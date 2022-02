Comment déterminer quelle est la meilleure équipe de F1 de tous les temps ? Est-ce l’écurie qui a remporté le plus de titres constructeurs en championnat du monde ? Ou bien celle qui recèle le plus grand nombre de pilotes champions de monde ? Nous vous présentons notre top 6, basé sur le pourcentage de courses gagnées par rapport au nombre de départs . Et croyez-nous, vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

01 6e place : McLaren, 20.3 %

McLaren compte parmi les équipes de F1 les plus anciennes... © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

La célèbre écurie a été fondée en 1963 par le Néo-Zélandais Bruce McLaren et a fait ses débuts en F1 trois ans plus tard, au Grand Prix de Monaco. Il s’agit ni plus ni moins de la deuxième plus ancienne équipe de F1 encore active (derrière Ferrari) et de l’une des écuries les plus performantes de l’histoire de la catégorie reine. Du moins en ce qui concerne le nombre de titres pilotes et constructeurs gagnés en championnat du monde.

L’équipe a gagné son premier titre lors de la saison 1974, avant de remporter deux autres championnats du monde des constructeurs en 1984 et 1985, grâce au duo de choc que formaient Niki Lauda et Alain Prost. La liste des champions du monde de Formule 1 ayant pris place dans un cockpit McLaren est longue et comprend certains des meilleurs pilotes de F1 de tous les temps, dont des légendes telles qu’Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen ou Lewis Hamilton .

Avec huit titres constructeurs et douze titres pilotes à son actif, McLaren compte parmi les meilleures équipes de Formule 1 de tous les temps. Mais le nombre de courses gagnées par rapport au nombre de départs effectués ne confère à l’écurie que la sixième place de notre classement : elle a concouru 902 fois et est sortie vainqueur à 183 reprises.

02 4e place : Red Bull Racing et Ferrari, 23.1 %

Red Bull Racing et Ferrari © Getty Images / Red Bull Content Pool

Pour ses débuts, au Grand Prix d’Australie en 2005, la toute nouvelle écurie Red Bull Racing avait pour ambition de se faire une place parmi les plus grands. David Coulthard , Christian Klien et Mark Webber ont travaillé dur au cours des premières années pour effectuer finalement une réelle percée lors de la saison 2009.

Le duo Sebastian Vettel et Mark Webber a offert à Red Bull Racing quatre titres constructeurs consécutifs entre 2010 et 2013. Et depuis lors, l’écurie n’a jamais terminé une saison de Formule 1 plus loin qu’à la quatrième place. Jusqu’à présent, Red Bull Racing a pris part à 325 courses et en a remporté 75 , ce qui donne un taux de victoire de 23.1 %.

Ferrari engrange de son côté exactement le même score et partage donc avec Red Bull Racing la quatrième place du classement. À la différence près que l’équipe italienne enchaîne les circuits depuis 1950. Résultat : 238 victoires pour 1’030 départs en Grand Prix , ce qui place Ferrari en tête dans les deux catégories.

03 3e place : Vanwall, 32.1 %

Sir Stirling Moss était le pilote leader de l’équipe Vanwall. © Getty Images / Red Bull Content Pool

Troisième place, première surprise ! L’écurie britannique Vanwall a officié en Formule 1 entre 1954 et 1960 . Elle a obtenu son premier titre constructeur mondial en 1958, grâce au duo Sir Stirling Craufurd Moss et Charles Anthony Standish (dit « Tony ») Brooks.

Même s’il s’agit là du seul titre constructeur mondial de Vanwall, l’écurie a remporté 9 de ses 28 Grands Prix , ce qui lui confère un taux de victoire de 32.1 %.

04 2e place : Brawn GP, 47.1 %

Une seule saison a suffi à Brawn GP pour tout rafler. © Getty Images / Red Bull Content Pool

L’équipe Brawn GP n’a que peu de départs au compteur : son existence s’est limitée à une saison. L’écurie a été créée au début du mois de mars 2009 suite au rachat du Honda Racing F1 Team et a débuté sa saison quelques semaines plus tard en Australie.

Ross Brawn, son directeur, a réussi un véritable coup de maître avec l’atypique Brawn BGP 001 puisque l’équipe de Jenson Button et de Rubens Barrichello a commencé par un doublé. À la fin de la saison, l’écurie avait remporté huit victoires, 172 points au Championnat du monde ainsi que les titres de champion du monde pilote et constructeur. Elle a ensuite été vendue majoritairement à Mercedes Benz et a concouru la saison suivante sous le nom de Mercedes Grand Prix.

05 1ère place : Mercedes, 49.8 %

Red Bull Racing vs Mercedes : le duel de F1 de ces dernières années © Getty Images / Red Bull Content Pool

Le rachat de Brawn GP a fait entrer l’équipe Mercedes dans sa période la plus dominante de l’histoire de la Formule 1. Pour bien démarrer la saison 2010, l’écurie a lié son destin à celui de la légende de la F1 Michael Schumacher, assisté du jeune Nico Rosberg. Deux des meilleurs pilotes de F1 de l’histoire.

En 2013, un certain Lewis Hamilton a succédé à Schumacher dans le cockpit. D’emblée, l’écurie s’est offert la deuxième place au Championnat du monde des constructeurs avec 360 points, contre 596 pour Red Bull Racing. C’est toutefois le début de l’ère hybride, en 2014, qui marquera vraiment l’avènement de la domination Mercedes : l’écurie occupe depuis lors le titre de constructeur mondial (huit titres consécutifs ).

Mais les origines de l’équipe remontent à des décennies : entre 1954 et 1955 , Mercedes faisait déjà de la Formule 1, mais sous le nom de Daimler-Benz AG. Deux années qui ont vu un certain Juan Manuel Fangio être doublement couronné champion du monde de F1. Si l’on additionne ces deux périodes, Mercedes a pris part à 249 courses et a engrangé le résultat incroyable de 124 victoires . Cela lui donne le score encore inégalé de 49.8 %.