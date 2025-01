Le système de classement sur League of Legends

En Solo et Duoqueue, les joueurs sont plus concentrés sur leur niveau de jeu et essaient de monter en portant les games à eux seuls. Il est possible de jouer à deux tant que l’écart entre votre partenaire de ranked et vous n’est pas trop grand. Si vous êtes en Bronze, vous pouvez jouer avec un joueur classé Or . Par contre, si vous êtes en Diamant, il faudra que votre ami soit à deux division (ou moins) de vous dans le classement.