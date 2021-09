The fastest girl in the village

Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle se fait entendre. En 2019, elle a ainsi remporté la Lesotho’s National Pump Track race et gagné le droit de représenter son pays lors des finales des Championnats du Monde en Europe. Ce qui lui permettra de quitter ses terres pour la toute première fois... tout en réalisant son baptême de l'air. "J'étais super contente de gagner. C'est tout ce dont je rêvais. Je voulais absolument participer aux finales, donc je me suis dit qu'il ne fallait pas que je m'arrête de rider."

