Coup d’œil sur la finale slopestyle du Laax Open 2021

Même si la situation sanitaire a empêché quelques grands noms de figurer à la compétition de slopestyle au Laax Open 2021 , les finales ont produit des moments très forts. Nous avons compilé à votre intention les 4 histoires les plus mémorables qui se sont déroulées dans le cadre parfait du snowpark de Laax.

Slopestyle dames : jeunesse contre expérience

Ce sont les dames qui ont commencé. Huit rideuses, 2 runs, le meilleur étant pris en compte. Mais le vent et la mauvaise visibilité ont rendu les choses un peu difficiles au début. L’accalmie a finalement permis au contest de décoller.

On peut dire que ce contest a été une bataille entre générations : Jamie Anderson (USA), 30 ans, la vétérane, en quête de son 5e (!) titre au Laax Open, contre la Néo-Zélandaise de 19 ans Zoi Sadowski Synnott , une nouvelle venue briguant le titre pour la première fois.

Après une forte performance lors du premier run, Sadowski Synnott se trouve en pole position avant le deuxième. Mais Anderson sera la dernière à attaquer le parcours, ce qui met la novice sous une pression extrême : rien n’est plus dangereux qu’une Jamie Anderson qui vous a dans sa ligne de mire. On dirait bien que la jeune Kiwi a souffert de la pression puisqu’elle est tombée, ce qui a ouvert la porte de la victoire à Anderson qui, de toute évidence, ne tombe jamais. La dernière à s’élancer, celle qui a remporté la série a gardé son sang-froid et a même passé le turbo pour finalement empocher son 5e titre au Laax Open.

Slopestyle dames : top 3

Jamie Anderson (USA) Zoi Sadowski Synnott (NZL) Tess Coady (AUS)

Niklas Mattsson : excellente performance pour le Suédois

Le Suédois Niklas Mattsson est un rider comme on se les imagine : le genre de snowboardeur que ses adversaires aiment bien regarder et ils ne comprennent pas pourquoi il ne gagne pas plus souvent. Beaucoup plus souvent. Pour être plus précis, bien que Mattsson ait 28 ans et participe à la Coupe du monde depuis une bonne décennie, il n’a encore jamais gagné de compétition majeure – malgré un vaste arsenal de tricks techniques et ce qui pourrait bien être les grabs les plus originaux du milieu.

Le run de la victoire pour la finale slopestyle hommes

Ce qui rend le tout encore plus parfait, c’est qu’il gagne sa première grande compétition à Laax. Le Laax Open a toujours été l’un de ces contests où les petits jeunes se révèlent et où les outsiders se retrouvent tout à coup au sommet et remportent le titre. En fait, la dernière fois qu’un Suédois est monté sur la plus haute marche du podium à Laax, c’était en 2005 lorsque le rookie Chris Sörman est sorti de nulle part pour gagner le titre en slopestyle. N’est-ce pas beau quand l’histoire se répète ?

Slopestyle hommes : top 3

Niklas Mattsson (SWE) Leon Vockensperger (GER) Marcus Kleveland (NOR)

Anna Gasser joue la sécurité, pour une fois

Le run d’Anna Gasser

Une question se posait au début du Laax Open 2021 : Anna Gasser allait-elle enfin remporter à Laax une victoire depuis longtemps attendue ? Finalement non. Gasser tombe lors du premier run et son deuxième est plutôt moyen (par rapport au niveau incroyablement élevé qu’on attend d’elle), ce qui lui vaut pour finir la 5e place.

Mais à y regarder de plus près, cette journée a été assez bonne pour l’Autrichienne. Et pourquoi ça ? Eh bien… les Jeux olympiques d’hiver 2022, c’est bientôt, et sans bons score FIS pour l’année 2020 en réserve et juste quelques grands événements prévus en 2021, un solide résultat à Laax était absolument essentiel pour ses espoirs olympiques. Ce qu’on aime tant chez Gasser, c’est son esprit « tout ou rien » à chaque run. Mais cette fois-ci, elle a joué la sécurité – et ça a payé.

Le comeback de Kleveland

Il y a quelques années, Marcus Kleveland était sans aucun doute au-dessus du lot en slopestyle. Il n’avait que 8 ans quand il a fait sensation sur YouTube. À 13 ans, le Norvégien était le plus jeune rider de tous les temps à plaquer un triple cork. À 16 ans, il est le premier à plaquer un quad cork en compète et gagne – il a alors 17 ans – l’Air & Style de Beijing en 2016. Puis sont venues les médailles d’or aux X Games de 2017 et 2018.

Et puis en décembre 2018, tout change brusquement. Au Dew Tour, à Vail, lors d’un entraînement, Kleveland tombe directement sur un rail et se fracasse la rotule. Au début, tout cela a un goût de fin de carrière et son seul objectif est de remarcher. Mais fin 2019, après une année de rééducation douloureuse, Kleveland dépasse toutes les attentes (les siennes y compris) et se remet au snowboard.

Il participe peu après à un événement Knuckle Huck aux X Games de 2020 en Norvège et montre qu’il n’a rien perdu côté style et skill. Oui, mais faire quelques spins d’un knuckle c’est une chose, participer à tout un contest de slopestyle en est une autre. Le Laax Open a été le premier véritable test pour Kleveland et il est arrivé 3e. Tout bien réfléchi, en fait, lui aussi est un vainqueur.