Comment obtenir l’arme la plus puissante de Kirby et le Monde Oublié

Vous voilà, un grand sentiment de satisfaction parcourant votre être, vous disant que vous êtes venu à bout de Kirby et le Monde Oublié . Les 300 Waddle Dees ont été sauvés, votre village s’est enrichi de deux nouvelles statues en or représentant Kirby et Elfilin. D’ailleurs, allez jeter un coup d'œil derrière celle du héros. Vous y trouverez un code vous rapportant 1000 pièces et une gemme rare. Pas négligeable. Le truc, c’est que, contrairement à ce que le jeu essaye de vous faire croire, vous n’en êtes pas complètement venu à bout. L’appétit de Kirby étant complètement démesuré, il en est de même pour le contenu du dernier titre qui a encore bien des surprises à vous offrir. Parce que, comme certains ont déjà dû le découvrir, Kirby et le Monde Oublié cache de petits secrets qui peuvent rapporter (très) gros. Comme sa vraie fin.

01 Accéder à la vraie fin de Kirby et le Monde Oublié

Afin de profiter de la véritable fin de cette nouvelle masterclass de Nintendo , il est d’abord nécessaire - comme dit plus haut - de terminer l’histoire principale. Ensuite, après avoir fait péter le Champomy et aspergé votre animPanoramique. C’est depuis cette dernière que vous accédez au contenu endgame de Kirby et le Monde Oublié.

Une nouvelle destination est disponible dans la tour : les Îlots isolés d'Oniro-Oublio. Pas question de petites vacances ensoleillées ici, mais plutôt de 6 “nouveaux” niveaux à terminer. Ces guillemets ne sont pas présents pour rien. En fait, les Îlots isolés reprennent des niveaux que vous avez déjà traversé durant l’histoire, en les modifiant quelque peu tout en y insérant de nouveaux ennemis. Sans parler de leur boss, complètement dopés pour l’occasion. Enfin, l’objectif ici n’est plus de sauver le moindre Waddle Dee. Quelque part, vous avez suffisamment donné pour leur cause. Il faut maintenant que vous réussissiez à collecter un certain nombre de fragments d’âme de Léo.al de compagnie, il est temps de rentrer au Village Waddle Dee et de vous diriger vers la Tour

02 Les 250 fragments d'âme de Léo

Passage dans les tranchées © Nintendo

Afin d’obtenir le précieux sésame qui vous a fait cliquer sur cet article, il va d’abord falloir atteindre le vrai boss final du jeu. Pour avoir cet honneur, il est nécessaire de récupérer 250 fragments d’âme de Léo durant votre séjour sur les Îlots isolés. Restez attentif durant vos passages dans ces nouveaux espaces qui s’offrent à vous. Sans tomber dans l'exagération. Les 6 niveaux composant les Îlots isolés en présentent environ 50 chacun, pour un total global de 300 fragments d’âme. Vous êtes donc libre de vous arrêter aux 250 fragments demandés sans trop vous casser le crâne.

Vient ensuite le moment tant attendu d’aller vous frotter à quelques boss sympathiques. Direction le Labo Oublio.

03 Obtenir l’amélioration d’épée de Morpho Knight

Vous voilà sur le terrain de ce qui est possiblement vos dernières batailles. Avant d’affronter les gros bras qui vous attendent, pensez à vous préparer scrupuleusement. Aucun item de santé n’est disponible tout au long de cette épreuve, alors augmentez vos chances de réussite en empilant des objets d'attaque et de vitesse avant de vous lancer au combat. Doublez votre barre de vie en achetant un Santé +, et prenez-en un second comme seul objet à emporter dans la bataille. Utilisez-le lorsque votre santé est sur le point de s'épuiser et il remplira entièrement vos deux barres de vie. Plutôt pratique.

Pensez à utiliser la capacité Marteau double, car c'est le pouvoir le plus puissant que vous êtes censé avoir à ce stade (le Roi Dadidou vous le file à côté du Colisée lorsque vous avez terminé le scénario principal). À la limite, vous pouvez aussi tenter d’y aller équipé de l’Explorateur galactique, qui reste la meilleure capacité à distance du jeu. Pensez également à rapidement l’aspirer dès que vous le perdez suite à un coup. Il n'y aura aucune autre capacité disponible à absorber pendant tout le reste de vos affrontements. Vous n’avez pas envie de vous retrouver avec des étoiles comme seul moyen de défense. Maintenant que vous êtes prêt, il n’y a plus qu’à.

Combo deltoïde-biceps à la Schwarzy © Nintendo

Léo Oublio : Le combat contre Léo est pratiquement le même que celui que vous avez livré la première fois. Le plus grand changement vient de la possession du fantôme à la moitié du combat. Pendant cette phase, Léo est beaucoup plus rapide et envoie de nombreuses attaques à distance. Prenez simplement votre temps, esquivez tranquillement ses attaques, puis punissez-le entre chacune de ses agressions.

Normalement, Léo Oublio ne devrait pas vous poser trop de souci. Les patterns de ses attaques sont facilement mémorisables, et le roi de la jungle n’est pas extrêmement tanké. De quoi en disposer sans perdre trop de plumes. Le plus gros du travail est encore à venir.

L’effet papillon © Nintendo

Morpho Knight : Le boss final est très rapide et éprouve une certaine passion pour la téléportation. En soit, c'est un peu comme une version de Meta Knight sous stéroïdes, avec plus d’artifices et de gadgets. Son épée peut également augmenter de taille pour infliger encore plus de dégâts. Il a plus d’un tour dans son sac et toute une panoplie d’attaques.

Ces dernières déforment l'arène, font basculer la caméra et rendent vos faits et gestes beaucoup plus lents. Des perturbations qui ne durent que quelques secondes. Il peut également envoyer une ombre qui vous suivra et explosera au contact. Lorsque cela se produit, continuez à bouger et essayez de l’attirer pour qu'elle explose directement sur Morpho Knight !

Il utilise beaucoup d’attaques de feu, une des principales étant plusieurs tornades qui se répandent dans l'arène. Cette capacité le rend très vulnérable si vous pouvez vous glisser entre les tornades et l’attaquer alors que son épée est plantée dans le sol. Dans la seconde phase du combat, son épée devient beaucoup plus grande. Il en profite alors pour vous lancer une salve de 3 coups, à esquiver absolument, le troisième provoquant l'apparition de deux lignes de feu se refermant sur vous.

Attendez les moments opportuns pour lui infliger un maximum de dégâts. Une fois débarrassé de cet enquiquineur, félicitations, vous avez atteint la vraie fin de Kirby et le Monde Oublié ! Vous n’avez plus qu’à récupérer le plan d’amélioration d’épée de Morpho Knight, la fameuse arme la plus puissante du jeu ! Maintenant, vous vous demandez peut-être que faire avec cette arme si vous avez terminé le jeu. Logique. Et bien, sachez que vous pouvez tester votre nouveau joujou dans… la Coupe Ultime Z fraîchement débloquée !

04 Bonus : La Coupe Ultime Z

Le morceau le plus dur à avaler © Nintendo

Comme son nom l’indique, vous êtes en présence du défi ultime de Kirby et le Monde Oublié. Cette coupe vous envoie affronter la bagatelle de 12 boss à la chaîne, et, spoiler : pas les plus sympas. On vous laisse découvrir la liste de ceux que vous pouvez rencontrer (ne prenez pas en compte l’ordre de cette liste, sauf en ce qui concerne les deux derniers combats) :

Tropic Woods spectral

Mistigrif spectrale

Roi DaDiDou spectral

Tatoufou spectral

Goricolosse spectral

Bokers sauvage

Plumerine

Frigor Efik sauvage

Gigalame sauvage

Meta Knight spectral

DaDiDou Oublio spectral

Léo Oublio

Morpho Knight

Elfilis du Chaos

Venir à bout de tous ces boss vous donne accès à plusieurs récompenses. D’abord, vous avez le droit à 2500 pièces étoiles et 3 gemmes rares. Une récompense offerte à chaque fois que vous venez à bout de la Coupe Ultime Z. Sinon, pour votre première fois, vous obtenez également la figurine d’Elfilis du Chaos et diverses photos et autres petits items.

Vous pouvez maintenant vous la péter en racontant ici et là que vous avez dompté Kirby et le Monde Oublié.

