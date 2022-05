L’amour des extrêmes

Le Vaudois Mike Aigroz (44 ans) est peut-être l’homme le plus endurant du pays. Il a brillé dans les courses les plus extrêmes à travers le monde. En 2011, il a fini 6e du triathlon d’Hawaï (3,8km de natation, 180kms de vélo suivi d’un marathon) le véritable championnat du monde de triathlon. L’an dernier il s’est classé 12e de la Diagonale des Fous, ce trail insensé qui porte si bien son nom, traversant toute l’île de la Réunion, entre jungle et volcans, sur un parcours de 160kms pour 9400m de dénivelé. Un exploit d’autant plus retentissant que Mike avait…43 ans.

« Sympa de courir pour la bonne cause » Mike Aigroz

Mike Aigroz à la Red Bull Conquête du Château à Gruyères © Dom Daher / Red Bull Content Pool

« Je suis l’homme des grands espaces, j’aime les challenges, sourit-il sur cette terrasse de Châtel-St-Denis , dans la Veveyse fribourgeoise où il habite, son vélo à côté de lui. Au départ de ce genre de courses, tu ne peux plus rien changer physiquement, tout se passe dans ta tête, tu dois trouver ton chemin. » Et de résumer ainsi sa philosophie de vie. « Pour moi, un jour sans m’éclater dehors est un jour perdu. »

Le 8 mai prochain, Mike Aigroz, comme des dizaines de milliers de coureurs, à travers le monde, prendra le départ à 13h de la 8e édition de la « Wings for life World Run » cette course si particulière qu’on peut faire soit en peloton, à Zoug en Suisse, soit n’importe où via une application. Une demi-heure après le départ, une « catcher car » une voiture, fictive ou non, se lance à 16kmh heure de moyenne derrière les coureurs et dés que l’un d’eux est rejoint, il doit arrêter cette amusante course poursuite. Tout ce que l’épreuve rapporte, en dons et en frais d’inscription, est destiné à la recherche sur les lésions de la moelle épinière

Mike Aigroz la fera près de chez lui comme l’année dernière, où il n’avait pas eu le choix, covid oblige. « J’avais avalé 27 kilomètres. C’est toujours sympa de courir pour la bonne cause. Et j’y suis d’autant plus sensible que, durant ma carrière de triathlète, j’ai vu plusieurs amis victimes de graves accidents. C’est une chance d’être en bonne santé, il faut en être conscient».

Vainqueur en Malaisie

Triathlète professionnel durant près de 20 ans, Mike Aigroz a figuré parmi l’élite mondiale de ce sport. Huit saisons de file, il a pris part au circuit des Ironman, ce qui l’a conduit aux quatre coins de la planète. En 2015, il avait remporté celui de Malaisie, sur l’île paradisiaque de Langkawi. « C’est le rêve pour les vacances, mais beaucoup moins pour le triathlon tant le climat est chaud et humide, des conditions vraiment extrêmes» sourit-il. Une année plus tard, au retour du triathlon de Whistler Mountain au Canada où il avait pourtant pris une excellente 4e place, il a pris la décision d’arrêter. Il avait 38 ans.

« J’y ai réfléchi dans l’avion et je me suis dit que j’étais arrivé au bout de mon histoire». Aujourd’hui, il porte une double casquette : directeur de course du triathlon de Lausanne, il travaille aussi comme coach sportif indépendant. « Je m’occupe de gars qui veulent faire leur premier triathlon ou d’autres désireux de se lancer dans l’ultratrail. » Il reconnait que sa reconversion n’a pas été facile. « Ce qui manque le plus après une carrière pro, ce sont les émotions. J’en ai particulièrement souffert durant les quatre ans que j’ai passé dans les bureaux d’une société de marketing sportif ».

Mike Aigroz à la Red Bull Conquête du Château à Gruyères © Jean-Christophe Dupasquier / Red Bull Content Pool

La course ls plus folle du monde

Aujourd’hui pourtant, reconverti en trailer amateur, l’athlète vaudois reste toujours aussi compétitif. En 2020, au nez et à ls barbe de professionnels beaucoup plus jeunes que lui, il est devenu champion suisse à Verbier, après une course de 73 kilomètres. « J’ai gagné au sprint. Quand on me met un dossard, j’oublie mon âge, je suis comme ça » rigole-t-il. Et puis, en octobre dernier, il a donc réalisé un vieux rêve en participant à la Diagonale des Fous, à la Réunion, le plus mythique des trails. Il l’a fini dans un état second après un peu plus de 26 heures d’effort.

« Cette fois, tu es officiellement fou. » Mike Aigroz

« Cette course m’obnubilait depuis si longtemps et c’est vrai que c’est un truc de fous. Les montées vers les volcans son si raides qu’elles seraient classées Via Ferrata chez nous. C’est pas pour rien que le mot « survivant » figure sur les dossards. Ce jour-là, alors qu’il faisait très froid au départ, entre 3 et 5 degrés, les températures sont montées à plus de 35 la journée, les Réunionnais eux-mêmes n’avaient jamais connu un automne aussi chaud et humide. J’ai vécu des instants magiques comme le lever de soleil sur le cirque de Mafate après 12 heures de nuit en pleine jungle. Après 100km, j’ai eu un gros bug, je me suis arrêté une demi-heure, mais il y a une formidable entraide au sein du peloton. Les derniers kilomètres je les ai faits caillou après caillou. A l’arrivée, je me suis dit : « Cette fois, tu es officiellement fou. ».

La Dent-de-Lys sa montagne à lui

Mike Aigroz nous raconte cela alors que derrière lui se profile la Dent-de-Lys, ce sommet des Préalpes fribourgeoises culminant à 2014 mètres, là où il s’entraîne, qui lui sert de terrain de jeu. « Il y a des années où j’y suis monté pas moins de 250 fois et de toutes les manières, en courant, en randonnée, à ski. C’est une montagne mythique qui donne plein d’énergies positives. Parfois, quand des gens ne m’y croisent pas, ils m’envoient des messages rigolos du genre. « On ne t’a pas vu, t’es malade ? ». Mike adore y contempler ses amis les bouquetins. « Ce sont des animaux très classe notamment dans leur manière de se déplacer. »

Son exploit le plus retentissant restera pourtant à jamais sa 6e place à l’Ironman d’Hawaï, auquel il a participé quatre fois et qui réunit chaque année les cinquante meilleurs triathlètes du monde triés sur le volet. « Dans le milieu pro, la première question qu’on te pose, c’est : « T’as fait Hawaï ? Combien t’as fait ?» Ce résultat était inespéré alors que je visais au mieux un top 20. J’étais d’ailleurs le seul triathlète pas trop connu à m’être hissé dans les dix premiers. J’ai vraiment fait la course parfaite, alors que le parcours d’Hawaï qui privilégie les rouleurs n’est pas fait pour un coureur à pied comme moi ».

Podium de la Red Bull Conquête du Château © Phil Gale / Red Bull Content Pool

Son secret ? Rester un bon vivant

Durant toute sa carrière de triathlète, Mike Aigroz s’est astreint à une quinzaine d’entraînements hebdomadaires cinq dans chaque discipline, tout en en ayant à côté l’existence la plus normale possible. Le champion est toujours resté un bon vivant, contrairement à la plupart de ses adversaires. «J’ai un faible pour la fondue moitié-moitié, je ne fais aucun régime. Je n’ai jamais été un athlète modèle avec des œillères. Et c’est, je pense, ce qui m’a permis de durer alors que tant d’autres triathlètes plus talentueux que moi ont arrêté assez vite, las d’une vie faite de sacrifices. » Et de raconter cette anecdote révélatrice de son état d’esprit. «Un jour, lors de l’Ironman d’Afrique du Sud à Port Elizabeth où des milliers de gens font des monstres barbecues tout au long du parcours, j’ai explosé. Je me suis arrêté, j’ai bu une bonne bière et je suis reparti. »

Nouveau défi au Mont-Blanc

La veille de notre rencontre, Mike Aigroz était monté en fin d’après-midi au Teysachaux, à 1900 mètres d’altitude puis s’était lancé en parapente dans un « Sunset Flight », pour découvrir un sublime coucher de soleil sur les Préalpes fribourgeoises. «Aujourd’hui, j’ai réappris à profiter des choses simples. » Cela ne l’empêchera pas en août prochain de participer au Tour du Mont-Blanc et ses 170 kilomètres. Et on ne serait pas étonné de le retrouver aux avant-postes.