Le rider de BMX Kriss Kyle enchante les vignobles.

Petit conseil pour ceux qui voyagent en train de Berne à Lausanne : Assieds-toi sur le côté gauche. Juste après Puidoux, tu passes par un tunnel. Dans celui-ci, prépare ta caméra. Car ce qui va suivre est l'une des plus belles choses que tu verras en Suisse : le Lavaux, la plus grande région viticole continue de Suisse. Le paysage est si époustouflant que l'UNESCO l'a classé au patrimoine mondial de l'humanité.

Ceux qui ont le plaisir de se promener dans cette région font l'expérience du calme et d'une vue inoubliable sur le lac Léman. Le BMXer Kriss Kyle a entrepris de réinterpréter ce paysage - et de tracer ses lignes sur les terrains privés des viticulteurs.

Kriss a 32 ans, est né à Stranraer en Ecosse, est tatoué jusqu'aux pommettes et est l'un des rider de BMX les plus spectaculaires au monde. Un exemple ? En 2023, il a roulé dans un bowl attaché à une montgolfiè re et suspendu à 610 mètres au-dessus du sol. Il s'était attaché un parachute sur le dos pour ne pas tomber en cas de problème.

Ce Kriss a donc maintenant honoré le Lavaux de ses talents. Il a roulé sur des rampes, sauté par-dessus des paysans qui ramassaient la précieuse récolte de raisin avec leurs compagnons, il a roulé à travers les vignes et sur les murs typiques de ces vignobles en terrasses.

Georges Eccleston © Red Bull Certaines choses étaient si incroyables que seul Kriss devait avoir le dernier mot - il devait dire si tout cela était possible ou non. Georges Eccleston, Constructeur de pistes

Pour ces tricks, Kriss est passé du BMX au VTT. Plus précisément sur un Specialized Stumpjumper EVO Pro avec une roue de 26 pouces à l'arrière et une roue de 27,5 pouces à l'avant. Kriss a eu l'impression que ce vélo pouvait tout faire. Mais il dit aussi : "Il est complètement différent de mon BMX. Si je suis honnête : C'est presque comme une bouffée d'air frais. Les roues plus grandes frottent beaucoup plus. J'adore les suspensions à l'atterrissage. C'est merveilleux par rapport au BMX, où chaque impact martèle mon corps".

Lors de la chevauchée à travers les vignobles, tout n'a pas fonctionné du premier coup. Kriss se souvient particulièrement d'une chute : "C'était vraiment horrible. Mais je me souviens encore de la fois où j'ai regardé la vidéo de la chute après. Et comment j'ai vu mon visage bizarre quand j'ai sauté de mon vélo la tête la première".

Pour pouvoir faire tous les sauts, l'équipe de Kriss a dû transformer les vignobles eux-mêmes pour ce projet. L'équipe a exploré le terrain à cinq et sur des vélos électriques. Et le plaisir n'a pas été oublié, comme le dit le constructeur de pistes Georges Eccleston : "Nous avons regardé les spots - et goûté le vin".

Comment construire tous ces obstacles sur un terrain que tu ne connais pas ? Georges l'explique ainsi : "Certaines idées étaient simples et nous avons vite compris ce que nous pouvions mettre en place. D'autres choses étaient tellement incroyables que seul Kriss devait avoir le dernier mot - il devait dire si tout cela était possible ou non".

Kriss Kyle © Red Bull Cette passion que tout le monde a ici pour le vin, c'était incroyable à voir. Kriss Kyle

L'une des choses les plus difficiles a été la rampe en bois sur laquelle Kriss a réussi à prendre suffisamment de vitesse pour pouvoir faire un wall-ride sur un mur vertical et rond. Un autre défi était le loop que Kriss a réalisé dans les ruelles étroites d'un village.

Sept hommes ont travaillé sur tous ces dispositifs pendant deux semaines sans interruption, dix à douze heures par jour. Ensuite, le terrain de jeu de Kriss était construit sur ce magnifique coin de terre. Et ce que cette terre produit en plus de la beauté visuelle, l'équipe l'a testé pendant les minutes de libre.

Kriss s'enthousiasme : "La passion que tout le monde a ici pour le vin était incroyable à voir. Des familles qui vivent cela depuis des générations. C'était merveilleux de vivre cela et de rencontrer les personnes qui sont derrière ce vin. Ils y mettent leur cœur et leur âme - et ça paie".

En fait, il ne reste plus qu'une question, Kriss. Du vin rouge ou du vin blanc ? "Je suis plutôt un buveur de vin rouge. Et ce vin ici, c'est un des meilleurs que j'ai jamais bu". Eh bien, santé !

