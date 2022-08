Vous pensez pouvoir participer au

parce qu'il vous arrive parfois de plonger d'une petite falaise l'été à la plage ? Faux ! C'est un exercice de contrôle mental et physique extrêmement ardu. Et aussi de mathématiques. Sauter d'une plateforme située à 27 mètres de hauteur est effectivement une prise de risque. Mais nous avons vu des flips et des rotations un nombre incalculable de fois. Aujourd'hui, grâce à d'incroyables clichés sous-marins d'

Alex Voyer,

nous allons parler amerrissage.