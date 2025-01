Best Swiss Albums : Les 20 meilleurs projets rap helvétiques de 2024

Quel est le point commun entre Genève, Lausanne, Zurich, Lugano, Bienne, Fribourg, Romont, Morat, Icogne ou encore Nyon ? Chacune de ces villes héberge en son sein un(e) artiste dont le projet s’est nettement démarqué parmi l’avalanche de sorties helvétiques. Pour les retardataires, session rattrapage avec 20 albums essentiels qui ont chamboulé l’année.

01 Sétay – Mijoteries (1er Service) (17 janvier)

Afin de débuter cette sélection, quoi de mieux qu’une mise en bouche signée Sétay . Plutôt habitué aux longs-formats en solo tout comme avec son groupe Les Passiflores, l’artiste valaisan délivre ici un EP aussi succulent que digeste. Au menu, cinq tracks éclectiques à consommer sans modération. Ainsi, la première piste orientée house « FETA SALAKIS + SALSEPAREILLE » laisse place à une seconde bien plus atmosphérique, « COLD BREW + CAKE CITRON ». On soulignera par ailleurs le sample du hit soul « It’ll All Be Over » de The Supreme Jubilees.

Une fois l’interlude passée, place à l’introspection avec « SALADE CÉSAR + GINTO CONCOMBRE » via lequel Sétay étale toute sa virtuosité textuelle. Il faut dire que le natif d’Icogne semble ne faire qu’une bouchée des mesures qu’il gratte, et ce sur n’importe quel type d’instrumentale. Un savoir-faire de la découpe qui n’est pas sans rappeler celui du chef français Keroué, à qui l’helvète fait référence dans « CITROUILLE + GET 27 » : « Déso j’prends pas s’t’appel, J’vais saigner Candela posé en terrasse ». Le souper se clôt via « AMANDES SALÉES + APÉROL » infusé par la volonté du suisse de mettre du beurre dans les épinards. C’est tout ce qu’on lui souhaite au vu de ce projet, et encore, ce n’est que le 1er service.

02 Rounhaa – Jaafar (26 janvier)

Est-il possible de faire encore plus introspectif que Möbius ? Libéré au début de l’année, « JAFAAR » met en exergue un Rounhaa en proie aux doutes, à la mélancolie, et même aux idées noires via « LE FRÈRE DE MOÏSE ». Après avoir rappelé ironiquement que « Sur Spotify c’est le concours du plus triste », le suisse lâche : « On veut tous la même chose, partir avant ceux qu’on aime, Donc aime-moi fort et ensemble haïssons la vie qu’on mène ». Une vibe très sombre qui dès lors, ne quittera plus l’auditeur.

Comme il le précise sur le refrain de « WALLL », Rounhaa est en quelque sorte le produit de son environnement : « Oh, c’est pas moi qui est cassé, C’est ce monde qui est cassé ». Fusion de sonorités hyperpop et trap, « Jaafar » est par ailleurs extrêmement bien composé, grâce aux pointures que sont abel31, LUCASV, amne, Gizmo7k (liste non exhaustive). Dans tout ce marasme, un morceau vient cependant clôturer le disque sur une note plus positive, « GRIS TANGER », sur lequel l’artiste débute par « J’sais pas toi mais moi j’ai un espoir » en opposition directe avec « Tu sais moi l’espoir j’l’ai jamais, nan, nan » dixit la première piste.

Sur fond de rédemption, Rounhaa délivre ici ce qui constitue son projet le plus abouti à ce jour.

03 Slimka – Le Grand Mystico (2 février)

Silhouette longiligne, démarche grandiloquente, bizarreries stylistiques ; nul doute qu’avec tous ces artifices, celui que l’on surnomme Le Grand Mystico aurait pu figurer au casting de « Freaks, la monstrueuse parade » de Tod Browning. Derrière cet alter-ego, l’artiste genevois Slimka , dont le second album s’avère être l’un des concepts les plus poussés de 2024, cabinet des curiosités en 14 tracks. Si chaque piste possède sa propre tonalité, la ligne directrice du projet reste cohérente, un sacré numéro d’équilibriste à l’image du hit « Mystico ».

Pour mener à bien cette représentation exceptionnelle, le Monsieur Loyal helvétique peut compter sur une troupe d’artistes au profil éclectique ; on retrouve ainsi les bêtes de scène Makala (« Anti-Social »), Rounhaa (« Moonwalk ») et Danitsa (« Sur le chemin (Interlude) » les cracheurs de feu Wit. (« Nouvelle Aventure ») et Kobo (« Shake ») ou encore le funambule moe d’amour (« 412 »). Clou du spectacle et accessoirement titre le plus streamé du projet, « J’avance » jongle entre le refrain d’Enchantée Julia et les couplets du duo Slimka / Deen Burbigo sur une production léchée de Varnish la Piscine ; qui a dit que le grand cirque du rap francophone était indomptable ?

04 Mairo, H JeuneCrack – La Solution (15 février)

Lorsqu’ils décident de s’enfermer au stud’ pour mitonner un projet commun, Mairo et H JeuneCrack sont aussi complémentaires qu’Heinsenberg et Jessie Pinkman. Déjà à l’œuvre sur maints titres depuis 2022, le duo franco-suisse confirme sa complémentarité via « La Solution », EP dont on ne peut regretter qu’une seule chose ; sa durée de vie éphémère. Il faut dire qu’en l’espace de trois manches, la doublette de techniciens a enchaîné les home run sans discontinuer, de quoi espérer un match retour de leur part.

« L'acide et la base, la solution, le mélange parfait » clame H sur « Catenaccio ». Une punchline en référence à la réaction acido-basique, façon métaphorique de souligner l’alchimie du duo. Le reste de la galette nous offre une flopée de morceaux de bravoure tels que « Mon pe-ra se rapproche de la frontière et mon phrasé se rapproche de La Fontaine, Bientôt plein d'or comme si j'étais un Roi mage, que mon plumage se rapporte à mon ramage » dixit Mairo sur « Fast Learner » ou encore « Hey, j'gamberge en mode dissertation, Comment faire du pèze en vitesse, thèse, antithèse » dixit H sur l’outro.

Et si c’était ça, la solution miracle pour écouter du bon rap ?

05 AAMO – CHARBONNER OU PRIER (22 mars)

La passe de trois pour AAMO. Suite aux EP « SUR MA LANCÉE » et « LAKEHOUSE SEASON » libérés respectivement en 2022 puis 2023, place à « CHARBONNER OU PRIER » en 2024.

« 9 titres, 9 histoires » prévient le rappeur genevois à quelques jours de la date fatidique. Avec pour fil rouge la détermination sans bornes de son créateur, le projet alterne entre tracks atmosphériques (« NO WAY BACK ») et bangers calibrés (« DANS L’TRAP »). Côté production, parmi les nombreux beatmakers, on retrouve un habitué des projets de la NGC 1976® ; $CO sur deux pistes dont l’excellente « PAS DANS LES SOIRÉES » et ses nombreuses punchlines : « Ils descendent dans les rues, ils manifestent, ils font des cortèges, Tu m'verras jamais courir derrière un camion Corteiz ».

Depuis la genèse de sa jeune carrière, l’helvète s’est toujours montré lucide quant à ses objectifs et les moyens qu’il met en place pour y parvenir. Lors de l’interlude, ce dernier confie : « J'vais pas mentir, avant c'projet j'me sentais pas vraiment légitime, J'me posais plein d'questions, sans jamais trouver d'réponses, Est-ce que j'me mens à moi-même ou est-ce que j'vais vraiment tout baiser ? ». Un questionnement qui anime bien des artistes même si, à l’écoute de ce troisième projet, c’est clairement la seconde option qui semble se profiler pour AAMO.

06 Le Jeune K, Woosbad – S.I.P (29 mars)

Quand Le Jeune K décide de se prélasser à Paname durant la période estivale, il en résulte le bien nommé « Summer In Paris », ode laid-back à la capitale hexagonale en sept titres. Coutumier de l’autoproduction, le suisse a cette fois-ci délégué la partie instrumentale de l’EP à son homologue français Woosbad , dont les récents placements pour SCH confirment la montée en puissance. Dixit le rappeur sur la quatrième piste : « Le Jeune K et Woosbad c’est Michael et Quincy Jones ».

Comme pour son précédent projet « Stoopid Pack Vol.1 », le mc lausannois débite des barz d’anthologie sans forcer. Parmi ces punchlines du metaverse, on retiendra « Avant elle était gay comme Marvin, elle me roule un J comme Balvin » (« JACKIE BROWN »), « Envie de flinguer des bleus comme si j’étais Gargamel » (« FAMAS ») ou encore « les tarpés c’est comme les wings, j’prends les gros d’abord » (« BIG DAWG »). Vous l’aurez compris, le Jeune K est avant tout un épicurien, as du second degré dont la proposition artistique est assez unique au sein de la scène locale.

07 Luzi & Dar – GrandBazaar (02) (19 avril)

Seulement 6 mois suite à l’ouverture de GrandBazaar , Luzi & Dar ont inauguré un second commerce, avec pas moins de sept mc en vitrine ; okis, Ol Kainry, Jungle Jack, Tedax Max, M.A.M, Joe Lucazz, Connaisseur Ticaso et Nikkfurie de La Caution. Si il est de notoriété publique que les franchises ont tendance à proposer la quantité au détriment de la qualité, il n’en est rien avec cette seconde galette maitrisée de bout en bout. Outre le travail d’orfèvrerie des samples, véritable marque de fabrique du duo , le processus de sélection des mc en fonction des instrus est également à souligner, en atteste le flegmatique okis sur « Expresso Splif ».

Si la première mouture misait sur une association BPM lents / artistes au phrasé rugueux, changement de cap pour ce projet, dont les sonorités voluptueuses coïncident avec le timbre de voix des rappeurs. Une proposition artistique radicale qui instaure un vrai storytelling à chaque morceau : Quand Jungle Jack détaille son mode de vie d’épicurien sur « L’homme des tavernes », Joe Lucazz nous embarque pour un trip mafieux façon The Wire sur « Crazy Joe ». Deux salles, deux ambiances pour une masterclass, un peu à l’image de ce que proposent les gérants de GrandBazaar finalement.

08 Ele A – Acqua (10 mai)

Révélation helvétique de l’année 2023 avec son EP « Globo », Ele A a remis le couvert en mai dernier avec « Acqua » dont l’intitulé laisse grandement deviner un sujet fleuve. Si les sonorités hip-hop nineties relatives à son prédécesseur sont toujours au rendez-vous via des titres comme « K.O » et « Oblò », cette seconde galette permet à la tessinoise d’explorer de nouveaux horizons. Ainsi, la majorité des morceaux du disque se muent en mélodies atmosphériques au refrain chanté entêtant, comme en témoigne « Nodi ».

Autre différence notable entre les deux projets, leur thématique. Quand « Globo » dépeignait le quotidien de l’artiste suisse, « Acqua » schématise sa vision de la société ainsi que sa place au sein de celle-ci : « Io voglio il mondo e quello che c'è dentro come tuttiLa palazzina e dormire sul tetto come Snoopy, Guardo il cielo anche se ha zero contenuti Dipingerò l'impero delle luci e lo farò ad occhi chiusi » rappe Ele A sur « Gocce », faisant référence à Scarface, Snoopy et René Magritte en l’espace de quatre mesures. Véritable bain de jouvence , l’EP s’écoule d’une seule traite, de bon augure avant la sortie du premier album de l’artiste prochainement.

09 777Christos, Housmatikee, Jaazy – Une-Deux (10 mai)

Action qui désigne la succession de deux passes effectuées entre deux joueurs et en une touche de balle, le Une-Deux s’avère souvent décisif pour percer les défenses adverses. Un procédé rigoureusement mis en œuvre par 777Christos et Housmatikee via leur projet collaboratif éponyme paru un mois avant le mercato d’été. Nul besoin de muscler leur jeu, tant les coéquipiers du canton de Fribourg kickent sans discontinuer sur les 7 pistes de l’EP. Preuve en est d’entrée de jeu avec « Bust Down Pt.1 » et ses phases rappées combinant égo-trip et punchlines calibrées.

N’importe quel expert du ballon rond vous le dira ; derrière chaque duo de légende se cache un stratège. Car si ce « Une-Deux » fonctionne, c’est aussi grâce aux productions de Jaazy , dont les sonorités futuristes matchent avec le rap brut des helvètes. Sur le papier, cette composition avait de quoi laisser perplexe, et pourtant, le pari (sportif) s’avère être relevé haut la main, comme le prouvent « B! », « Inthestuu! » et « Rockfeller », sans conteste les meilleures pistes du projet.

10 Erren Sun – Trop tard pour dire (17 mai)

Qu’est-ce que la New Wave ? À défaut de répondre à cette question alambiquée, concentrons-nous sur l’un de ses plus talentueux représentants romands, Erren Sun . Avec pour thématique centrale le besoin de se réaliser, « Trop tard pour dire » impressionne. Troisième EP du lausannois, le projet se révèle très bien produit, s/o Ricow et Thezia pour les travaux. Parmi les pépites auditives, « BB RESTE EN VIE » fait figure de banger avec ses paroles exaltantes.

En maîtrise lorsqu’il s’agit de chanter tout comme de kicker, Erren Sun s’en donne à cœur joie au fil des morceaux ; « C’est pas le geste le pire, c’est le reste le pire, Cache le cœur cassé sous la veste de pluie, Là j’encaisse, je plie j’suis en pièces » rappe ce dernier sur « UN TROU DANS LE CŒUR », avant d’enchainer avec un refrain percutant. Un morceau à l’image du projet dans sa globalité ; mélancolique, poétique et tout sauf éphémère.

11 Rico TK, The Mystic Delights – Apophenia (7 juin)

Apophénie : altération de la perception qui conduit un individu à attribuer un sens particulier à des événements ordinaires, phénomène courant dans le cadre de la pensée magique. Fruit de l’union entre Rico TK & The Mystic Delights , « Apophenia » se mue en trip psychédélique à mi-chemin entre sonorités soul et jazz. Un combo sensoriel qui sied à la perfection au rap nonchalant du rappeur anglophone, comme en atteste la ballade brumeuse qu’est « Song of Ice & Fire », référence à peine dissimulée à Game of Thrones.

Paru au terme du printemps, l’album semble traverser les saisons tout comme les temporalités, s’accordant aussi bien à l’insouciance estivale (« Hot Soul »), le spleen automnal (« Zonin ») ou encore l’introspection hivernale (« Decent Pig »). Le quatuor cosmique se transforme même en quintet le temps des titres « Mind Your Business » et « Astral » avec la participation remarquée du saxophoniste franco-suisse Léon Phal. En résumé, « Apophenia » s’avère être l’une des bonnes surprises de 2024.

12 Di-Meh – OV3² (16 juin)

Depuis qu’il veut « 3ich », Di-Meh semble avoir trouvé la bonne formule. Présent au sein de notre sélection des meilleurs projets 2022 via OV3 premier du nom, le genevois s’illustre à nouveau deux ans plus tard avec un second opus dans la lignée du précédent. On retrouve ainsi les productions boom-bap du biennois Sperrow sur une bonne partie de la tracklist. avec des titres comme « OV3² », « Ténébreux », « Golden » ou encore « Lakers » et son sample extrait de « In a Sentimental Mood » du duo de jazzman américains Duke Ellington & John Coltrane.

Parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, le canadien Nicholas Craven signe son retour sur les deux premières pistes « Paco Chaupard » et « True Religion ». Son homologue belge JeanJass a quant à lui fignolé la prod de l’excellent « Headliner » en featuring avec Ben plg. C’est bien simple, quelle que soit la tonalité de l’instrumentale, Di-Meh semble dans son élément, des titres les plus bruts aux plus planants. Que les afficionados de kickage à l’ancienne se rassurent, l’outro du projet se mue en cypher de 18 mc’s franco-suisses : Beeby, Cenza, Chris des Ténèbres, D6, Faelix, Hash 24, Imposs, Jeune LC, KR Malsain, M Le Maudit, M.A.M, Mr Bil, Nir, Obia le Chef, okis, Ouss 47, Salam et…Di-Meh.

13 Tom D. – De.yngaren (28 juin)

Situé dans le centre-sud du Södermanland en Suède, le lac de Yngaren est une source d’inspiration intarissable pour Tom D . Avec son EP « De.yngaren », le membre du collectif 247 pousse davantage l’expérimentation sonore que par le passé. Il en résulte un cinq titre entièrement autoproduit par ses soins, dont les compositions sonores tranchent net avec le timbre de voix nonchalant du lausannois, le morceau « Les Aléas » confirmant cette idée.

Comme le confiait l’artiste à l’issue d’un passage remarqué au Red Bull 60 Seconds l’année dernière, l’une de ses plus grandes influences s’avère être Yung Lean ainsi que son crew Sad Boys Entertainment. Influence que l’on retrouve disséminée à mesure de ses projets. Guère avare en punchlines, Tom D. met les pieds dans le plat dès ses premières mesures sur « C-Walk » : « 247, j’suis au studio j’prépare la bombe, Et si un flic die ça va C-Walk sur sa tombe, Lessgong ». Des barz, des prods solides et surtout de l’originalité, c’est tout ce dont on avait besoin en 2024.

14 Cinnay, Tru Comers, Sperrow – Heavy Weight Champion (12 juillet)

Cloud rap, trap, hyperpop…et boom-bap. Décidemment, qu’importe les sonorités, Cinnay semble être toujours à son aise tel un caméléon. La preuve par neuf avec « Heavy Weight Champion », mixtape entièrement composée par le producteur Sperrow . Si à première vue l’univers de l’artiste moratois semble éloigné de celui de son homologue biennois, les doutes sont vite dissipés lorsque débute le skeud. D’entrée de jeu, « Youngtimer » pose les bases d’une complémentarité qui va s’étirer sur tout le projet, avec pour point d’orgue « Life So Sweet », hit oscillant entre old school et modernité.

Outre la présence de l’expérimenté soleurois Manillio, la mixtape fait la part belle aux featurings de prestige. Ainsi, le mc de Netrum Records JUNG ÄM et les OG’s Dezmond Dez / Nativ complètent la sélection. Avec son flow percutant et ses thématiques sociétales, Cinnay prouve une fois de plus qu’il est en lice pour remporter la ceinture du rap helvétique. L’intitulé « Heavy Weight Champion » est donc tout sauf anodin pour celui qui boxe dans la cour des grands depuis de nombreuses années.

15 WolfGang – EXIL (19 juillet)

Non, les membres du collectif nyonnais WolfGang n’ont aucun lien de parenté avec le compositeur autrichien Mozart, ni avec avec le crew californien OFWGKTA. Après plusieurs années d’expérimentation live et quelques EP, la meute composée de cinq musiciens et quatre rappeurs à finit par dropper « EXIL » cet été, premier album à la croisée des genres.

« On est le gang le plus cool depuis Kool & The Gang » dixit une punchline tirée de « La Collection » balade jazzy en introduction de la galette.

Force est de constater que le combo jazz & rap sied à merveille à la formation helvétique, oscillant entre tracks introspectives (« Studio 113 »), groovy (« Mouvement ») et contemplatives (« Au Revoir les Hivers Sombres »). Certains morceaux sont même profondément ancrés hip-hop, à l’image de « Côte Ouest » et ses sonorités G-Funk revisitées ou encore « Séquences », conclusion dantesque à la hauteur du projet. Vraie bonne surprise estivale, « EXIL » s’affranchit des codes musicaux pour n’en conserver que l’essentiel ; la fougue.

16 TISMA, Truckthomas, Le Chroniqueur Sale – HAPPY DAYZ (19 septembre)

Paru en 1995, « Kids » de Larry Clark a rapidement accédé au statut d’œuvre culte grâce à une représentation crue de la jeunesse américaine des nineties. Avec sa cover faisant écho à l’affiche du film, « HAPPY DAYZ » s’inscrit dans une thématique similaire grâce à la nonchalance rapologique du technicien Tisma . Bien qu’il soit né quasi 10 ans après la sortie, le jeune rookie d’Argenteuil donne pourtant l’impression d’être un personnage tiré du long-métrage tant ses références, son lifestyle et surtout son rap flegmatique collent à merveille à la vibe clarkienne. Sur « Gulliver » ce dernier relate ; « Suffit d’un grand coup de latte pour que le kamas parte en fumée, C’est une weed roulée coniquement, oui en forme de fusée ».

À l’origine de ce projet, deux producteurs chevronnés bien décidés à mettre en lumière les skills techniques de leur protégé : Truckthomas et Le Chroniqueur Sale. Il faut dire que les instrumentales jazzy du duo s’accordent à la perfection au timbre de voix du rappeur, généreux dans la rime tout comme dans les références. Sur « Monopodium » celui-ci déclare : « Comme j’suis tout seul à le faire, j’m’assure un Monopodium, j’t’enverrais au cimetière des rappeurs comme dans Monopolium » allusion à la dernière piste du skeud éponyme d’Akhenaton et Veust. Pensé comme une émission radiophonique, « HAPPY DAYZ » compte 14 titres dont la durée n’excède pas les deux minutes, de quoi nous laisser espérer un plus long format à l’avenir, tant le projet s’avère réussi.

17 M.A.M – Starter Pack (Side B) (25 octobre)

« Précédemment, quelque part, dans Genève ». Celui qui trônait déjà au sein de notre sélection des meilleurs projets suisses 2023 est de retour aux affaires un an plus tard avec la seconde partie de son Starter Pack. Cette fois-ci, ce ne sont pas neuf mais douze morceaux qui figurent sur cette face B. Les thématiques quant à elles, restent dans la veine du premier opus ; sur « Pas un OG », M.A.M passe en revue son background ainsi que sa perception de l’époque actuelle : « J’suis trop jeune pour mourir et p’têtre trop vieux pour Tataki ». Des punchlines comme celle-ci, l’album en compte une myriade, le talent d’écriture du genevois n’ayant pas pris une ride au fil des années.

Un sens de l’egotrip certain particulièrement appuyé via le titre « Piscine » qui réunit M.A.M et Stress autour d’un passe-passe dantesque. Rayon featuring toujours, une belle brochette de cadors helvétiques : Di-Meh, Buds, Basengo, Bobby Facile ou encore Farhad. Pour la plupart kickeurs de métier, ces derniers se retrouvent sur des tracks assez inattendus comme Di-Meh avec « Le Mauvais Pied » ode à la paresse aux sonorités de piano entêtantes. Et parce qu’on en a jamais assez, M.A.M a droppé quatre titres supplémentaires pour la version collector de son Starter Pack en novembre dernier.

18 Marie Jay – Trottinette (8 novembre)

Au sein du panorama helvétique, une sensation a récemment débarqué à toute berzingue…en trottinette ; Marie Jay , la vingtaine à peine, le verbe aiguisé et le sens de la formule. Paru à l’automne, son premier EP évoque les relations saines comme toxiques (« Sparadrap »), le rapport à la fête (« Julie ») encore les déboires de la vie sociale (« Fomo »). Des thématiques du quotidien certes, mais retranscrites habilement par la lausannoise, au point qu’on a presque l’impression de faire partie de sa vie le temps de six titres.

La virtuosité de la jeune artiste ne date pas d’hier, elle qui foule les scènes depuis quelques années et ce malgré relativement peu de titres à son actif, c’est dire si les textes de cette dernière fédèrent l’auditoire. La preuve en est avec « Trottinette » titre éponyme du projet qui ne lésine pas sur les figures de styles : « Il a tiré sa balle au centre, moi je saignais depuis décembre, je vais pas demander la VAR, mais on c’est très bien qu’il y’a faute ». En tout cas de notre côté la VAR est formelle, pas de hors-jeu pour Marie Jay, future titulaire indiscutable en équipe de suisse.

19 Chien Bleu – On Va Jamais Mourir (3 décembre)

Chien Bleu a parcouru du chemin depuis son premier projet. L'artiste genevois sait manier l'encre. Son écriture qui oscille entre réalité brute et onirisme n'a fait que se bonifier au fil du temps. Pour preuve, les 15 titres de son album « On Va Jamais Mourir », véritable démonstration de force, celle d'un artiste pleinement épanoui dans sa musique, qui n'a jamais perdu de sa verve. La profondeur textuelle du genevois s'exprime d'autant mieux dans la tristesse de certains morceaux. La superbe balade « Tout L'Été » avec la valaisanne Milla en featuring rappelle aussi bien l’âge d'or de la chanson francophone mélancolique que les complaintes autotunées du rap moderne.

Le disque est porté par les productions de Lupa, riches et complexes. C'est d'ailleurs l'une des vraies qualités de ce duo producteur-artiste : l'aspect mélodieux des compositions s'adapte parfaitement au flow mi chanté mi scandé de Chien Bleu. Si l’intitulé de l’album s’apparente à une forme de défi, lancé par l'artiste à la face du monde, (et peut-être aussi à lui-même), sa plus grande force demeure son originalité dans le choix des prods ainsi que sa capacité à rendre ses textes encore plus vivants en live. Et même s'il n'y a pas de gratte-ciels dans la ville, on lui souhaite une montée aussi rapide que celle d'un ascenseur à New-York.

20 Daej Phantom – Rires, Drame et Vendetta (13 décembre)

Quasiment trois ans sans projet c’est long, et encore plus quand il s’agit de celui d’un artiste qui met tout le monde d’accord. Pour son comeback début avril, le sociétaire de la SuperWak Clique a carrément changé de blaze. Exit Daejmiy donc, place à Daej Phantom et surtout, à son EP « Rires, Drame et Vendetta » ; du Guy Ritchie dans le texte. Dès « Intro RDV » celui-ci cite d’ailleurs un acteur référence du cinéaste britannique : « Riz poulet sauce satay, j'suis tout froid comme Statham ». Adepte des comparaisons et autres métaphores filées, l’helvète s’en donne à cœur joie au fil du six titres. Sur « Bless », un enchaînement de mesures résume à lui seul sa mentalité dans le milieu : « Ils m'ont approché pour que j'vienne dans leur concours, J'étais flatté puis j'ai vu le genre d'bougs, Ils ont DM tout l'monde qu'étaient sur le banc d'touche, C'est pas un le-sty qu'tu vois dans les concours, J'ai dit non j'prends le chemin épineux, Pour certains l'effet d'buzz c'était mieux ».

Huit mois plus tard, l’EP se mue en album, neuf pistes supplémentaires pour une foison de références à la pop culture. Sur le bresson « Shawn Michaels » Daej rappe : « Faire du blé j’y repense chaque night, quand je m’endors affalé devant un Dark Knight ». Si il est plutôt team Joker que Bruce Wayne, ce dernier s’octroie quelques tracks plus douces qu’à l’accoutumée. Avec sa vibe RnB (dont une instru qui n’est pas sans rappeler « Hot In Herre de Nelly) « Eden » dévoile une nouvelle facette de l’artiste, sublimée par la voix de la chanteuse Erin Kimberly. Productions millimétrées, visuels esthétiques et charisme rapologique à toute épreuve ; pas de doute, le principal antagoniste du rap suisse est bel et bien de retour.

21 BONUS : Solomando, GRËJ – Jeune Basquiat (13 décembre)

À l’heure de l’écriture de ces lignes, le bouclage de l’article touche à sa fin. Cependant, l’écoute tardive d’un projet franco-suisse rabat soudainement les cartes. Fruit de l’alchimie entre Solomando et GRËJ , « Jeune Basquiat » confirme deux choses ; l’élégance textuelle du lyonnais ainsi que l’hyper productivité du zurichois. Dixit ce dernier, c’est via les réseaux que la connexion a opéré, se poursuivant en terres helvétiques durant trois jours cet été. En résulte 10 pistes avec pour pierre angulaire le rapport à la spiritualité de son créateur.

« Conversion à l’Islam, sans Dieu je suis pas moi-même, Sans Dieu je n’existe pas. Par lui j’ai semé la graine, Al Hamdulilah, laisse-moi le temps pour me remettre, Je t’ai prouvé beaucoup de choses, pourquoi je dois encore te promettre ? » déclare tout en humilité l’artiste sur « Eyes & Tears ». Il faut dire que celui-ci s’évertue à retranscrire sa foi dans ses lyrics, précepte qui fait écho à un certain Ali, dont il admet volontiers l’influence. Pour ce premier long format, Solomando tend à s’inscrire dans la durée, et pourquoi pas marquer son époque tout comme la figure avant-gardiste dont a hérité l’intitulé du disque.