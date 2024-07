Mad Mike dévoile la McLaren P1 MADMAC au Goodwood Festival of Speed

Mike Whiddett 'Mad' Mike Whiddett lives for the thrill and adrenaline of drifting. As a result, he's always pushing both himself and his cars to the limits.

Comme pour le NIMBUL de Mad Mike, une Lamborghini Huracan de drift, l'idée est née au Goodwood Festival of Speed. "Il a visité notre stand, a vu ce que nous avions exposé et nous avons commencé à explorer ce qui était possible", explique Dean Lanzante. La conversation a porté sur la voiture de drift dont Mad Mike rêvait et il a proposé un mélange entre une McLaren P1 GTR et d'une McLaren GT3 650s. "Nous aimons penser que nous construisons quelques-unes des voitures les plus extrêmes", ajoute Lanzante. "Mais Mike a vu dans ce projet un défi à relever pour élever le niveau d'un ou deux crans".

Comme pour le NIMBUL de Mad Mike, une Lamborghini Huracan de drift, l'idée est née au Goodwood Festival of Speed. "Il a visité notre stand, a vu ce que nous avions exposé et nous avons commencé à explorer ce qui était possible", explique Dean Lanzante. La conversation a porté sur la voiture de drift dont Mad Mike rêvait et il a proposé un mélange entre une McLaren P1 GTR et d'une McLaren GT3 650s. "Nous aimons penser que nous construisons quelques-unes des voitures les plus extrêmes", ajoute Lanzante. "Mais Mike a vu dans ce projet un défi à relever pour élever le niveau d'un ou deux crans".

Comme pour le NIMBUL de Mad Mike, une Lamborghini Huracan de drift, l'idée est née au Goodwood Festival of Speed. "Il a visité notre stand, a vu ce que nous avions exposé et nous avons commencé à explorer ce qui était possible", explique Dean Lanzante. La conversation a porté sur la voiture de drift dont Mad Mike rêvait et il a proposé un mélange entre une McLaren P1 GTR et d'une McLaren GT3 650s. "Nous aimons penser que nous construisons quelques-unes des voitures les plus extrêmes", ajoute Lanzante. "Mais Mike a vu dans ce projet un défi à relever pour élever le niveau d'un ou deux crans".

Max Verstappen gets schooled in the art of drifting by …

"Il s'agit de mon défi le plus fou à ce jour : transformer une McLaren P1 GTR construite sur mesure par Lanzante en l'hypercar de drift la plus impressionnante au monde, en seulement 100 jours", a déclaré Mad Mike. "Jamais je n'aurais pensé que je transformerais une McLaren de plusieurs millions de dollars sans condition imposée et que je la dévoilerais lors de l'un de mes événements préférés : le Goodwood Festival of Speed".

"Il s'agit de mon défi le plus fou à ce jour : transformer une McLaren P1 GTR construite sur mesure par Lanzante en l'hypercar de drift la plus impressionnante au monde, en seulement 100 jours", a déclaré Mad Mike. "Jamais je n'aurais pensé que je transformerais une McLaren de plusieurs millions de dollars sans condition imposée et que je la dévoilerais lors de l'un de mes événements préférés : le Goodwood Festival of Speed".

"Il s'agit de mon défi le plus fou à ce jour : transformer une McLaren P1 GTR construite sur mesure par Lanzante en l'hypercar de drift la plus impressionnante au monde, en seulement 100 jours", a déclaré Mad Mike. "Jamais je n'aurais pensé que je transformerais une McLaren de plusieurs millions de dollars sans condition imposée et que je la dévoilerais lors de l'un de mes événements préférés : le Goodwood Festival of Speed".