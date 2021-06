Lars Forster : vers le sommet, tout en plaisir

Très vite, toute la famille a adopté le VTT. Lars est littéralement tombé amoureux de ce sport, tout comme sa mère et sa sœur. À l’âge de deux ans et demi, lorsqu’il commençait à bien maîtriser son premier vélo, son passe-temps favori était de parcourir les montées et les descentes - autour de la maison familiale ou lors de sorties en famille. Une fois à l’école primaire, il parcourait les sentiers des environs avec ses amis du Veloclub d’Eschenbach.

En voyant son père participer à des marathons cyclistes, Lars veut lui aussi prendre part à des courses. Mais malheureusement, seuls des parcours de maniabilité sont possibles en compétition pour les plus jeunes. « Je n’aimais pas ces parcours, je voulais participer à une vraie course », se souvient-il. Puis, le moment tant attendu arriva. Alors que Lars, du haut de ses six ans, était encore trop jeune pour prendre le départ des Swiss Bike Masters de Küblis, ses parents sont tout de même parvenus à lui obtenir une place. Le résultat ne nous a pas été communiqué, mais Lars savait déjà très bien ce qu’il voulait : devenir cycliste professionnel.

Le VTT était loin d’être son seul hobby. En effet, il jouait au football avec la même passion et se donnait à fond lors du tournoi annuel d’unihockey de son école. Mais ce qui étonnait le plus ses parents, c’est la discipline dont il faisait preuve au ju-jitsu. Le jeune garçon, qui voulait avant tout s’amuser, mémorisait les mouvements les plus compliqués (kattas). Et à l’entraînement, quand il n’était pas lui-même en action, il était aussi discret qu’une souris. Son père est convaincu que cette capacité de concentration qu’il a acquise dans cet art martial l’a énormément aidé plus tard à se forger un mental d'acier. Lars est resté fidèle aux arts martiaux jusqu’à son adolescence. Il était alors ceinture marron.

