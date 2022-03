Tout ce qu’il faut savoir pour bien créer son perso sur Lost Ark

C’est un passage obligatoire pour les joueurs de MMORPG : celui des longues minutes, voire heures, passées à peaufiner son personnage. C’est toujours ainsi que débute une nouvelle aventure, où chacun vise le top esthétiquement parlant, tout en visant une classe de départ idéale. Évidemment, avant d’en créer un nouveau une fois que la méta est bien établie. Et, si ces étapes sont déjà très importantes sur de nombreux jeux, elles le sont d’autant plus sur Lost Ark qui présente quelques spécificités. Jugez plutôt.

Par défaut, le menu de création de personnages de Lost Ark vous offre 6 emplacements de personnages par compte. Votre personnage principal occupe le premier, quand les autres vous permettent de posséder 5 personnages alternatifs pour essayer d'autres classes. Si vous êtes le type de joueur qui a l'intention de rivaliser avec les meilleurs en faisant monter rapidement le niveau de son personnage principal, tout en acquérant un équipement puissant, alors il est presque impératif de créer des personnages alternatifs. Cela vous permet de terminer fréquemment les quêtes quotidiennes et hebdomadaires, y compris les raids et donjons abyssaux, ce qui vous permet d'acquérir plus d'or et de matériaux pour améliorer votre équipement. Parce que, oui, ces ressources sont partagées entre vos différents personnages. D’où l’utilité d’en avoir plusieurs pour optimiser votre farming.

Sanguelame : Ce sont des utilisateurs du chaos qui utilisent trois lames. Les Sanguelames sont extrêmement rapides, et leurs armes principales sont des épées doubles légères. En plus de cela, ils disposent également d'une épée longue si besoin.

