La championne du monde Camille Balanche a perdu gros dès les premiers intermédiaires et termine à cinq secondes de Seagrave. Suffisant cependant pour lui permettre de prendre la troisième place. De son côté, Seagrave a eu chaud lors du dernier passage de Myriam Nicole. Sans une petite glissade, la rideuse Commencal l’aurait probablement emporté, mais elle termine à 25 centièmes de sa copine. Tahnee Seagrave s’impose donc en France sur une finale à laquelle n’a pas participé la rideuse tricolore Marine Cabirou à cause d’un crash à l’entraînement.

lors de la première étape de cette Coupe du Monde. Au classement général, Camille Balanche reste en tête et devance Tahnee Seagrave de 54 points et Valentina Holl de 60 points. Myriam Nicole est quatrième à 70 points de la tête.