonne façon de se comporter. C’est lié à mon optimisme. Je suis aussi incroyablement paresseux. Je peux m'entraîner pendant huit heures et être totalement concentré. Ensuite, je ne veux plus rien faire. Je peux attendre des jours avant de faire la vaisselle !"