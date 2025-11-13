Légendes Pokémon : Z-A - comment capturer un Pokémon shiny facilement

Depuis la sortie de Légendes Pokémon : Z-A , Gotaga enchaîne les chasses dans Illumis. Comme la plupart des dresseurs, il a un certain penchant pour les Pokémon shiny. En même temps, attraper la perle rare, c’est toujours un plaisir. Cette année, il existe plusieurs méthodes et stratégies pour essayer de dénicher le Pokémon tant attendu. Pour gagner du temps, voici notre guide.

01 Les bases du système chromatique

Depuis Pokémon Or et Argent, des Pokémon autrement plus rares que leurs congénères ont été introduit dans les jeux de Nintendo et Game Freak, les Pokémon shiny (ou brillants ou encore chromatiques). Théoriquement, dans l’univers de Pokémon, n’importe quelle créature compte donc une version shiny. Si vous êtes totalement perdu, ce terme désigne uniquement un Pokémon d’une couleur inhabituelle.

Dans Légendes Pokémon : Z-A (et les autres jeux), il y a ce que l’on appelle communément un “shiny lock”. Dans les faits, tous les Pokémon n’ont pas une version shiny, et il faut donc se contenter de leur forme basique dans certains cas. Les Pokémon qui sont concernés sont notamment les trois starters (Germignon, Gruikui et Kaiminus), mais aussi tous ceux qui vous sont offerts au cours de l’aventure par des PNJ (personnages non joueurs). De même : les légendaires sont introuvables en version chromatique. Par contre, concernant les fossiles, il n’y a pas de “shiny lock”.

Les starters de Légendes Pokémon : Z-A © Nintendo/Game Freak

Pour vous aider à trouver des Pokémon originaux, il y a un objet très utile qui a débarqué dans les jeux de la licence avec la cinquième génération (Pokémon Noir 2 et Blanc 2) : le Charme chroma. Assez simplement, il augmente le pourcentage de chances de retrouver nez-à-nez avec un bestiole chromatique.

Autre info importante : il est plus efficace qu’à l’accoutumée. Dans Légendes: Z-A, on a une chance sur 1024,38. Des générations VI à VII, on était autour de 3 chances sur 4096.

Pour profiter des effets du charme chroma, rendez-vous dans le menu, dans les recherches de Myosotis. Il est ensuite obtenu au niveau 50. Il va falloir faire pas mal de quêtes de capture et de combat, mais avec un peu de patience, on finit par y arriver. Ensuite, pas besoin de l’activer, de l’équiper ou de le donner à un Pokémon, il est actif par défaut.

02 La méthode la plus efficace pour la chasse aux shiny

L’idée, pour mettre toutes les chances de notre côté, c’est d’aller dans les zones de chasse. Une fois sur place, les Pokémon sont toujours aux mêmes endroits, et pour en faire apparaître de nouveaux, il suffit de s’éloigner jusqu’à ce qu’ils disparaissent. Si vous faites ensuite demi-tour, vous verrez qu’ils seront de niveaux et de sexes différents. Cette méthode fastidieuse demande pas mal d’allers-retours, on a donc un conseil supplémentaire.

Le plus rentable pour tomber rapidement sur des Pokémon shiny, est de tout simplement se téléporter via le voyage rapide dans la… zone où vous êtes déjà. Faîtes le tour, et si aucun Pokémon ne vous intéresse : ouvrez la carte et téléportez-vous à nouveau sur place. Répétez l’opération jusqu’à trouver le Pokémon de vos rêves.

Cette méthode est aussi valable pour les différents Pokémon qui sont hors des zones de chasse. Par exemple, un paquet d’entre eux se cachent sur les toits. L’idée reste la même : téléportez-vous à proximité et passez leur faire un coucou pour voir si vous êtes intéressé par l’un d’entre eux.

03 Conseils et méthodes supplémentaires

Attendez d’avoir accès aux Pokémon Alpha. En vous montrant patient et en appliquant la méthode donnée au-dessus, vous aurez (peut-être) la chance de tomber sur un Alpha shiny… plutôt très stylé.

Méthode du banc : Une fois que l’on peut s’asseoir et passer le temps, il suffit de se poser sur un banc dans une zone de chasse pour passer du jour à la nuit. Ainsi, on fait repop les Pokémon de la zone. Cette méthode fonctionne, mais elle est moins rapide que la téléportation (et se limite aux zones comportant un banc).

Méthode de la porte : Dans la zone 3, une porte se trouve dans le bâtiment situé au milieu du parc, en la passant, on fait (oui, c’est le même principe) réapparaître les Pokémon du parc.

Dernier détail important : si vous avez peur d’être déjà passé à côté d’un Pokémon chromatique et que vous êtes sorti de la zone, ne vous inquiétez pas. Contrairement aux Pokémon lambda, le jeu stocke les shiny pour vous donner une chance de les retrouver si vous passez plus tard par la même zone. Contrairement aux autres Pokémon, ils ne disparaissent pas quand vous passez une porte.

Avec toutes ces informations en main, il ne vous reste donc plus qu’à explorer la carte d’Illumis pour repérer les Pokémon qui vous intéressent et à vous téléporter à proximité jusqu’à trouver chaussure à votre pied.