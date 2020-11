Lars Forster : après la défaite vient le comeback

Quatre courses de Coupe du monde, Championnat du monde et Championnat d’Europe en 3 semaines – cette très courte saison ne s’est pas passée comme tu l’aurais souhaité. Quel a été le problème ?

Lars Forster : Je ne sais pas vraiment. J’étais en forme dans les semaines précédentes, je me sentais bien et mes performances étaient bonnes. Et puis juste avant la première course à Nove Mesto , ce bon feeling a tout simplement disparu. J’ai atteint le sommet de ma forme bien trop tôt

Tu t’es nettement amélioré dans la 2e course de Coupe du monde à Nove Mesto. Qu’est-ce qui allait mieux ?

Je me suis retenu après le départ, et donc vers la fin j’ai pu foncer. Avec mes temps au tour, j’aurais pu être en tête.

Malheureusement, la tendance ne s’est pas maintenue au Championnat du monde.

Oui, quand je n’ai pas été capable d’y courir comme je l’aurais pu en fait, ça m’a vraiment déprimé. Et je ne m’en suis pas remis

Je ne me suis probablement pas assez régénéré en automne avant la Coupe du monde. Lars Forster Cross-country & Cyclocross

Tu as malgré tout fêté des succès cette saison. Qu’est-ce que tu en tires de positif ?

Je suis devenu encore une fois champion de Suisse de cyclo-cross et j’ai gagné la Swiss Epic avec Nino Schurter . Et ma performance dans la 2e course à Nove Mesto me fait dire que je ne suis pas très loin des meilleurs du monde. J’ai donc le moral et je serai de nouveau dans le peloton de tête la saison prochaine.

Qu’as-tu appris cette saison ?

La régénération c’est important, et ça ce n’est pas nouveau, mais cette saison ça a été encore plus évident. Une fois la Cape Epic annulée, je me suis dit : je n’ai pas besoin de récupérer puisqu’il n’y a pas eu de course ! Mais j’aurais dû récupérer après la préparation intense, j’en ai aussi besoin mentalement pour pouvoir réattaquer correctement. Je ne me suis probablement pas assez régénéré en automne avant la Coupe du monde.

Nove Mesto : la boue n’a pas empêché Lars de bien rire. © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Pendant longtemps dans la saison 2020, les athlètes n’ont pas su quand ils devraient être en forme. Est-ce que cette expérience vous fait concevoir autrement votre entraînement d’hiver ?

Non, rien ne change pour l’entraînement d’hiver. J’avais jusqu’à récemment fait une pause dans mon entraînement, maintenant je recommence à retravailler sur l’endurance de base, ce qui veut dire des sorties longues et lentes. Il n’est pas sûr qu’on fasse la Cape Eric au printemps prochain. C’est une saison olympique et il n’y a plus de points UCI à la Cape Eric.

Le Tour de France et autres grands tours, tout comme nos événements en octobre, ont montré qu’il est possible d’organiser des courses en toute sécurité. Lars Forster Cross-country & Cyclocross

Qu’est-ce que ça veut dire ?

Avec les points de la Cape Eric, on avait une bonne position de départ à la première course de Coupe du monde. (Plus on a de points UCI, plus loin devant on se retrouve au départ. Red.) Maintenant, il est plus intéressant de faire 2 petites courses de cross-country pendant la préparation de la saison pour collecter des points.

Tu as dit que 2021 est une saison olympique. Est-ce qu’il y a de nouvelles sélections pour Tokyo ?

Rien n’a encore été communiqué, mais il est clair que la sélection repart de zéro. Les 2 premières courses de Coupe du monde comptent probablement.

Lars Forster © Phil Gale / Red Bull Content Pool

Comment prends-tu le fait qu’il se peut que des courses soient encore reportées et annulées ?

Je suppose que les courses auront lieu l’an prochain, peut-être sans spectateurs. Le Tour de France et les autres grands tours, tout comme nos événements en octobre, ont montré qu’il est possible d’organiser des courses en toute sécurité.

Cette saison très spéciale a fait que tu as pu passer beaucoup de temps sur ton enduro et bien t’amuser. Fini de s’amuser maintenant ?

En ce moment, je profite de ce bel automne pour des sorties en vélo enduro . Je travaille souvent l’endurance de base qui sera essentielle dans les mois à venir en faisant du ski de fond et de randonnée. J’aime beaucoup faire les deux. Et puis avec ce changement, j’ai d’autant plus envie de refaire du vélo.

La saison 2019 a elle aussi réservé des hauts et des bas à Lars Forster. Le documentaire « Lars Forster - Way to the Top » revient sur cette année et comment elle a conduit à son plus grand succès pour l’heure :

Lars Forster – Way to the Top