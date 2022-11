Un influenceur sur le breaking et la santé mentale

Red Bull BC One World Final 2022 en direct Regardez en direct des danseurs venus des quatre coins de la planète s'affronter pour devenir champions du monde de breaking à New York, berceau du hip-hop.

"Autant de positivité et de passion en un seul lieu, c'est un baume pour l'âme", déclare Malwyn Burkhalter aka Naswyn deux jours après l'impressionnante finale mondiale du Red Bull BC One à New York. Il a grandi entre Bienne, Gland et Paris et fait partie, en tant que Naswyn, des créateurs de contenu les plus performants du pays. Avec un mélange de comédie et de style de vie, ce jeune homme de 20 ans a acquis en moins de trois ans un immense nombre de followers sur TikTok et Instagram. Bien plus de quatre millions de jeunes le suivent sur ses canaux.

Lee en plein vol lors du battle final contre Victor © Dean Trem

Mais contrairement à d'autres influenceurs, Malwyn ne voit pas que les bons moments. "Les médias sociaux sont en partie un monde illusoire dans lequel on ne montre que les bons côtés", estime le Biennois : "Mais c'est justement pendant la pandémie que l'énergie négative a eu un impact énorme sur ma génération - des jeunes qui sont en train de se trouver". C'est pourquoi il se laisse parfois aller à un peu plus de calme sur ses chaînes et accorde davantage de place à des thèmes comme la santé mentale et l'énergie positive.

Le père de Malvyn était lui-même une légende graffiti à Bienne © Muriel Ryeben

Un New York impressionnant

Il y a des années, Malwyn, motivé par son père - lui-même une légende du hip-hop biennois en tant que graffeur - a suivi un cours de danse de deux semaines. Sinon, malgré une grande fascination, il ne s'est jamais penché sérieusement sur le breaking. "Il m'arrive d'oser une petite danse pour exprimer ma joie face à un événement positif et, bien sûr, j'ai déjà vu des b-boys et des b-girls", dit-il : "Mais ce n'est pas comparable à ce que j'ai pu voir le week-end dernier à New York". Le niveau athlétique et l'expression artistique des B-Boys et B-Girls lors de la finale mondiale du Red Bull BC One l'ont durablement impressionné. Il a été particulièrement marqué par Lee, le dernier membre des Red Bull BC One Allstars. "Bien sûr, Victor est un champion digne de ce nom. Mais le Hollandais Lee m'a déjà énormément flashé avec sa combinaison d'énergie et de style. J'aurais voté pour lui en finale", se souvient Malwyn.

Naswyn a apprécié le show © Muriel-Rieben

Il a été impressionné par l'énergie de la finale mondiale du Red Bull BC One. "Tant de gens différents avec la même passion, les légendes du rap sur scène et la visite guidée par Grandmaster Caz dans le Bronx, le lieu de naissance du hip-hop", des souvenirs que Malwyn n'est pas prêt d'oublier. Et après ses expériences à New York, il voit effectivement dans le breaking lui-même une clé pour la santé mentale : "Quand on est tellement concentré sur le physique, comme dans ces mouvements, les pensées deviennent certainement très légères et on peut totalement se déconnecter". De sages paroles de la part d'un jeune homme !