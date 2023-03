Interview croisée : Lilou et Kimie

Lilou: Il a toujours été dans le top 3 mondial. La France est une locomotive.

Kimie: Il y a toujours eu des danseurs et des crews emblématiques ici. Et la génération qui arrive est tout aussi bonne, donc je pense que ça va durer. Enfin, je l’espère !

Lilou: Oui, on a une nouvelle génération qui a les bonnes infos, données par les bonnes personnes. Elle va donc être logiquement encore plus forte que la nôtre. Avec l’arrivée des sponsors et le développement des réseaux sociaux et des battles, des carrières comme celle de Kimie sont beaucoup plus professionnelles qu’avant. Et c’est tant mieux ! La seule chose qui change, c’est le mindset. Nous, on n’avait rien et et on devait aller chercher les choses. Là, on amène tout sur un plateau aux jeunes. Techniquement, ils sont bons, mais mentalement, il y a du travail.

Kimie: Moi je n’ai évidemment pas vu évoluer les choses, mais je sais que nous avons plus d’avantages, que nous sommes mieux accompagné(e)s et que tout va plus vite.