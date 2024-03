"Mon retour au ski était une évidence" déclare Lucas Pinheiro Braathen.

Lucas Pinheiro Braathen a annoncé son retour spectaculaire au ski alpin pour la saison 2024-25.

La nouvelle fait suite à sa retraite en octobre 2023, quelques jours avant le début de la saison inaugurale à Sölden, en Autriche.

Le jeune homme de 23 ans, champion de la Coupe du monde de slalom en 2023, a confirmé qu'il reprendrait sa carrière tout en représentant le Brésil, après avoir skié sous le drapeau de son pays de naissance, la Norvège.

Lucas Pinheiro Braathen is back! Le Brésil a toujours eu une influence majeure dans la création de la personne et de l'athlète que je suis Lucas Pinheiro Braathen

01 Atteindre de nouveaux sommets

Il a l'ambition "d'atteindre de nouveaux sommets" en tentant de remporter les premières médailles brésiliennes de la Coupe du monde FIS, des Championnats du monde et des Jeux olympiques d'hiver.

"Revenir au sport du ski alpin et représenter le Brésil me rend extrêmement fier", a-t-il déclaré lors d' une conférence de presse tenue au Hangar-7 à Salzbourg, en Autriche.

"Étant né et ayant grandi dans un contexte multiculturel et peu commun dans les sports d'hiver, j'ai fait de mon plus grand objectif de transcender les sports en m'exprimant", a-t-il expliqué.

"Je veux créer plus de largeur et d'acceptation de la diversité dans la communauté sportive en montrant que vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez - peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez.

"Le Brésil a toujours eu une influence majeure sur la personne et l'athlète que je suis. Avoir l'occasion de représenter 200 millions de Brésiliens lors des coupes du monde, des championnats du monde et des Jeux olympiques est un rêve devenu réalité."

Tout équipé et prêt à représenter le Brésil

02 Retourner à ses racines

Fils d'une mère brésilienne et d'un père norvégien, Pinheiro Braathen s'est toujours senti profondément lié à son héritage brésilien, et portait souvent un vêtement arborant les couleurs verte, bleue et jaune du drapeau du pays - même lorsqu'il représentait la Norvège.

"Mon amour pour le sport, je l'ai trouvé dans les rues de São Paulo, en jouant au football avec mes amis et mes cousins. C'est comme si c'était fait pour moi", a-t-il déclaré.

Bien que né à Oslo, en Norvège, Pinheiro Braathen a vécu au Brésil pendant son enfance, après la séparation de ses parents lorsqu'il avait trois ans. Il a été initié aux pistes par son père à son retour en Norvège, et un peu plus d'une décennie plus tard, à l'âge de 18 ans, a obtenu une deuxième place en slalom géant lors des championnats nationaux norvégiens de 2018.

Son exploit a été remarqué par le quadruple champion olympique Kjetil André Aamodt, qui a conseillé à la Fédération norvégienne de ski d'accélérer la formation de ce talent précoce.

Regarde la conférence de presse de rentrée de Lucas Pinheiro Braathen ci-dessous :

Live Conference Lucas Pinheiro Braathen a remporté 5 victoires en Coupe du monde, 11 podiums. Maintenant, il veut partager une mise à jour sur son avenir.

03 Premières impressions

Pinheiro Braathen a fait ses débuts en Coupe du monde peu de temps après, en décembre 2018 à Val d'Isère, en France, terminant 26e du slalom géant et marquant des points dès sa première épreuve. Un peu plus d'un an plus tard, il a mené le peloton lors du slalom 2020 à Kitzbühel, en Autriche, terminant finalement quatrième et à un dixième de seconde du podium, tandis que sa percée s'est produite lors de l'ouverture de la saison 2020-21, où il a obtenu sa première victoire lors du slalom géant à Sölden, en Autriche.

Il est depuis devenu l'un des meilleurs skieurs de slalom au monde, récoltant quatre autres victoires et 12 podiums - dont la majorité au cours de la saison 2022-23, en route vers son titre de champion de la Coupe du monde de slalom 2023 et sa quatrième place au classement général - bien qu'il n'ait participé qu'à une seule épreuve de vitesse - le Super-G 2022/23 à Beaver Creek, dans le Colorado - où il a terminé septième.

Lucas Pinheiro Braathen a un style unique qui lui est propre.

04 Choc et stupeur

La retraite de Pinheiro Braathen du ski alpin a provoqué une onde de choc dans le sport à la veille de la saison 2023-24, mais ce n'était qu'un autre exemple du fait qu'il est fidèle à lui-même, qu'il fait les choses comme il l'entend et ne se conforme pas à ce que l'on attend de lui.

Pinheiro Braathen est réputé pour défier les stéréotypes sur la piste et en dehors - qu'il s'agisse de ses ongles peints, de sa passion pour le DJing ou de son style excentrique - et son ouverture d'esprit lui a valu de nombreux éloges et une légion de fans.

"Je suis une personne qui a presque toujours choisi de faire ce que j'aime le plus, ce qui signifie le plus pour moi", a-t-il déclaré lors de l'annonce de sa retraite en octobre dernier. "C'est ma définition du succès, pas les contrats lucratifs dont je fais partie. Et pas le fait que la dernière fois que j'ai participé à une course, j'étais le meilleur au monde. Il s'agit de savoir si cela me rend heureux ou non.

"Pour la première fois depuis au moins six mois, après avoir pris cette décision, je me sens heureux. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sens libre. Et tous ceux qui me connaissent savent que la liberté est l'une de mes plus grandes sources de succès et de bonheur."

Pinheiro Braathen a déjà entamé la procédure d'enregistrement de changement de nation requise pour participer aux compétitions par la Fédération brésilienne de ski, CBDN (Confederação Brasileira de Desportos na Neve).

"Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Lucas au sein de la communauté du ski alpin et de le voir représenter le Brésil sur la scène internationale", a déclaré Pedro Cavazzoni, PDG de la CBDN. "Son dévouement et son talent inspireront sans aucun doute de nombreux athlètes en herbe dans notre pays, et nous sommes fiers de le soutenir dans son retour au sommet."

Lucas Pinheiro Braathen is on the comeback train

05 Équipe de rêve

Outre ses partenaires et ses sponsors, Pinheiro Braathen a également constitué une équipe personnelle, dirigée par son père Bjorn, qui se consacre à l'aider à atteindre ses objectifs ambitieux de victoires en Coupe du monde, de médailles aux Championnats du monde et de devenir le premier skieur à monter sur le podium pour représenter le Brésil aux Jeux olympiques d'hiver.

"Ensemble, nous travaillerons sans relâche pour repousser les limites et atteindre de nouveaux sommets en ski alpin", a déclaré Braathen.

Pour le reste de la saison 2023-24, il suivra un entraînement intense en slalom et en slalom géant avant de passer du temps en Nouvelle-Zélande où il effectuera les derniers préparatifs pour son retour à la table d'honneur du ski.

Le retour de Pinheiro Braathen dans le portillon de départ à Sölden, en Autriche, est garanti pour être une grande attraction pour le sport - et avec jusqu'à 200 millions de fans brésiliens derrière lui, le ciel est la limite pour cette passionnante star du ski.