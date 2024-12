Lirickal, Master du Mix

Couteau suisse : Se dit d’une personne qui possède de multiples aptitudes au sein de nombreux domaines. À l’entendre se remémorer son parcours, c’est à se demander si Lirickal n’a pas eu plusieurs vies. Le sens du challenge dans la peau, l’helvète a plus d’une corde à son arc lorsqu’il s’agit d’expérimenter de nouvelles pratiques avec succès. Celui qui a débuté comme rappeur cumule aujourd’hui plusieurs certifications or et platine pour son travail en tant qu’ingénieur du son, corps de métier encore bien trop sous-estimé au sein de l’industrie musicale. Portrait d’un acharné de studio.

De l’autre côté du stud’

« Ma devise a toujours été la suivante : tu fais mieux que moi ? Laisse-moi une heure et je vais te prouver le contraire ! ». Ce mantra, Alan l’a toujours eu, immergé très jeune dans le hip-hop via son père : « Il a longtemps exercé comme DJ au MAD ainsi qu’aux soirées LoveBoat. On avait une centaine de vinyles à la maison, et il me gravait souvent des CD d’artistes ricains comme Eminem, D-12, Xzibit, 50 Cent, Nelly, The Game…j’avais déjà un pied dans la musique avant même d’en faire réellement ». Influencé par les mc de sa ville, le natif de Romont décide de se plonger dans le rap dès l’âge de 12 ans avec pour unique matos un micro ainsi que le logiciel Audacity. Afin de mettre en images ses morceaux, celui-ci se procure un caméscope et commence alors à expérimenter la vidéo, à une époque où les clips de rap étaient bien plus populaires qu’aujourd’hui. Son blaze d’artiste, il le doit à un attrait prononcé pour l’aspect textuel de la pratique rap : « Quand j’ai commencé, je me suis beaucoup basé sur le texte, l’écriture. En mode, « okay tu rappes bien mais quel est ton message ? » Jouer avec les mots, avoir du sens, ça m’a toujours impacté ».

Membre du groupe lausannois Si4trice, Lirickal a eu l’occasion d’affuter ses rimes en compagnie de poids-lourds du rap français tels que Sinik, Médine ou encore Jarod : « D’ailleurs j’ai une anecdote à ce sujet. Jarod venait de se prendre la tête avec le label Wati B. Il voulait carrément arrêter le son. C’est suite à notre session stud’ qu’il s’est remis dans la musique ». Après avoir passé quelques années à enregistrer dans la maison familiale, l’helvète se voit proposer de travailler comme ingénieur du son au sein du studio Elite Records. Désireux de devenir expert en la matière, Lirickal s’est littéralement confiné au stud’ chaque soir après le taff ainsi que tous les week-ends de ses 18 à 24 piges : « Mes potes sortaient en soirée tandis que moi je m’enfermais pour mater des tutoriels sur YouTube, essayer les machines etc… J’enregistrais pour moi, mes clients et mes potes dont Housmatikee avec qui j’ai beaucoup collaboré. »

Bien qu’il ne pensait pas tirer un aspect lucratif de son savoir-faire, Alan commence alors à ajuster ses tarifs au vu du nombre croissant d’artistes intéressés par ses services. Un business prometteur tué dans l’œuf lorsque Elite Records ferme soudainement ses portes en 2017. Dans la foulée, un rappeur bien connu de la scène genevoise des années 2010 va faire une proposition à Lirickal : « Macro m’a contacté afin de savoir si je voulais rejoindre l’aventure Barutti Studio, structure qui offre une production musicale sur mesure ainsi qu’un accompagnement auprès des artistes ; j’ai direct accepté. Il faut savoir que niveau marketing et distribution, Macro c’est le boss en la matière, donc on a très vite acquis une solide visibilité dans le milieu. Pour l’inauguration du studio, on avait invité la crème du rap suisse romand et on s’est très vite retrouvé à être full 7 jours sur 7.

Avec du recul, je pense qu’on avait un vrai avantage concurrentiel sur le marché, si bien que j’ai dû quitter mon travail afin de pouvoir me consacrer uniquement à ce mandat ». La cadence de travail est telle, qu’un autre ingénieur du son a été recruté afin de suppléer Lirickal. Parmi les artistes qui ont poussé les portes du stud’, Makala, Kingzer, Tayron Kwidan’s, KokeineJTD, Komaï mais aussi les suisses allemands Pronto et Lievin dont certains projets ont été certifiés or et même platine, une belle reconnaissance pour l’artisan du mix.

L’équipe compte également des OG dans ses rangs comme B.E.S, prolifique mc désormais reconverti en topliner : « La pratique n’était pas autant démocratisée que maintenant, donc on était clairement en avance. Pareil pour l’aspect accompagnement, on proposait une vraie direction artistique sans forcément être plus cher qu’ailleurs. Quand Macro a décidé de se consacrer à ses projets solo, j’ai repris le flambeau de la communication, de la photo et de la vidéo » explique Alan. Une période faste qui va pourtant prendre progressivement fin suite à la perte du local situé dans le quartier du Flon puis lors de l’arrivée de la pandémie en 2020. Pas de quoi décourager l’helvète, dont la capacité d’adaptation demeure intacte au fil des années : « On a continué à deux avec mon associé. Pas de studio à dispo ? Pas grave on se ramenait direct chez toi avec notre matos ! Désormais je bosse en solo, uniquement avec des artistes dont je kiffe la musique, parfois même sans rien demander en retour, c’est la passion qui prime ».

Homme de l’ombre

Cette passion justement, pâtit d’un manque de reconnaissance flagrant auprès du grand public. Si les beatmakers commencent à prendre du galon, les ingénieurs du son eux, semblent condamnés à rester dans l’ombre malgré l’importance capitale de leur expertise. Paradoxal, car en l’absence d’un bon enregistrement, mixage et mastering c’est tout le potentiel de la track qui part en fumée. Mais alors, en quoi consiste ce corps de métier ? Réponse du principal intéressé : « En tant qu’ingé son, je m’occupe du traitement des voix, ainsi que du traitement des prods. C’est-à-dire faire en sorte que le son soit clair, de bonne qualité et écoutable partout : en voiture, en soirée, sur une basse etc…Après, la pratique a beaucoup évolué au fil du temps, et maintenant c’est quasi de la direction artistique. Par exemple, à titre personnel je me considère davantage comme un arrangeur car je vais ajouter une couleur au morceau, créer une voix, la pitcher ou même en concevoir une nouvelle avec des segments sonores. Une fois j’avais carrément découpé les basses d’une production existante pour la transformer en drill ! Je pense que les gens ne réalisent pas toute la créativité qu’exige le métier d’ingé son ; dans le milieu musical on est reconnu mais en dehors…on existe pas ».

Lirickal © Lirickal

Désormais, c’est en qualité de clipmaker que Lirickal officie, lui qui a toujours su rebondir dans le milieu grâce à son mental : « Aujourd’hui si tu veux évoluer dans un monde où tout va trop vite, t’es obligé de te mettre en concurrence. Quand j’ai connecté avec 9keus, l’équipe de Tiakola, les mecs ont halluciné car j’étais littéralement partout ; en studio avec eux puis en shooting photo et enfin sur leur tournage de clip ! La différence entre la France et la Suisse c’est qu’ici on a peu de moyens donc on essaie de tout faire nous, tandis que dans l’hexagone ils ont un gars de dispo pour chaque job ».

Au moment d’évoquer la suite, Lirickal écarte d’entrée l’hypothèse d’un retour aux sources : « Parfois le rap me manque c’est vrai, mais de là à reprendre du service je ne pense pas. Je me suis aperçu que j’étais beaucoup plus inspiré lorsque je bosse avec des artistes que solo. D’ailleurs en ce moment je capte souvent Eavy qui a énormément de potentiel pour son âge. Quand il m’envoie ses mixes pour avoir mon avis je lui dit laisses-moi une heure et tu connais la suite (rires). À tout moment on se retrouve lui, moi et Cello pour une session…la Suisse risque de trembler ! Du côté de mes projets perso, j’ai envie de produire des artistes et pourquoi pas concevoir un court-métrage. Mon but c’est d’être toujours le meilleur même si je reste dans l’ombre ».