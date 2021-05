KiraKira – le joueur pro Tekken de la Suisse

Dès le début, KiraKira a fait le choix de jouer la femme vampire Eliza. Celle-ci a fait sa première apparition dans Tekken Revolution sur PlayStation 3. Sur Tekken 7, elle se positionne dans un bon mid-tier en termes de puissance. Sa particularité ? Comme Akuma, elle recourt à un gameplay en 2D. Cela signifie donc que ses sauts se comportent différemment des autres personnages et que ses mouvements spéciaux sont déclenchés par des quarts de cercle et des mouvements Shoryuken. De plus, elle possède une barre de « Super » qu'elle peut consommer pour améliorer ses coups.

Dès le début, KiraKira a fait le choix de jouer la femme vampire Eliza. Celle-ci a fait sa première apparition dans Tekken Revolution sur PlayStation 3. Sur Tekken 7, elle se positionne dans un bon mid-tier en termes de puissance. Sa particularité ? Comme Akuma, elle recourt à un gameplay en 2D. Cela signifie donc que ses sauts se comportent différemment des autres personnages et que ses mouvements spéciaux sont déclenchés par des quarts de cercle et des mouvements Shoryuken. De plus, elle possède une barre de « Super » qu'elle peut consommer pour améliorer ses coups.

Dès le début, KiraKira a fait le choix de jouer la femme vampire Eliza. Celle-ci a fait sa première apparition dans Tekken Revolution sur PlayStation 3. Sur Tekken 7, elle se positionne dans un bon mid-tier en termes de puissance. Sa particularité ? Comme Akuma, elle recourt à un gameplay en 2D. Cela signifie donc que ses sauts se comportent différemment des autres personnages et que ses mouvements spéciaux sont déclenchés par des quarts de cercle et des mouvements Shoryuken. De plus, elle possède une barre de « Super » qu'elle peut consommer pour améliorer ses coups.

Le fait qu'elle puisse compter sur les boules de feu dans son plan de jeu la distingue beaucoup du reste des personnages. Une particularité partagée uniquement avec Akuma et Geese, lesquels sont tous deux des personnages invités des jeux de combat 2D Street Fighter et King of Fighters.

Le fait qu'elle puisse compter sur les boules de feu dans son plan de jeu la distingue beaucoup du reste des personnages. Une particularité partagée uniquement avec Akuma et Geese, lesquels sont tous deux des personnages invités des jeux de combat 2D Street Fighter et King of Fighters.

Le fait qu'elle puisse compter sur les boules de feu dans son plan de jeu la distingue beaucoup du reste des personnages. Une particularité partagée uniquement avec Akuma et Geese, lesquels sont tous deux des personnages invités des jeux de combat 2D Street Fighter et King of Fighters.

Yo tout le monde ! Je m'appelle Mathieu Nguyen, aussi appelé KiraKira, j'ai 27 ans et je suis joueur de Tekken. Mon personnage principal est Eliza et je représente