Felix Georgii et son équipe sur les rochers dans Frozen Lake Wake

Dans son nouveau projet, Frozen Lake Wake, Felix Georgii a une fois de plus entrepris de prouver que sa créativité ne connaît aucune limite lorsqu'il s'agit de repousser les limites du wakeboard. "Je voulais amener le wakeboard dans un nouvel environnement et travailler avec la glace", explique le jeune homme de 29 ans originaire d'Allgäu, en Allemagne. Continuez à lire pour découvrir comment il a réussi à le faire.

Felix Georgii saute l'igloo avec style © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool

En compagnie de son compatriote Dominik Gührs et de l'Autrichien Dominik Hernler, ainsi que d'une équipe de tournage et de construction, Georgii a testé les limites de l'homme et de la machine sur un lac gelé à Jokkmokk, une petite ville de Laponie suédoise située à 1 000 km au nord de Stockholm. Il y a démontré qu'il est possible de faire du wakeboard sur la glace, même lorsque la température est largement inférieure à zéro.

Felix Georgii in front of the ice rail © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool Avec la glace, vous pouvez construire toutes sortes d'obstacles, des rails aux igloos. Felix Georgii

Le résultat de leurs mois de préparation et de leurs semaines de travail acharné sur le site est trois lignes de wakeboard jamais vues auparavant, parsemées de caractéristiques totalement nouvelles taillées dans la glace pure. "Pour ce projet, l'équipe a découpé divers éléments dans la couche de glace d'un mètre d'épaisseur du lac à l'aide de tronçonneuses et parfois d'équipements lourds, et les a utilisés pour construire différentes lignes que nous avons ensuite parcourues en wakeboard", explique Gührs. Cependant, il a fallu un certain temps avant que les obstacles et les trois lignes soient prêts.

Georgii, Gührs et Hernler vérifient le set up. © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool

À -30°C à certains endroits, même l'huile des tronçonneuses de l'équipe de construction a gelé lorsqu'ils ont découpé les éléments de glace. Les lames de scie et les chaînes ont également été victimes de la glace ultra-épaisse. Lorsque les lignes de kickers, de rails, de floes, des piscines et des igloos pesant des tonnes ont été terminées, c'était aux riders de s'assurer qu'ils rendaient justice au dur labeur qui avait été accompli dans le cadre de ce projet glacé.

Dominik Gührs's frozen boots in all their frostiness © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool Mes bottes étaient gelées et j'avais l'impression que mes pieds étaient coulés dans du béton.

"Pour préparer le voyage à Jokkmokk, nous nous sommes procuré le matériel en néoprène le plus chaud qui soit", souligne Georgii, le maître d'œuvre du projet. Une fois sur place, l'équipe a compris que pour pouvoir faire du wakeboard à des températures aussi basses, il fallait serrer les dents et s'en sortir. Et c'est ce que les trois riders ont fait, même si cela leur a fait mal. "C'est moi qui ai eu le plus de mal avec le froid", admet Hernler. "Heureusement, lorsque vous faites du wakeboard, l'adrénaline dans votre corps vous permet de vous réchauffer rapidement".

Dominik Hernler plante la main sur l'igloo © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool

Néanmoins, les riders ont régulièrement gelé complètement leurs combinaisons et leurs fixations tout en déchirant les obstacles et les piscines. "Offrir le meilleur wakeboard possible par des températures négatives était un véritable défi", réitère Gührs. "Si vous tombiez dans l'eau, votre combinaison et vos fixations étaient ensuite gelées et, physiquement, vous pouviez à peine bouger." Mais les riders ont tenu bon grâce à leur motivation à mener à bien ce projet qui repousse les limites.

Freeze! Dominik Gührs shreds a rail made of ice © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool Le fait de tracer des lignes aussi créatives dans un endroit aussi glacial est sans aucun doute le point culminant de ma carrière de wakeboarder.

Les pieds engourdis, les cheveux gelés et le vent glacial qui mord, Georgii poursuit : "Avec ce projet, nous avons créé des lignes de wakeboard et des obstacles qui n'avaient jamais existé auparavant. L'effort, la douleur et la sueur en valaient la peine rien que pour ça."

Et pourtant, Georgii a toujours un atout dans sa manche à la fin du tournage.

"En préparation de Frozen Lake Wake, je me demandais constamment s'il serait possible de faire du wakeboard sur la couche de glace depuis l'eau", explique-t-il. "Cette idée s'est ensuite tellement manifestée qu'il était clair que je devais le faire". Quelques minutes plus tard et il peut fièrement affirmer que son idée a fonctionné mieux que jamais il ne l'aurait cru possible. "Vous regardez sous l'eau dans le néant absolu et il n'y a que du noir partout, mais vous pouvez sentir la glace glisser le long de la planche et c'est une sensation géniale !".

Felix Georgii réalise le tout premier wallride sous-marin sur glace. © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool

01 Les meilleures photos de Frozen Lake Wake

Felix Georgii laisse libre cours à sa créativité en Suède © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool Givré et frais : Dominik Hernler déchiquette le rail de glace. © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool Felix Georgii s'envoie en l'air © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool Gührs et Georgii piétinent l'igloo © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool Tout en haut ! Le roi de la glace Felix Georgii © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool

02 Les chiffres derrière le projet glacial :

-32 degrés a été la température la plus basse pendant la construction, la semaine précédant le tournage, alors que l'équipe de construction a travaillé presque 24 heures sur 24 sur le parcours.

80cm était l'épaisseur de la glace sur le lac gelé.

6mm était l'épaisseur des combinaisons des coureurs.

5m était le diamètre de l'igloo, qui pesait plusieurs tonnes et constituait le point culminant de l'une des trois lignes.

11 jours, c'est la durée pendant laquelle l'équipe a scié la glace pour construire l'obstacle pour les coureurs.

5 tronçonneuses ont été cassées pendant les travaux de construction.

1 degré centigrade était la température de l'eau dans laquelle les coureurs évoluaient.

Au total, 518 tonnes de glace ont été déplacées par l'équipage pour rendre possible le Frozen Lake Wake.

Félicitations à l'équipe de construction © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool