Kayane – La reine française de SoulCalibur

Marie-Laure Norindr est plus connue sous le pseudo de Kayane. La Française de 29 ans s'est fait un nom grâce à ses excellentes prestations en compétition sur la série des SoulCalibur. Ses résultats ont de quoi faire pâlir bon nombre d'autres joueurs pros. Kayane prend part à la bagarre dans le haut du classement des événements depuis 20 ans.

Et elle est devenue bien plus qu'une simple joueuse pro de jeux de combat. Par son travail d'animatrice, de commentatrice et de créatrice de contenu, elle participe activement au développement de la communauté des jeux de combat.

Kayane © Katya Mokolo/Red Bull Content Pool​

Un talent précoce

Kayane connaît ses premiers succès en tournoi en 2001, à l'âge de 9 ans. A cette époque, elle joue encore à Dead or Alive 2 et décroche la deuxième place aux événements de la BD Expo et d'Epita. C'est dès l'année suivante qu'elle fait ses premiers pas sur SoulCalibur : le début d'une longue série de tournois qui va durer jusqu'à aujourd'hui.

Kayane obtient quelques résultats notables au cours de cette période, notamment plusieurs top 8 à l'EVO. Elle est d'ailleurs à l'époque la première joueuse à se faire une place dans le top 8 d'un événement EVO. Et elle parvient même à gagner des tournois : plus récemment, en 2019, elle a remporté le titre de championne à l'occasion du tournoi SoulCalibur VI au Celtic Throwdown.

Kayane s'entraîne au Japon

Comme lors de tournois précédents, elle y a joué la nouvelle combattante 2B, personnage invité du jeu action-RPG Nier : Automata. Auparavant, elle était surtout connue pour jouer l'épéiste chinoise Xianghua. Et Bandai Namco le lui a bien rendu. Dans SoulCalibur IV : Broken Destiny, il est possible de jouer contre une version de Xianghua portant le nom de Kayane. L'IA utilise même un style de combat qui rappelle celui de la vraie Kayane.

Un modèle pour la nouvelle génération

Le livre Guinness des records présente Kayane comme la joueuse la plus titrée de SoulCalibur. Rien d'étonnant. Elle a réussi à se positionner dans les tops d'un total de plus de 70 tournois. Et elle a même été au-dessus de ses concurrents sur d'autres titres. En 2011, elle obtient la première place sur Super Street Fighter IV lors de l'EVO Women Invitational. Guinness la cite comme la première femme à remporter un événement professionnel sur Street Fighter.

Et elle ne se cache pas non plus de la concurrence masculine sur Street Fighter IV : les années suivantes, elle se classe top 3 à l'occasion de divers événements, notamment à la World Game Cup en France.

Auparavant, lorsque Kayane excellait en tournoi, elle était l'une des rares joueuses de la scène professionnelle. Entre-temps, le paysage a bien heureusement changé et un pourcentage plus important de femmes prennent part aux compétitions de haut rang sur les jeux de combat. Pour les joueuses de la nouvelle génération, les e-sportives comme Kayane sont particulièrement importantes. On aime avoir quelqu'un à admirer et avec qui s'identifier. Le manque de modèles féminins dans l'e-sport est souvent décrié.

Sa camarade de jeux de combat 3D et athlète Red Bull Kana “Tanukan” Tani a déjà discuté du sujet "les femmes dans les jeux de combat" avec Core-A Gaming.

Kayane en action

Comme déjà mentionné, Kayane a maintenant recours à 2B. Dans cette vidéo, vous pouvez voir ses matchs de poule contre les joueurs Furious Pillow, Kuroshi, Bluegod et Dr. Hates lors du tournoi NEC 2019.

Et ses tournois ne sont pas sa seule occupation. Kayane crée du contenu pour joueurs débutants et confirmés, comme par exemple cette vidéo de combo sur son ancien personnage principal, Xianghua.

Enfin, nous disposons du match EVO de Kayane le plus récent. Elle a certes fini par déposer les armes lors de son duel contre WOAHHZZ, mais elle a tout de même réussi à se classer dans le top 8.

Kayane est une incontournable de la communauté des jeux de combat. Une icône sur SoulCalibur et un modèle de la scène pro féminine. Nous avons hâte de voir ce que l'avenir lui réserve.