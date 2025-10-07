Gaming
esports
Le grand guide des Worlds 2025 de League of Legends
On y est ! Une nouvelle fois, les Worlds de League of Legends vont rythmer le mois d’octobre. En Chine, les meilleures équipes du monde vont s’affronter pour le titre ultime. On vous dit tout.
C’est l’événement que tous les fans d’esport, et plus particulièrement de League of Legends, attendent toute l’année. Les Worlds, c’est l’objectif final pour les joueurs et les fans. Et si de nombreux Français espéraient voir la Karmine Corp en action, après leur défaite face à Fnatic, il faudra finalement attendre (au moins) une année supplémentaire pour que l’équipe de Kameto puisse se qualifier.
Malgré tout, il y aura évidemment plein de belles choses à voir. Les joueurs de G2 sont montés en puissance au fil de l’année pour remporter le Summer Split haut la main, et on a hâte de voir (entre autres) Gen.G, Hanwha Life, BiliBili ou encore FlyQuest en action. Avant de rester scotché à son écran, du 14 octobre au 9 novembre, voici les infos importantes à connaître.
Pour se mettre dans l'ambiance, voici la cinématique d'intro de l'édition 2024 (qui était, comme d'habitude, hyper qualitative).
01
Le format des Worlds 2025
Si vous avez l’habitude de regarder les Worlds, vous allez vite vous en rendre compte, le format des play-ins a changé. Cette année, les 4e têtes de série de LCK (Corée du Sud) et de LPL (Chine) vont s’affronter dans un BO5. Le vainqueur rejoindra les 15 autres équipes pour la phase suisse.
Détail important : les deux équipes dont on parle ne sont autres que T1, les champions du monde en titre et 5 fois champions, et Invictus Gaming, les vainqueurs en 2018. En plus de leurs palmarès monumentaux, ce sera l’occasion de voir Faker, TheShy, Keria, GALA, Rookie… bref, il faut s’attendre à un match de haut vol en ouverture des Worlds.
Le lendemain, du 15 au 25 octobre, la phase suisse débutera. Assez simplement, chaque équipe qui gagne 3 matchs est qualifiée pour le tournoi final, ou éliminée après 3 défaites. Les premiers matchs seront au format BO1, mais à partir du moment où les équipes auront 2 victoires (ou défaites), ils passeront en BO3.
Et comme cela a été le cas au cours de l’année, tous les matchs se dérouleront avec une draft fearless. Un champion déjà joué ne peut donc plus être sélectionné.
À partir de la phase à élimination directe, le format est celui d’un tournoi. Tous les matchs se jouent au meilleur des 5 games, et une défaite est synonyme de retour à la maison.
02
Les équipes qualifiées pour les Worlds 2025
Voici la liste (par région) des équipes qualifiées aux Worlds :
LPL (Chine) :
- BiliBili Gaming
- Anyone’s Legend
- Top Esports
LCK (Corée du Sud) :
- Gen.G
- Hanwha Life Esports
- KT Rolster
EMEA (Europe) :
- G2 Esports
- Movistar KOI
- Fnatic
APAC (Asie-Pacifique) :
- CTBC Flying Oyster
- Team Secret Whales
- PSG Talon
AME (Amérique) :
- FlyQuest
- Vivo Keyd Stars
- 100 Thieves
Play-in :
- T1 (LCK)
- Invictus Gaming (LPL)
03
Le calendrier des Worlds 2025
À l'heure actuelle, un seul match est prévu au planning des Worlds, mais comme d’habitude, cet article sera mis à jour quotidiennement, au fil de la compétition.
- 14 octobre - 10h : T1 - Invictus Gaming
Dernière information : tous les matchs se joueront sur le patch 25.10.