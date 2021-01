Finales halfpipe au Laax Open 2021 : à consigner dans les annales

Avec les grands rivaux Scotty James (AUS) et Yuto Totsuka (JAP) au top de leur forme et le retour à la compétition de l’Américaine Chloe Kim attendu avec fébrilité, la finale du Laax Open 2021 disposait de tous les ingrédients pour un show aérien de première. Et les spectateurs n’ont pas été déçus.

Superpipe à Laax : l’arène suprême

Avant de commencer, parlons un peu du halfpipe en lui-même. Il se trouve à Laax sur le Crap Sogn Gion et ses 200 mètres en font le halfpipe de compétition le plus long du monde.

D’une largeur de 21 mètres, avec une inclinaison parfaite de 18° et ses murs de 7 mètres de haut, il offre aux meilleurs riders en transition la rampe idéale pour de gigantesques sauts dans le ciel suisse.

Façonné dans une neige dure comme la pierre par les meilleurs shape crews d’Europe, le halfpipe de Laax est un merveilleux exemple de précision suisse et le meilleur du monde dans son genre. Sous les projecteurs et dans des conditions de vent optimales, le décor était planté pour un formidable battle. Les juges s’intéressaient à la hauteur des sauts, à l’exigence technique des tricks, à la variété et à la netteté générale de l’exécution. Et c’est exactement ce qui leur a été servi.

Halfpipe dames : le retour de la reine Chloe

Le retour de Chloe Kim a fait de la compétition féminine de halfpipe la discipline la plus discutée de la semaine. Dès l’âge de 15 ans, l’enfant prodige a commencé à dominer complètement la scène, avant de d’avaler vite fait toutes les phases qu’il faut pour devenir pro. À 18 ans à peine, Chloe avait remporté toutes les compétitions importantes, y compris les Jeux olympiques de 2018. Et puis en 2019, Kim est confrontée au burnout et aux nouveaux défis que présente son prochain semestre à l’université de Princeton. C’est alors qu’elle décide de se retirer pendant un an du circuit de snowboard.

Le Laax 2021 marque son comeback officiel et tous les regards se tournent naturellement vers elle. Sera-t-elle capable de rétablir sa domination ? Ou bien cette année lui a-t-elle fait prendre trop de retard ? La demi-finale de mercredi a mis un point final aux questionnements : elle prend directement la première place avec le score hallucinant de 94,5.

Ma dernière compétition remontait à presque 2 ans et je me posais tellement de questions… est-ce que je saurais encore gérer la pression ? Chloe Kim

Le samedi soir avant la finale, Chloe était en pole position et avait le privilège de partir en dernier. La seule question qui se posait était de savoir si elle serait assez forte mentalement pour résister à la pression. Après être tombée dans le premier run, il lui fallait tout donner dans le deuxième. Est-ce qu’elle resterait cool malgré la pression ? Évidemment que oui. Son deuxième run a été du Chloe Kim classique : harmonieuse, élégante, sans jamais sortir de sa zone de confort et pourtant assez technique pour dégager de la première place la Japonaise Mitsuki Ono . Chloe est de retour – et elle est toujours la reine.

Halfpipe dames : top 3

Chloe Kim (USA) Mitsuki Ono (JPN) Sena Tomita (JPN)

À voir ici, le run de la victoire de Chloe Kim :

Le run qui a fait gagner le halfpipe féminin.

Halfpipe hommes : Scotty vs Yuto

Le seul rider à avoir fait une saison parfaite (2019) et le roi incontesté du halfpipe l’an dernier, Scotty James (AUS) est venu à Laax dans la peau du grand favori. Mais après une 6e place aux qualifications, Scotty aborde la finale sans bénéficier de l’avantage psychologique d’être le dernier à concourir. Non pas que Scotty ait jamais eu de problèmes sous pression.

À son premier run où figuraient son move caractéristique, le switch backside 1260 et une combinaison mortelle de deux 1260 consécutifs, Scotty se place directement en tête. Avec en poche un score de 93,77, Scotty a tranquillement regardé les 5 runs suivants de la première manche dont aucun n’a ne serait-ce qu’approché le sien. Tout laissait donc présager une nette victoire pour l’Australien. Mais il se trouve que cette compétition était sur le point de devenir vraiment passionnante.

À voir ici le programme de Scotty James :

Le run de Scotty James

Pendant la majeure partie de la dernière saison, James a éclipsé Yuto Totsuka . On aurait dit que ce dernier n’était techniquement pas à la hauteur de l’Australien, ce qui ne lui valait régulièrement qu’une 2e place.

Mais tout allait changer ce samedi : le Japonais de 19 ans a effectué un run final que la plupart des experts qualifient comme le run de halfpipe techniquement le plus pointu de l’histoire.

L’avant-dernier à s’élancer, Yuto sort une combinaison époustouflante de 1440-1260-1080-1260-1260 : chacun des tricks parfaitement exécuté à très grande hauteur et avec des variations de rotation et de direction toujours nouvelles. C’était la première fois qu’il sortait cette combinaison – et bien entendu, le jeunot a tapé dans le mille.

Valentino Guseli regarde le run sur l’écran au départ, sourit et, incrédule, secoue la tête en se préparant pour le dernier run de la soirée. Le jeune Australien se plante pour la 2e fois et part aux oubliettes. Yuto Totsuka est le nouveau champion du Laax Open. Et ajoutons à cela que la rivalité la plus passionnante du snowboard vient de passer au niveau supérieur. Une finale digne de cette compétition hors norme.

À voir ici le programme de Yuto Totsuka :

Halfpipe hommes : le run de la victoire

Halfpipe hommes : top 3

Yuto Totsuka (JPN) Scotty James (AUS) Ruka Hirano (JPN)

Valentino : le nouveau phénomène australien

Cette extraordinaire finale mise à part, c’est Valentino Guseli qui a créé la plus grande surprise du week-end. L’Australien d’à peine 15 ans, venu à Laax sans grandes ambitions, surprend d’entrée l’élite mondiale le jeudi lors de la demi-finale en s’assurant la pole position pour le samedi. Son run n’a pas été le plus pointu sur le plan technique, mais la hauteur de ses sauts était hallucinante et lui a valu un score absolument extraordinaire de 95 points.

Ma toute première Coupe du monde et je n’en revenais pas d’avoir fait un si bon run. Si tu m’avais dit il y a 2 ans que je serais capable de battre Scotty James, je ne t’aurais jamais cru. Valentino Guseli

Le succès de Valentino en demi-finale prouve clairement qu’une grande carrière l’attend. Mais, en finale, a-t-il eu le cran de mobiliser encore une fois tout son potentiel ? Apparemment non – du moins cette année. Le rookie est tombé dans ses 2 manches, laissant ainsi la place au duel ente les géants pour le titre.

À revoir ici l’intégrale des finales dames et hommes :

LIVE Laax Open 2021 : halfpipe femmes et hommes