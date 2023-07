Thömus Lightrider Worldcup - La machine de course de Lars Forster

L'experte Red Bull, Nathalie Schneitter, a déclaré en début de saison à propos de Lars Forster : "C'est l'homme avec un moteur intégré, et avec sa nouvelle équipe, il peut vraiment faire des étincelles." Elle avait raison. Lars - double champion d'Europe, vainqueur du Cape Epic et du Swiss Epic - est d'abord devenu vice-champion suisse en juin 2023, puis il a remporté la Coupe du Monde à Leogang, et la semaine suivante, il est devenu vice-champion d'Europe !

Lars semble clairement à l'aise dans l'environnement familial de sa nouvelle équipe Thömus maxon - ainsi que sur son nouvel outil de travail, le Thömus Lightrider Worldcup. Dans le Bike Check, il nous présente les points forts avec son mécanicien Gavin Black.

Lars Forster et Gavin Black © Team Thömus maxon

Qui se cache derrière Thömus

Pour Thomas "Thömu" Binggeli, le choix de carrière n'a jamais été une question évidente. Il avait à peine 17 ans quand il a commencé sa carrière dans la ferme de ses parents à Oberried près de Berne : d'abord en tant que revendeur de vélos, puis rapidement en tant qu'importateur de vélos et enfin en tant que développeur avec sa marque propre, Thömus. Les vélos - vélos de course, gravel, VTT (avec ou sans moteur) - sont développés, conçus et adaptés aux souhaits des clients en Suisse. Tous les vélos sont fabriqués sur mesure et disponibles uniquement en vente directe.

Thömus Lightrider Worldcup © Team Thömus maxon

Au fait : Thömu Binggeli est également le fondateur du pionnier du vélo électrique Stromer. Il a vendu la marque en 2021 et vient d'annoncer sa nouvelle marque, Twinner. Il est également l'initiateur du parc de vélo suisse unique en son genre, de 30 000 m2, à Oberried.

Le Lightrider Worldcup en détail

Armé des pièces les plus nobles, le Lightrider WC de Thömus est également l'arme secrète d'Alessandra Keller et de Mathias Flückiger. Les fibres de carbone haut de gamme modulaires réduisent le poids du cadre à 1,65 kg. Avec sa taille de 1,77 m, Lars a une taille de cadre M, et le poids du vélo à quatre articulations est optimisé à 10,2 kg.

Le cadre grandeur M © Tmaxon

Le poste de pilotage du Lightrider est remarquablement épuré : les passages de câbles sont introuvables, les câbles disparaissent à travers le capuchon du jeu de direction dans le tube supérieur - une solution intelligente de la part de Thömus, qui permet également d'obtenir plus de rigidité au niveau du poste de pilotage.

Le Lightrider Worldcup © Team Thömus maxon

On pourrait presque passer à côté des petits autocollants estampillés sur le cadre. Les autocollants Wizard en provenance du Liechtenstein sont censés réduire les vibrations. La puce est placée dans le film adhésif aux points sensibles aux vibrations, ce qui confère au matériau plus de calme.

La puce © Team Thömus maxon La puce © Team Thömus maxon

Swissness & Shimano

Le "Swissness" est en vogue non seulement dans l'équipe de Ralph Näf : la fourche et l'amortisseur du Lightrider WC proviennent également de Suisse, de DT Swiss à Bienne. La fourche à suspension F232 One et l'amortisseur vertical R232 One sont tous deux contrôlés à distance depuis le guidon (3 modes : ouvert, dynamique, verrouillé) et ont un débattement de 120 mm. Les mécaniciens de l'équipe et les ingénieurs de DT Swiss ont parfaitement adapté les réglages internes de la fourche, la pression d'air et le rebond à Lars en début de saison, lors de deux jours de réglages.

Les suspensions DT Swiss © Team Tömus maxon

En ce qui concerne ses préférences, il déclare : "Quand la fourche est verrouillée, j'aime qu'elle ne bouge plus du tout. Ainsi, je peux sprinter sans perte de puissance. Dans la seconde plage, la suspension devrait être légère pour les petites racines ou les chemins caillouteux. Ensuite, j'aime la suspension avec une courbe linéaire mais progressives pour les gros impacts, comme après un saut."

Thömus maxon © Team Thömus maxon

Pour les composants, Thömus a choisi le Shimano XTR. Lars utilise généralement un plateau de 36 dents, mais sur des pistes plus raides (comme lors de sa victoire en Coupe du Monde à Leogang), il opte pour du 34 dents, et lors des courses de Short Track, il peut monter jusqu'à du 40 dents. Les autres caractéristiques de la machine de course de Lars : cassette XTR 12 vitesses 10-51, freins XTR à deux pistons, disques de frein de 160 mm / 180 mm.

Shimano XTR © Team Thömus maxon Shimano XTR © Team Thömus maxon Shimano XTR © Team Thömus maxon

Du Reach au choix des pneus

Le vélo est très athlétique, caractérisé par un Reach (portée) long et un angle de direction bas. Lars utilise également une potence FSA de 80 mm avec un angle de -20 degrés. Le guidon est également de marque FSA et mesure 720 mm de large. La tige de selle en carbone (avec collier de selle en carbone et tube de selle en carbone) provient à nouveau de DT Swiss : la D 232 ONE offre 60 mm de débattement et ne pèse que 369 g, un poids léger - et en plus très facile à utiliser. Il y a le Selle Italia "Flight Superflow" dessus.

Selle Italia © Team Thömus maxon

"En bas", on trouve des roues XRC 1200 Spline en 29 pouces avec une largeur interne de 25 ou 30 mm. Le choix des pneus est l'une des plus grandes considérations lors d'un week-end de course. Lars essaie généralement d'utiliser les modèles les plus rapides (Thunder Bird) - avec des largeurs de pneus de 2,25 ou 2,35. Plus la piste est glissante, plus il opte pour des pneus avec davantage de crampons...

Le choix des pneus est primordial © Team Thömus maxon

Nous sommes impatients de voir comment le Lightrider WC se comportera sur les pistes en Écosse. En août, les championnats du monde auront lieu ici - l'objectif principal de Lars pour cette saison. Qu'il se sente à l'aise en Écosse, il le sait déjà : c'est là qu'il a remporté son premier titre de champion d'Europe en 2018...

Équipement : XTR, 12 vitesses, 32, 10/51

Roues : DT Swiss XRC 1200 29”

Fourche : DT Swiss F232 One 120 mm

Amortisseur : DT Swiss R232 One 120 mm

Potence : FSA 80 mm -20 degrés

Guidon : Bikeahead 720 mm

Tige de selle télescopique : DT Swiss d 232 one

Pédales : Shimano XTR Race