. S’il avait des preuves à faire, il a dépassé tous les objectifs. Dans la première course de Coupe du monde de l’année, il chute plusieurs fois et, blessé, doit ensuite faire une pause. En langage cinématographique : le héros est à terre – va-t-il se relever ?

, tout de même le plus couronné des VTTistes de tous les temps. La dernière course de la saison – la scène finale du film – culmine en un duel pour la victoire entre les deux coéquipiers. Le héros joue sa dernière carte et cloue le bec à tout le monde – happy end et voilà ! Un documentaire passionnant qui retrace la course folle de Lars Forster jusqu’au sommet.

Il le fait, évidemment, et dans la seconde moitié de la saison, il donne la chasse à son coéquipier et ami

La dernière course de l’UCI World Cup 2019 a été décisive pour le pro suisse de XCO Lars Forster: il s’est retrouvé tout en haut du podium. Et le VTTiste est aussi champion en matière de goût musical.

La dernière course de l’UCI World Cup 2019 a été décisive pour le pro suisse de XCO Lars Forster: il s’est retrouvé tout en haut du podium. Et le VTTiste est aussi champion en matière de goût musical.

Le début de la saison UCI 2020 reporté

Mais si le scénario s’arrête là, l’histoire de Lars, elle, continue. La saison 2020 offre cependant plutôt le matériel pour une adaptation de "En attendant Godot". Le début de la saison est reporté, encore et encore. Lars est en forme et ne peut pas en jouer. « Au début, les annulations ont été une déception, mais je m’y suis vite fait, dit-il pour décrire sa saison. Aussi je n’ai jamais tant fait d’enduro. Cet été, l’élément plaisir a vraiment été très présent. »

Swiss Epic, la course marathon par étapes, qui annonce normalement la phase finale de la saison, en a fait l’ouverture. Lars Forster gagne en maître dans l’équipe avec Nino Schurter. « C’était cool de rouler à nouveau à un rythme de course pendant une semaine, même si c’est un peu moins intense dans une course de marathon qu’en cross-country. »

Confrontation de 2020

Et voilà qu’arrive la scène finale de la saison 2020 digne d’un film : deux courses de Coupe du monde directement l’une derrière l’autre à Nove Mesto (CZE), le Championnat du monde à Saalfelden Leogang (AUT), et pour finir le Championnat d’Europe à Lugano ; le tout en 3 petites semaines. Les moments forts vont se succéder comme dans la grande confrontation d’un film de James Bond. « Toutes les courses importantes d’une saison en si peu de temps, c’est dingue », commente Lars. La tension mentale est énorme. « Si, ces 3 semaines-là, on n’est pas prêt et qu’on ne peut pas réaliser son potentiel, toute la saison est foutue. » L’enjeu est de taille, le héros est paré.

Si, ces 3 semaines-là, on n’est pas prêt et qu’on ne peut pas réaliser son potentiel, toute la saison est foutue.

