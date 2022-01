Un show exceptionnel pour le Laax Open 2022

et

et 15 jours avant les Jeux Olympiques de Pékin. Chez les hommes, pour la première fois depuis PyeongChang en 2018, une compétition a réuni les 3 médaillés olympiques,

fait partie des plus grands évènements de la saison et ce week-end a fait figure de répétition générale pour les meilleurs snowboarders de la planète, une semaine avant les

Un plateau de riders exceptionnel, un des meilleurs superpipe du monde et une station bondée de fans de

finit 3e. Pour l’Américain, il s’agit de son premier podium en compétition depuis 4 ans. Avec un Back-to-back 1080s et son Double McTwist 1260 signature, Shaun White a plaqué une note de 84 dès son premier run et n’a pas fait mieux ensuite. Cette performance lui permet d’assurer sa place dans l’équipe américaine pour les grandes épreuves à venir cette saison.

Le Suisse Jan Scherrer prend la 2e place, alors que Shaun White finit 3e. Pour l’Américain, il s’agit de son premier podium en compétition depuis 4 ans. Avec un Back-to-back 1080s et son Double McTwist 1260 signature, Shaun White a plaqué une note de 84 dès son premier run et n’a pas fait mieux ensuite. Cette performance lui permet d’assurer sa place dans l’équipe américaine pour les grandes épreuves à venir cette saison.

Le Suisse Jan Scherrer prend la 2e place, alors que Shaun White finit 3e. Pour l’Américain, il s’agit de son premier podium en compétition depuis 4 ans. Avec un Back-to-back 1080s et son Double McTwist 1260 signature, Shaun White a plaqué une note de 84 dès son premier run et n’a pas fait mieux ensuite. Cette performance lui permet d’assurer sa place dans l’équipe américaine pour les grandes épreuves à venir cette saison.

pour la 4e fois en 4 participations après ses victoires en 2017, 2018 et 2021. Du haut de ses 21 ans, la championne olympique 2018 et double championne du monde a réussi deux 1080 lors de son premier run. Elle s’est envolée à une hauteur inégalée pour s’assurer une note de 90.25.

a prouvé, une fois de plus, qu’elle est la meilleure freestyleuse du monde. Elle remporte le

à l’issue de son dernier run. La météo était excellente et je savais que toutes les filles allaient envoyer leurs trick les plus difficiles. Je n’avais jamais vu un tel niveau sur une compétition. Cela m’a motivé pour me pousser encore un peu plus loin même si je n’ai pas été parfaite sur mes rails.”

Plus tôt en

Le podium du slopestyle avec Sean Fitzsimmons sur la plus haute marche.