Le sensei et son disciple

Red Bull Dance Your Style World Final Les meilleurs danseurs street de la planète se rendent en Afrique du Sud pour la finale mondiale Red Bull Dance Your Style 2022, le 10 décembre.

Ce fut un moment de pur bonheur, à la fin de l’été 2021, quand Mams s’est imposé face à son élève Voldo lors d’une finale captivante et ainsi décroché son ticket pour la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style. Comme celle-ci n’a pas pu avoir lieu pour les raisons que l’on connaît, tous les danseurs et danseuses qualifiés en 2021 seront automatiquement présents à la finale mondiale de 2022. Fast forward à l’été 2022 : Lausanne, le dernier tour de l’édition suisse de Danse Your Style s’achève. Au bord de la scène, prêt à recevoir le trophée, le vainqueur de l’année précédente, Mams. Le public sort les cartons rouges et bleus, le gagnant est l’élève de Mams et son adversaire en finale de l’année précédente : Voldo !