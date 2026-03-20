Franjo von Allmen, Loïc Meillard et Mathilde Gremaud ont reçu leur canette

Après leurs performances marquantes aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, trois skieurs et skieuse suisses Franjo von Allmen, Loïc Meillard et Mathilde Gremaud se retrouvent chacun sur une « HERO Can », une canette en édition spéciale qui sera prochainement disponible dans toute la Suisse.

Ces canettes mettent en avant leurs résultats olympiques, mais aussi des trajectoires sportives qui s’inscrivent dans la continuité de plusieurs saisons au plus haut niveau.

Des Jeux 2026 réussis pour les trois athlètes

01 Franjo von Allmen

Franjo von Allmen s’est illustré en ski de vitesse, avec un triplé qui restera une référence:

Or – Descente, Milan-Cortina 2026

Or – Super-G, Milan-Cortina 2026

Or – Combiné par équipes, Milan-Cortina 2026

Franjo von Allmen © Red Bull La canette personnelle de Franjo von Allmen © Red Bull

Jeune spécialiste de la vitesse, il arrivait déjà à Milan-Cortina avec un statut grandissant, porté par des résultats solides en Coupe du monde et une progression constante en descente et en super-G. Ses trois médailles d’or olympiques confirment cette montée en puissance et en font l’une des figures centrales de la nouvelle génération de skieurs suisses.

02 Mathilde Gremaud

Mathilde Gremaud a, de son côté, une nouvelle fois brillé en freeski :

Or – Slopestyle, Milan-Cortina 2026

Mathilde Gremaud © Red Bull La canette personnelle de Mathilde Gremaud © Red Bull

Championne olympique de slopestyle à Pékin 2022, médaillée en big air et plusieurs fois titrée sur les grands rendez-vous internationaux (X Games, Championnats du monde), la Fribourgeoise confirme à Milan-Cortina sa capacité à rester au sommet dans une discipline où le niveau technique et la créativité progressent très vite. Son titre 2026 s’inscrit dans la continuité d’une carrière déjà riche, marquée par une grande régularité dans les finales des grands événements.

03 Loïc Meillard

Loïc Meillard repart lui avec trois médailles dans les disciplines techniques et l’épreuve par équipes :

Or – Slalom, Milan-Cortina 2026

Argent – Combiné par équipes, Milan-Cortina 2026

Bronze – Géant, Milan-Cortina 2026

Loic Meillard © Loic Meillard La canette personnelle de Loic Meillard © Red Bull

Avant ces Jeux, le Valaisan était déjà l’un des skieurs les plus constants du circuit en slalom et en géant, souvent présent dans le haut du classement des grandes courses. Ses résultats olympiques récompensent une progression patiente et une capacité à performer dans les moments décisifs, que ce soit en individuel ou au sein de l’équipe.

Disponibles prochainement dans toute la Suisse

Les canettes « HERO Can » à l’effigie de Franjo von Allmen, Loïc Meillard et Mathilde Gremaud doivent être mises en vente prochainement dans l’ensemble de la Suisse.