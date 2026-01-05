Best Swiss Rap Projects : Les meilleurs projets rap helvétique de 2025

Baptêmes du feu, long-formats collaboratifs, comebacks audacieux ; tel est, dans les grandes lignes, le triptyque des sorties hip-hop cuvée 2025. Dresser une sélection de 20 projets relève toujours autant du tour de force au vu des pépites libérées en l’espace des douze derniers mois. Trêve de bavardages, histoire de bien débuter 2026, place aux projets et titres phares qui ont marqué l’année.

01 Le disque : Pixel - Ele A

La passe de trois pour Ele A. Suite aux EP Globo et Aqua, c’est au tour du tant attendu premier album Pixel de siéger au sein de notre sélection. Si la trajectoire de l’artiste tessinoise semble emprunter un chemin axé pop au vu de la tracklist, celle-ci ne délaisse pas pour autant son attrait prononcé pour le hip-hop, conférant une tonalité hybride au long-format. On oscille ainsi entre titres atmosphériques (X Te, Pixel, Mai feat Gaia), morceaux kickés (DDL, Cielo Grigio avec le rappeur parisien NeS) et même piano-voix sobre en guise de conclusion (Atlantide, co-écrit avec son frère Milo). Un catalogue nuancé qui a de quoi fédérer une fanbase toujours plus diversifiée pour celle qui ne cesse d’impressionner du haut de ses 23 ans.

La track : Quintale

Lorsque le nametag “Perfecto Leyenda” surgit dans nos écouteurs, on sait déjà que le beat va être intriguant. Coproduit avec Tre Flip, le titre aux sonorités trap Quintale nous rappelle à quel point l’alchimie entre Disse et Ele A n’a pas bougé d’un iota, cette dernière enchaînant les mesures avec une facilité déconcertante et des références bien senties : “Non sono MJ, Hitchcock, ma pare di stare in un thriller”.

02 Le disque : LA FIEV - Mairo, Hopital

En 1995 paraît le troisième long-métrage du réalisateur américain John Singleton, Fièvre à Columbus University (Higher Learning pour les bilingues), chronique sociale ayant marqué bon nombre de spectateurs. Parmi eux, un certain Mairo, dont le titre Fudge à Columbus faisait déjà écho en 2019 au personnage éponyme joué par Ice Cube. Six ans plus tard, c’est au tour de LA FIEV de se diffuser. Phrasé reconnaissable entre mille, références pointues, sens de la rime affuté, attrait pour l’expérimentation...tels sont les symptômes du rappeur genevois, secondé comme toujours par Hopital. En résulte un solide premier album aux treize pistes versatiles ; creuset de sonorités (blccd tears et sa 2Step, I.think et sa Baltimore Club) et de thématiques diverses (l’hommage à sa génitrice sur la patte brisée, son amour pour la pratique rap sur temperature).

La track : 45%

Certes, on aurait aussi pu sélectionner dope, antidote ou venin, paramount...bref l’entièreté de la tracklist tant LA FIEV relève du no skip album comme on dit dans le jargon. Avec son couplet unique débité en rafale, 45% se mue en épilogue dantesque, conclusion rapologique d’un projet qui fera date au sein du hip-hop francophone.

03 Le disque : Heavy Weight Champion Deluxe - Cinnay, Tru Comers, Sperrow

On prend les mêmes et on recommence. Suite à une première session couronnée de succès en 2024, Cinnay et Sperrow unissent de nouveau leurs forces pour ce match retour en cinq pistes. En guise d’entracte, le titre Built Different permet de constater que l’athlète moratois n’a rien perdu de sa superbe, lui qui enchaîne les barz comme des crochets du droit. Même diagnostic sur Skywalker, on soulignera par ailleurs la qualité des beats de la moitié des Tru Comers dont l’expertise en matière de production n’est plus à prouver. Cinnay et Sperrow sont au hip-hop ce que Mohamed Ali et Angelo Dundee ont été à la boxe.

La track : Quality Control feat SGB

Lorsqu’il ne balance pas des uppercuts en solo, c’est entouré de sparring-partners que Cinnay s'entraîne ; on retrouve ainsi Di-Meh et Sly Alone respectivement sur les titres Total Damage et CHF = EUR. Le meilleur morceau de la réédition s’avère être Quality Control, tant l’alchimie est flagrante entre lui et SGB, dont les flows ciselés collent à la perfection avec une instrumentale boom-bap qui semble tout droit sortie du Queens des années 90‘.

04 Le disque : SIGNAATURE - AAMO

“Moi c’est AAMO aka double aa jeune artiste suisse et voici ma signaature” a ainsi rédigé le rappeur genevois en conclusion de sa publication Instagram le jour de sortie de son nouveau projet, SIGNAATURE. Comme son intitulé le laisse penser, l’EP fait office de carte de visite pour l’helvète, marquant d’une pierre blanche sa constante évolution artistique. Une nette évolution visible au fil de ses projets, s’éloignant volontairement de l’étiquette “rappeur Détroit” qu’il a longtemps arboré. En effet, il serait réducteur d’affilier AAMO à ce genre musical précis, tant ce dernier semble s’en émanciper avec brio, en atteste l’enchainement de morceaux J’Ressens Rien, 1.07 et Danger en featuring avec Sonny Rave, parenthèse chantée pour l’artiste qui aime flirter avec le champ des possibilités.

La track : LONG RIDE

Si deux producteurs symbolisent à eux seuls l’émancipation artistique d’AAMO, ce sont bien Kamil Osmanov et $CO. Si le second l’accompagne depuis ses débuts avec le collectif NGC1076, c’est la première fois que Kamil est crédité au sein de plusieurs pistes d’un projet de l’helvète. Fruit de cette triple collaboration, LONG RIDE, sur lequel AAMO glisse “Sur la prod comme Lara Gut” selon ses termes, et on ne va pas le contredire.

05 Le disque : CHF part. 2 - Jeune Hustler

Deuxième volet d’une trilogie amorcée il y’a deux ans, CHF part.2 voit son interprète sortir de sa zone de confort et se livrer de manière bien plus deep qu’à l’accoutumée. C’est avec douze mois de décalage que le projet a finalement vu le jour. La raison, l’auditeur finit par la découvrir à l’écoute du titre Météo, dont les textes mélancoliques d’un Jeune Hustler marqué par les aléas de la vie ont de quoi déconcerter en comparaison de l’apparente légèreté des cinq précédentes tracks. Une différence de ton flagrante qui confère à ce second opus une vibe assez unique en son genre, à mi-chemin entre titres planants et morceaux introspectifs.

La track : Pas Jojo

Comme l’a précisé le rappeur valaisan sur Instagram en fin d’année dernière, 2024 « c’était pas jojo ». Paradoxalement, le titre éponyme a été enregistré avant les évènements qui ont précédé la sortie du projet. En guise de réflexion quant à son statut d’artiste, le Jeune H s’en donne à cœur joie, entre refrain entêtant et punchlines marquantes sur une instrumentale calibrée signée by33 : “Le p’tit a quitté l’école il préfère lever la Yamaha, t’façon le futur il existe pas c’est comme les dents à Yamê”

06 Le disque : GIACOMO - Giacomo

Présent au sein de notre sélection des newcomers 2024, Giacomo a depuis confirmé les attentes placées en lui avec une première mixtape éponyme. Méticuleux, celui-ci s’est entouré d’une pléiade de beatmakers pour mener à bien sa mission : Richie Beats (23 ans, Lowkey) BKH (4 Saisons, Cheddar), Hydro4K (Exit, Henne, Louis V) ou encore Skuna (Cap Canaveral). Une qualité instrumentale indéniable qui sublime le talent brut du genevois, dont le charisme et la vision artistique n’est plus à prouver.

La track : Bands Pt.2

En 2020, Giacomo a droppé l’un de ses premiers singles sur les plateformes, Bands. Reprenant la rythmique signée par le producteur américain BlackMayo ainsi que certains lyrics, le rappeur suisse dresse le bilan de sa vie cinq ans plus tard, entre perte d’amis proches et volonté de réussir. Refrain enivrant, toplines calibrées et mesures efficaces ; Bands Pt.2 donne un bon aperçu de ce que l’artiste est capable de proposer.

07 Le disque : SGB’S Cabaret – SGB

Ne cherchez plus, la nouvelle baddie helvétique provient du canton de Fribourg et se nomme SGB. Active dans le rap depuis plusieurs années, la suisso-finlandaise a libéré son projet SGB’S Cabaret cet automne avec la ferme intention de choquer l’auditoire. Mission accomplie pour l’artiste, dont les punchlines crues et le phrasé percutant mettent tout le monde d’accord en l’espace de six morceaux. Loin de se cantonner à un style particulier, SGB semble adapter son flow quel que soit l’instrumental, du très jazzy CRASHTEST DUMMY au Détroit PLAYBOYBUNNYHOUSE.

La track : SGB BRICKS

Conçu par le producteur Fireonblack, le beat du titre SGB BRICKS (dont l’intitulé fait référence à l’alias de la rappeuse) s’inscrit dans une sonorité rappelant les grandes heures de la scène West-Coast américaine. Comme précisé plus haut, pas de quoi effrayer SGB qui enchaîne les mesures avec une aisance presque insolente sur la track, avec un goût prononcé pour le hustle.

08 Le disque : La Lune est belle n’est-ce pas ? - Oslow

Jazzwave ; confluence de sonorités jazz et trap moderne. Après le britannique Sainté et le parisien Furlax, c’est au tour du lausannois Oslow de compter parmi les fiers représentants du mouvement. Il faut dire que celui-ci a toujours cultivé ce style musical, déjà perceptible sur son premier album Narita Station paru en 2023. Alternant entre sobres balades jazz (Intro 1999, Alactraz) et bangers calibrés (Hôtel & Chardonnay dont le featuring avec Furlax sonne comme une évidence tant l’univers des deux artistes est similaire) La Lune est belle n’est-ce pas ? Souligne toute la grinta artistique dont fait preuve Oslow depuis les prémices de sa carrière.

La track : Pulp Fiction

“Askip en suisse on est trop cainri, numéro neuf comme Karim / Ces rappeurs du week-end sont bons qu’à en rire, leurs sons c’est du boucan en rythme” rappe Oslow sur Pulp Fiction. Le morceau coproduit avec le beatmaker Dimsi a tout pour devenir un classique comme le long-métrage de Tarantino au vu des pralines verbales que balance l’helvète à chaque couplet.

09 Le disque : La Langue des Oiseaux - Rando

Souvenez-vous ; en 2022 l’oiseau rare du rap lausannois droppait son premier projet Mystère et Boule de Shit. Une sortie en catimini pour l’une des belles surprises de l’année. Trois ans plus tard, c’est au tour de La Langue des Oiseaux de ravir nos esgourdes. Métaphores filées, allitérations, sens de la rime...du Rando pur jus sur les sept pistes du projet, qu’elles soient groovy (Costard & Claquettes, Plus d’un Tour) où teintées d’électro (Drakkar). On soulignera l’épilogue éponyme du disque, superbe instrumental signé Mallocution.

La track : Moments Simples

“J’aime le goût du beurre, j’aime le goût du risque, marre du coût du Bud qui t’met la tête à l’envers comme le Goudurix”. Un couplet unique et puis s’en va. Sur Moments Simples, Rando tient à rappeler qu’en plus d’être un mec chill, c’est également un kickeur hors pair.

10 Le disque : Folie Pure - Geule Blansh

Huit ans après son premier album, Geule Blansh rempile avec Folie Pure, skeud intimiste sur fond de sonorités old school. Au fil des sept pistes de l’EP, le membre du collectif 13Sarkastik évoque son quotidien, ses doutes et ses peines sans aucun filtre. Bien loin de tomber dans le cliché du « c’était mieux avant », le projet se veut authentique, dixit l’une des punchlines du kickeur sur Vrai Peura : “Pas prêt d’atteindre le top album j’ai d’autres priorités, moi qui pensais que j’atteindrais jamais la trentaine”. Avec ses instrumentales boom-bap et ses lyrics sincères, Folie Pure comblera aussi bien les activistes de la première heure que les nouveaux venus en quête d’un retour aux sources.

La track : Génération Marekageuz

“J’suis pas un ancien ni un puriste hip-hop, mais là c’est du rap, pas de la musique TikTok” scande Geule Blansh dès les premières mesures de Génération marekageuz, piste dont l’intitulé fait référence à Marekage Streetz, collectif iconique de la ville. Dans la lignée du reste de l’EP, le titre met en exergue un parcours semé d’embuches pour l’artiste, avec comme bouée de sauvetage, la pratique du rap : “J’ai pas percé dans le son mais c’est déjà une vraie victoire, de voir la fierté de mon père que mon son passe au stade”.

11 Le disque : Premium 98 - Danase, Tru Comers

L’année 1998 fut prolifique pour la scène rap américaine, avec des classiques instantanés comme Moment of Truth de GangStarr, Capital Punishement de Big Pun ou encore Soul Survivor de Pete Rock. 27 ans plus tard, entre Zurich et Bienne, Danase et X-Pert des Tru Comers s’entêtent à perpétuer ce savoir-faire via leur album commun Premium 98. Comme ce fut le cas lors de leur précédente collaboration Colt 45, la symbiose entre le rappeur et le producteur est totale, passant du boom-bap obscur (Fokus, Dips) aux sonorités jazz (Premium, Tihai) avec une facilité déconcertante.

La track : UV

Comme mentionné plus haut, à mesure que les pistes se succèdent, la galette prend peu à des airs de boom-bap jazz. Point de bascule de ce processus, le titre UV, dont la musicalité ainsi que le flow du zurichois font écho aux grandes-heures du rap new-yorkais. Le old school n’est pas mort, il est intemporel grâce à Premium 98.

12 Le disque : Made In Jungle - Kenzy

Depuis Paradox II, Kenzy s’est montré relativement discret niveau actualités, avec seulement quelques titres en quatre ans. La qualité plutôt que la quantité donc, surtout que chaque sortie ou presque s’est accompagnée d’un visuel marquant, à l’instar de Jamal, Emmenez-moi et Icare, excellent trio de singles qui mettent en exergue les talents d’écriture du genevois. Forcément, lorsque le rappeur revient en force avec Made In Jungle cet été, l’engouement est au rendez-vous. Bilan ? L’attente en valait la peine, tant l’artiste du quartier des Avanchets excelle à dépeindre son quotidien sans fioritures et surtout, avec sagesse.

La track : Luc Besson

C’est un fait, Kenzy aime caler des références cinématographiques dans ses sons. La quatrième piste de l’album n’échappe à la règle : “J’conduis pour décompresser, j’aime trop la vitesse comme le taxi dans le film à Luc Besson”. Morceau le plus court du projet, Luc Besson n’en reste pas moins diablement efficace en termes de technique et de storytelling.

13 Le disque : Ithaque - Empty7

S’il y’a bien une trajectoire à étudier de près au sein de la scène helvétique, c’est sans conteste celle d’Empty7. Depuis ses débuts en 2019 à son premier album paru cet automne, l’évolution artistique du rappeur de Bellevue est en tous points fascinante. Une mue progressive qui semble avoir atteint son apogée via le bien nommé Ithaque, long-format intimiste quasi entièrement composé par ses soins. Le disque évoque ainsi ses origines sardes, ses passages à vide ou encore sa volonté de placer la suisse sur la map au sein de ce qui s’apparente à une odyssée intérieure. Cette année, rares ont été les projets ayant une puissance émotionnelle comparable à Ithaque.

La track : Malenia & Miquella feat Zinée

Une symbiose aussi bien humaine qu’artistique. Voilà comment d’écrire l’unique collaboration du projet. Sur Malenia & Miquella (duo de personnages issus du jeu-vidéo Elder Ring), Zinée & Empty7 se livrent tour à tour au sujet de leurs pères respectifs avec une sensibilité rare.

14 Le disque : Fleur Fanée - Lou Kaena

Avec autant de maturité dans ses textes, on en oublierait presque que Lou Kaena n’a que 19 ans et une identité marquée. Active dans la musique depuis plusieurs années, celle-ci a longtemps fait ses classes via le collectif zurichois Bassement avant de prendre son envol en solo. Second projet en date, Fleur Fanée conforte l’artiste d’origine algérienne comme étant l’une des révélations de la scène helvétique. R&B, trap et sonorités orientales; au sein des 12 morceaux entièrement conçus par le producteur Rxcket, Lou Kaena se livre sur son quotidien, avec pour thématiques ses relations (Everest, Tes Mots) et son envie de réussir (Tout pour l’équipe, Bigo) le tout sublimé par son timbre de voix si singulier.

La track : FF

“Je dis free falastin quand je vois pleurer Oumy, là-bas tous ces kids qui ont pas décidé de leur vie” mélange textuel de français, arabe et anglais, ce titre de Lou Kaena est à l’image de sa proposition artistique ; multiculturelle, engagée et plus que jamais porteuse d’espoir.

15 Le disque : Nanana - Di-Meh

“Je pense que les gens n’ont pas fait gaffe quand je rappais de façon deep sur la série OV3 car le boom-bap se prête difficilement à ce genre d’exercice” confiait Di-Meh en préambule de la sortie de Nanana. Si le genevois s’est effectivement déjà livré dans ses textes par le passé, il n’avait en revanche jamais prolongé l’introspection. Chose faite via ce neuf titres aux sonorités diverses ; trap (Batata feat Gros Mo), électro (Choisir, Andale feat Stony Stone), UK Garage (Madman), guère étonnant quand on connait l’éclectisme assumé de ce dernier. Il en résulte un projet à la croisée des genres dont la sincérité des lyrics dévoile une facette méconnue du rappeur suisse.

La track : Anomalie

Sur une production aérienne du beatmaker biennois OVE, Di-Meh s’interroge quant à ses choix de vie : “Question, est-ce que j’crois en moi / j’fais l’con et j’repars en arrière” rappe l’intéressé dès les premières mesures. La continuité du morceau est du même acabit, entre refrain chanté et barz efficaces. Un savant mélange de sonorités dansantes et de lyrics deep.

16 Le disque : Marathon en Peignoir - Noar, Chooby

Le duo Noar / Chooby serait-il le pendant helvétique de Larry June et The Alchemist ? Toutes proportions gardées, on serait tenté d’entrer dans la comparaison à l’écoute de leur projet commun. Force est de constater que le flow nonchalant du rappeur valaisan matche avec les samples ésotériques (mention spéciale à l’instru des titres Devise, Coupe Pleine et Organique feat Le Jeune K) de son homologue producteur. Rare sont les skeuds à la proposition radicale au sein du panorama helvétique, raison de plus pour participer à ce Marathon en Peignoir.

La track : Entrecôte aux chanterelles

Et si la consécration ultime pour un rappeur était de déguster une “Entrecôte aux chanterelles, pendant qu’elles s’embrassent entre elles” ? C’est en tout cas ce que pense mériter Noar sur ce titre laid-back, ode aux épicuriens qui compile pêle-mêle références au label Roc-A-Fella, la crypto-monnaie, le collectif 113 ou encore la légende de Chelsea Frank Lampard.

17 Le disque : SARMAN?? - Al-Walid

“Le Jeune Al-Walid il fait tout tout seul, il a pas besoin d’aide, mais attention car un beau jour il risque de s’casser la gueule” entend-t-on à l’écoute de Couvre-chef, issu du second projet SARMAN?? de l’artiste genevois. Ecriture, composition, mix, visuels...Al-Walid possède plus d’une corde à son arc en matière de créativité. Dès le bouton play enclenché, le constat est sans appel ; chaque track que compose l’EP est aussi spontanée dans sa thématique que versatile dans sa production, de quoi conforter un peu plus son créateur comme espoir de la scène underground helvétique.

La track : Mercredi à l’Aube

Sixième piste de l’EP, Mercredi à l’Aube tranche dans le vif avec le reste de la tracklist.

Avec ce morceau, Al-Walid narre son coup de foudre pour celle qui l’accompagne dans la vie depuis plusieurs années aussi bien humainement qu’artistiquement, Charlotte Jasmin. Un récit riche en détails, chronique intimiste d’une romance intemporelle : “Bébé, je me remémore ce jour, quand je suis dans tes bras, mais je te jure que ce qui m'attendait, je m'y attendais pas.”

18 Le disque : Du lundi au lundi - Yazus

À la lecture de l’intitulé de son second projet, le nyonnais annonce la couleur, lui qui charbonne sans discontinuer depuis plusieurs années. Présent au sein de notre sélection 2022 via l’EP NOOR, Yazus remet le couvert trois ans plus tard avec une formule similaire ; Du Lundi au Lundi. Six titres avec pour fil rouge l’ambition sans failles du rappeur. Malgré une éphémère durée d’écoute (chaque piste n’excédant pas trois minutes), le disque se révèle fluide, en atteste l’efficacité des refrains (AC Milan et Demi-Teinte en tête) ainsi que l’aspect mélodieux des morceaux, véritable marque de fabrique du suisso-tunisien.

La track : 25K

Artiste authentique, Yazus narre son quotidien sans artifices. Conscient que l’appât du gain peut rapidement transformer l’humain, ce dernier rappe sur 25K : “Il a déjà mis la mort en sachet, petit frère s’identifie trop vite à Tony Montana, rentre à la maison les habits tachés, résultat des courses on finit le cœur bâché”. Un titre qui démontre à lui seul le sens du storytelling de son interprète.

19 Le disque : Night City, Vol.1 - Kweezy

Cinq ans sans projet c’est long, et encore plus quand on connaît les skills de Kweezy. Après une période d’accalmie parsemée de quelques singles, le tant espéré Night City, Vol.1 paraît finalement en mai dernier. Entièrement orchestré par le beatmaker Cello à la production, le skeud contient son lot de tracks percutantes avec pour toile de fond la mentalité infaillible du rappeur, bien décidé à s’imposer sur la scène hip-hop. Entre ego-trip (Finito), doutes (Horcruxe, Balader) et motivation (Gohan), cette balade nocturne en huit pistes mérite amplement un second volume.

La track : Wish

“Chaque texte c’est un cours de rap wesh, pourquoi je vais me gêner ?” avec assurance, Kweezy ne lésine pas lorsqu’il s’agit de prouver qu’il possède toute la panoplie de compétences nécessaire pour marquer les esprits. Preuve en est avec ce qui constitue le meilleur morceau du projet.

20 Le disque : Space Tape - INvert, Shakur

Les petits hommes verts existent-ils ? Il y’a-t-il une vie sur Mars ? Qui est le Christ Cosmique du rap suisse ? À défaut d’apporter une réponse concrète à ces interrogations millénaires, les biennois INvert et Shakur se sont métamorphosés en Men in Black le temps d’enregistrer leur Space Tape. Si les aliens nous espionnent, ils y’a une forte probabilité pour qu’ils se casse la nuque au rythme des dix pistes du projet, tracks jazz-trap conçues de A à Z par le beatmaker Domenicovision. Après écoute, l’utilisation du Neuralyzer est vivement conseillée, tant la tape se mue en un O.R.N.I ; objet rapologique non identifié.

La track : Space Watch

Bien que début du morceau nous confronte à un dialecte inconnu, du côté d’INvert et Shakur, ça ne parle pas chinois tant ceux-ci maitrisent l’art du kickage : “Depuis que ça che-mar, dans mes DM beaucoup de “fraté ça dit quoi?” pseudos rappeurs Insta à 10k, ils veulent un feat mais je les cala ap et je fume la médicale”.