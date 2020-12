Damien Gillet: "Créer fait partie de mes talents."

Pour commencer peux-tu peut-être nous expliquer en quelques mots qui tu es et ce que tu fais.

Je m’appelle Damien Gillet. Ça fait 10 ans que je travaille au Chalet Adrien . Je suis responsable du bar ici. Je suis français, je viens de la région de Cognac en France. Et puis voilà. Je suis ravi de travailler ici depuis le début. Je m’épanouis ici, c'est très agréable et j'adore le ski.

Et tu fais souvent des allers-retours ou est-ce que tu es là toute l‘année?

Je vis ici, j'ai mon appart', mais j’ai ma famille en France dans la région de Cognac. Donc je fais quand même pas mal d'allers-retours. Vu qu'on a un hôtel saisonnier lorsqu'on ferme j'en profite pour aller voir la famille et les amis.

J'aime la montagne, mais aussi la mer aussi vu d’où je viens. Donc la plage me manque un peu. C'est pour ça que je reviens de temps en temps en France. Mais j'avoue que le cadre ici, la vue, le chalet, je m'y plais bien. J'ai l'appartement juste dessous, c'est que du bonheur.

Damien Gillet au Chalet Adrien © David Hubacher

Quel est ton talent spécial ?

C'est une question hyper compliquée je trouve! Je pense que nous possédons tous un talent. Après, le plus difficile c'est de le mettre en valeur je pense. Tout le monde a un talent et je pense que moi aussi. Ici, j'ai des patrons qui sont cools, j’ai carte blanche sur tout: les produits, ma carte, etc. Et donc, je pense avoir un talent, des qualités et des compétences et grâce à ça j'arrive à les mettre en valeur.

Grâce au cadre qu’on te met à disposition ?

Oui c'est ça, cette carte blanche, cette confiance. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des patrons aussi cools qui te donnent cette liberté de faire ce que tu veux. Ça c'est une grande chance.

Pour exprimer tes talents.

Exactement, je pense que c’est une grande chance. Comme je l'ai dit, je pense qu’on a tous un talent. Il faut juste pouvoir le mettre en valeur. La réponse elle est là. ((rigole))

Et est-ce que tu as d'autres talents, à part ce talent principal ?

Je pense avoir d'autres talents, d'autres passions. Je suis un freak de sport mécanique. Je pratique énormément tout ce qui est quad, motocross , etc. Je pense avoir pas mal de talent dans ce domaine. Le carting par exemple, j’ai pas mal évolué là-dedans. Le sport mécanique je pense que ça touche pas mal à Red Bull aussi, ce qui est intéressant parce que vous êtes partenaire de tous ces sports un peu fous. Ça c’est, je pense, un autre talent. Et sinon, je ne suis pas sûr si c'est un talent, mais la créativité. Créer fait partie de mes talents. D'avoir eu la chance de pouvoir venir au travail le matin et dire voilà on fait ça, et ça vient comme ça. Et ça c'est une chance. Ce n'est peut-être pas un talent, ni un don, mais quelque chose entre les deux.

ABC of... Motocross

Oui, c'est une bonne manière de voir les choses effectivement.

Le matin on arrive et on dit qu'on fait une chose et parfois ça ne fonctionne pas. Et d'autres fois, le matin, on commence et waouh c'est bien, ça cartonne. Je pense, que c'est un talent ou une chance. Peut-être aussi mon humour.

Comment as-tu découvert ce talent que tu as ? Comment l'as-tu découvert pour la première fois ?

J'ai fait pas mal de stages quand j'ai fait l'école hôtelière. Un peu à droite, à gauche: que ce soit en salle, en réception, en cuisine et puis ça fonctionnait toujours bien. J'ai fait un stage au bar du Royal Palace à Evian et j'avais un chef qui était vraiment extraordinaire. J'ai pu faire pas mal de petits cocktails et là ça commençait. Mon chef me disait : « Tu te débrouilles pas mal, ce que tu fais est quand même pas mal. C'est bien ça matche à chaque fois et le goût est bon. » Je lui disais merci et merci et au fur et à mesure je me suis dit : « Peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire là-dedans. »

Damien Gillet © David Hubacher

Quelle est la chose la plus folle que tu as faite derrière le bar ?

On en fait souvent, des choses assez folles. J'ai eu la chance de faire un événement pour des suédois, ils étaient 180 à 200 personnes, pour une grosse, grosse personnalité très connue. Et on a eu la chance de pouvoir faire tous les cocktails pour Supertramp, le groupe de musique. On a fait un apéritif Dry Martini, Negroni, Caviar… À mon goût, c'est ce que j'ai fait de plus fou.

Ce n'était pas dans l'excès côté folie, mais c'était plus classe, plus clean. Toute la terrasse du Chalet Adrien était couverte. Les mecs voulaient une ouverture pour voir les étoiles, qu'ils soient à l’intérieur comme à l'extérieur. Donc il y avait tous les serveurs qui étaient ici, et là il y avait Supertramp qui jouait. C'était exceptionnel.

À part Supertramp, il y avait d'autres grosses personnalités ?

Des grosses personnalités on en sert énormément. Beaucoup de people, beaucoup de sportifs... Federer était là il y a un mois. Il est venu dîner vendredi soir, il a adoré et est revenu dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et puis gin to, negroni, etc.

Il boit ça ?

C'est un monstre sportif et il boit ça oui.

C’est pour ça qu’il est aussi bon alors.

Il ne faut peut-être pas le dire ((rigole)). Mais c'est un mec super cool et c'est énorme de pouvoir servir des personnes comme ça. On a une clientèle très habituée, des clients qui nous serrent la main, qui font la bise et ça je pense que c'est génial.

De pouvoir créer un lien aussi proche avec la clientèle.

Depuis 10 ans, les clients, je leur serre la main, je leur fais la bise. On habite à droite à gauche dans le monde je me fais invité par eux dans leurs chalets, villas et hélicoptères. Ils me disent « tu veux faire du ski, je te réserve une place dans mon hélico, je te prends. » Tout ça n’a pas de prix. Ce n'est peut-être pas le truc le plus fou que j'ai fait ici, mais c'est l'opportunité, la chance la plus folle. Mais oui au bar on a fait des soirées, on a fini torse nu avec des papillons à faire des shots pour des mariages, à danser sur le comptoir, prendre des bouteilles de champagne et asperger tout le monde... c'est clair que ce n'est pas trop cinq étoiles mais on a aussi fait des trucs comme ça.

Que signifie pour toi la passion ?

En fait, ma passion est de transmettre mes connaissances et mon savoir-faire à mes clients. Je pense que c'est une super passion. Pouvoir retransmettre ce que l'on m'a appris. Hier, j'étais à la distillerie. Il y a un mec et une nana qui font un gin extraordinaire. J'apprends, je déguste toute la journée et le lendemain j'arrive ici et je dis à l'un de mes clients « écoute j'ai un super gin qui est fait dans une distillerie à 1 km. » Et le mec, il y va, goûte et me redit « waouh, c'est extraordinaire. » Je pense, que c'est comme une passion, de voir un client partir du Chalet Adrien, content avec le sourire avec une découverte dans la poche.

Donc que tu dévoiles tous tes secrets à tes clients ?

Non pas tous. Parce que ça pourrait peut-être les choquer. ((rigole)) Mais je pense que c'est une grande chance de les voir partir contents avec le sourire.

C'est ta passion ?

Oui ça c'est ma passion, tu peux être de mauvais poil, le moral à zéro, mais tu fais un super cocktail, le client est super content, il aime les produits et c'est magnifique. Il paie, il part, il est content, il me dit « Merci, c'était magnifique. J'ai passé un super moment. » Je crois que pour moi, c'est la meilleure chose.

À quel moment, à quelle occasion, te viennent les meilleures idées pour créer une nouveauté ?

Dans les voyages, ça m'inspire énormément. Récemment j'étais au Costa Rica, à Cuba, aux États-Unis... et ça a été une énorme source d'inspiration. Donc oui les voyages. Et aussi beaucoup de sport. Je cours beaucoup, je fais beaucoup de ski. Récemment je suis rentré après avoir couru et on a un jardin autour de nous. Les fleurs, les plantes, il n'y a que ça. Je suis complètement fou, j'y ai fait pousser mon génépi, je vais cuire mes myrtilles, j'ai fait un jardin botanique avec du romarin, du basilic, de la menthe...

Donc, je n’aurais pas eu besoin d’en acheter en montant ?

Je suis assez fou de la nature, et je pense que, ça aussi, m'inspire et me donne l'envie de créer. La marche, la randonnée, le sport. Je vais régulièrement marcher, cueillir des choses quoi. On a fait pas mal de « Master Class » avec différentes marques de produits. Le gin, en l'occurrence. On monte à la montagne avec les gens, on leur fait découvrir tout ce qui est plantes, herbes etc. ils font des sirops, des alcools… Je pense que c'est le matin où je suis le meilleur. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais en l'occurrence, moi je suis quelqu'un de matinal et c'est à ce moment que je prend mon inspiration.

Donc t'es un lève-tôt ?

Et un couche-tard. ((rigole))

Donc tu ne dors pas beaucoup ? C'est le métier de barman ?

Oui je suis assez hyperactif. Après, tout ce qui m'inspire, c'est la nature, les plantes, les herbes tout ça. Je suis fou de ça et ça m'inspire beaucoup.

La question finale est: quelle est ta boisson préférée et pourquoi ?

Mocktail ce n'est pas ce que je bois le plus... ((rigole)) mais en cocktail, j’en ai un que j’aime beaucoup et les clients aussi: il s’appelle "Ginger Color", c’est un cocktail à base de gin et de Organics Tonic. Dedans il y a du basilic frais, de la lime, de la citronnelle, concombres frais et on fait un top avec le tonic d’Organics que tu auras la chance de déguster tout à l’heure. Tu verras, c'est super frais, c'est super bon et je pense que, c'est devenu l'un de mes produits, l'un de mes cocktails préférés.

Rappelle-moi le nom.

Ginger Color.