League of Legends : les meilleurs champions pour progresser en classée

Chaque année, c’est la grande question qui revient en début d’année : quelle est la méta ? Quels sont les champions dominants ? Comment s’en sortir sur les games de placement et éviter de ruiner son MMR ? Pour naviguer efficacement et s’adapter aux changements de ce début de saison 26 , on vous a concocté une petite liste des persos les plus efficaces sur chaque lane. On ne vous garantit pas que vous allez vous retrouver dans les mêmes parties que Caliste en quelques jours, mais vous serez sur la bonne voie.

N.B : la liste des meilleurs champions évoluera au fil des patchs. Pour l’instant, nous sommes en 26.1 (et bientôt 26.2).

The Glacier Edition La Red Bull Glacier Edition au goût glacial. Seulement disponible chez Brack. Acheter maintenant chez Brack En savoir plus

Avant toute chose, il faut remettre les choses au clair : même si certaines vidéos Youtube prétendent le contraire (coucou Skill Capped Challenger LoL Guides), changer de main toutes les semaines ne sert à rien. À partir du moment où vous maîtriserez deux champions sur votre rôle principal, en connaissant parfaitement vos dégâts et les différents match-ups, vous serez bien plus efficaces qu’en changeant constamment.

01 Top

Kennen

On commence cette liste avec un personnage qui, habituellement, est surtout un counterpick. Pourtant, en ce début d’année, Kennen fait partie du gratin de la toplane. Avec sa range, c’est toujours un enfer de lane face à lui (vous pouvez poser la question à Darius et Riven), et une fois en teamfight, si vous avez votre flash, vous ne pouvez pas vous louper. Un petit E R flash dans le visage du membre le plus fort de l’équipe adverse permet de remporter la plupart des fights. En lane, l’important est de respecter les adversaires qui peuvent vous foncer dessus (Irelia, Vladimir, Malphite), ignorer votre passif (Dr. Mundo) ou vous poke de loin (Yorick, Gangplank).

Malphite

Évidemment, on ne va pas vous conseiller des personnages qui se ressemblent (et qui se font counter par les mêmes persos). Après le petit yordle, on passe au géant de pierre “rock solid”. Ici aussi, on est là pour exploser les teamfights avec un ulti bien placé. Concernant la phase de lane, au top comme au mid, il y a de quoi frustrer les champions AD (aux dégâts physiques). L’objectif : tenir le coup, farmer tranquillement, et traumatiser (oui, encore) le perso le plus dangereux dans l’autre équipe en mid game.

Évitez de sortir le caillou si vous êtes face à des champions basés sur les dégâts magiques (Cho’Gath), qui peuvent farmer plus facilement (Singed), ou profiter de votre R (Swain, Sylas).

Détail important : pas question ici de partir full AP, on parle du build tank.

Riven

Artwork de Riven dans League of Legends © Riot Games

Riven, hormis pour les OTP, a été portée disparue pendant de longs mois (voir plus)... aujourd’hui, elle est à 5 % de pickrate et plus de 52 % de winrate. Va-t-elle se faire casser les jambes par Riot ? La question se pose. En attendant, en saison 26 comme la toplane repose sur le fait de détruire son adversaire direct, et qu’Ignite/Embrasement est absolument méta (ou Exhaust/Fatigue, c’est au choix), elle brille actuellement de mille feux.

Avec elle, l’objectif est simple : martyriser votre adversaire, faire des dégâts ridicules, et obliger l’équipe à venir à 2 (et plus) pour vous arrêter. Contrairement aux deux champions précédents, elle est un peu plus compliquée à jouer en teamfight, mais entre votre flash, ignite, votre R et sa mobilité, il y a de quoi tuer du monde en quelques secondes.

02 Jungle

Nunu & Willump

Cette année, Riot a beau avoir dit que la jungle serait plus centrée sur le farm, en boostant Doux foyer (homeguard en VO), les devs ont indirectement rendu service à Nunu & Willump (tout comme Rammus). Désormais, on revient plus vite en lane, alors quand on peut créer une boule de neige et gagner en vitesse comme Nunu, ça rend les ganks encore plus simples. Si vous voulez jouer un tank en jungle, c’est le choix parfait. Par contre, avec son nerf qui arrive dans le patch 26.02, il faut s’attendre à le voir perdre un peu en puissance.

Rek’Sai

Rek'Sai a changé au fil des saisons © Riot Games

Dans un style complètement différent, Rek’Sai profite de la pression qu’elle est capable de mettre en début de partie. Malgré les nouvelles Lampes féeriques (Faelights) qui limitent les ganks, ses tunnels restent dangereux, et le changement récent de son ultime (qui rétablit le cooldown de son E) la rend bien plus viable en tant que bruiser.

Diana

Depuis plusieurs semaines, Diana est tout simplement le personnage le plus joué en jungle. Clear hyper rapide, ganks décents, potentiel de one shot toujours présent, gros impact en teamfight grâce à son ulti… elle est actuellement à une très bonne place dans la hiérarchie des junglers.

03 Midlane

Kassadin

À une époque, Kassadin était ban ou pick à chaque game © Riot Games

Comme Nunu, Kassadin profite grandement de Doux foyer. Grâce à cela, il peut revenir plus vite en lane, perdre moins de cs par rapport à son adversaire et globalement mieux s’en sortir. En plus de cela, comme les sbires spawnent désormais plus vite (toutes les 25 secondes à partir de 14 minutes de jeu, puis toutes les 20 secondes après 30 minutes), Kassadin atteint son pic bien plus tôt dans la partie. On le sait, affronter un Kassadin en fin de partie n’est pas vraiment un plaisir, alors profitez-en.

Twisted Fate

À l'image de Riven, Twisted Fate fait en ce moment partie des champions les plus joués. Alors certes, Caedrel a enchaîné les parties dessus pour tenter de choper le challenger en fin de saison dernière, mais ça n’explique pas son regain de popularité. Dans les faits, il brille aujourd’hui de par sa solidité lors des escarmouches en début de partie. Cette année, les personnages (comme Pantheon) qui sont solides en early et peuvent renverser des affrontements en early performent énormément, et avec sa gold card, TF n’est pas à plaindre. Une fois niveau 6, il se régale également, en gankant ou en farmant en sidelane.

Ryze

On termine notre tour de la midlane sans assassin (on vous laisse continuer de jouer Zed si ça vous fait plaisir) avec Ryze ( Saken doit être aux anges). Comme Twisted Fate, il a un contrôle qui peut s’avérer crucial en early. De plus, avec le nouvel objet (Actualizer/Actualisateur), à condition d’utiliser l’actif, pendant 8 secondes, vous pouvez faire très mal. La mission est donc simple : farmer, atteindre le plus rapidement les trois objets, et envoyer de sérieux dégâts en teamfight.

04 ADC

Jinx

Jinx, Pantheon et Nunu & Willump © Riot

Comme Kassadin, Jinx est un champion qui révèle son plein potentiel en fin de partie. Comme elle arrive plus tôt, elle est à l’heure actuelle bien méta. En bonus, elle se régale aussi avec un nouvel item qui synergise parfaitement avec son passif : Hexoptics C44/Lunettes Hextech C44.

Si vous souhaitez devenir un main Jinx, on vous conseille la patience, surtout face à des Tristana, Draven et autres persos solides en early game.

Nilah

À l'heure où l’on écrit ces lignes, en Diamant 2 et plus, Nilah est confortablement installée à 52,8 % de winrate. Capable de punir des champions qu’on voit beaucoup au bot comme Caitlyn et Ziggs, ce n’est pas forcément une bonne idée de la firstpick, mais elle a de vrais arguments.

Sivir

Ça fait déjà quelques mois que Sivir est au sommet (ou presque) de la chaîne alimentaire. Un shield extrêmement utile, un scaling indécent… à la manière de Jinx et Kassa, elle devient dangereuse pour l'adversaire encore plus tôt dans la partie sur cette saison 26. En plus, son wave clear monumental permet toujours de mettre la pression en fin de partie.

05 Support

Braum

Reste derrière Braum © Riot Games

Même si l’objet Bandlepipes/Flûtes de Bandle va voir son prix augmenter (de 2000 gold à 2300, maudite inflation), Braum en aura bien profité. Depuis le début de la saison, c’était le premier item à acheter, et ce quel que soit le contexte. Et puisque le passif du monsieur fait vivre un enfer aux ennemis (à condition d’avoir des coéquipiers qui auto attackent), il est actuellement à 53 % de winrate.

Sona

Si vous n’avez pas peur d’avoir l’une des plus petites barres de PV de tout League of Legends , Sona est en train de tout casser. Là aussi, c’est principalement du fait de la sortie d’un nouvel objet : le Diadème des murmures/Whispering Circlet. Bon, jouer Sona, ce n’est pas ce qu’il y a de plus rigolo, mais pour ceux qui sont là pour prendre des LPs avant tout, on vous y autorise.

Alors, vers qui est-ce que vous allez vous tourner ? Ici, avec notre Thresh flash-predict dans le vent, on a peu de chances de croiser Kameto en soloqueue, mais l'important, c’est de s’amuser, non ?