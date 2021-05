L'expérience unique du Red Bull uneverse

La nouvelle édition du Red Bull uneverse presented by Logitech G arrive bientôt. Samedi prochain, le 29 mai, on remet le couvert pour une nouvelle aventure. Si je pouvais crier par écrit, je le ferais, mais je ne pense pas qu’écrire en caps lock soit très adéquat. Je suis vraiment excité à l’idée de repartir pour une nouvelle année. Comme un signe, la précédente édition s’est avérée être le dernier événement sur lequel j’ai travaillé avec un public, dans une certaine normalité, avant que les conditions sanitaires ne se dégradent. J’en garde honnêtement des souvenirs assez poignants et j’ai envie de prendre le temps de vous parler d’en quoi ces moments ont été et restent particuliers à mes yeux.

Rencontrer les acteurs de l’esports suisse

Il y a encore un an en arrière, j’étais très déconnecté de la réalité de l’esports suisse. Non pas que je ne m'y intéressais pas, loin de là, mais mon agenda et mes différents voyages professionnels tournaient uniquement autour de l’international. Dans ma vie privée, j’ai vécu en Norvège jusqu’à fin 2019, loin de toutes manifestations qui pouvaient prendre place en Suisse. Pour le Red Bull uneverse 2020 , lorsque j’ai débarqué à l’aéroport de Zürich [j’arrivais tout droit des IEM Katowice], j’ai été immergé instantanément, et finalement, dans une partie très vivante de l’esports suisse. Ce weekend m’a permis de rencontrer non seulement les représentants de Red Bull, et je me demande parfois si je serais où je suis aujourd’hui sans cet événement il y a un an, mais également beaucoup d’autres professionnels qui travaillaient à Lucerne. Que ce soit le stage manager, les photographes ou les interviews, mes attentes en termes de qualité et de sérieux ont été totalement balayées.

Red Bull unEversE 2019 - Recap

J’ai réalisé, à ce moment-là, qu’il y avait bien plus de personnes passionnées et compétentes que ce que je pensais, ou redoutais, et cela m’a fait vraiment plaisir pour l’esports suisse. Avoir la chance d’y contribuer, de quelque manière que ce soit, même si c’est pour un tournois plus casual et décontracté, est très important pour moi. C’est un de mes objectifs principaux maintenant que je vis à nouveau ici en Suisse. J’ai gentiment accumulé une certaine expérience en tant que consultant et si je peux apporter ma pierre à l’édifice dans le domaine du divertissement en Suisse, je le fais avec grand plaisir.

Des collègues de nouveaux horizons

Si vous ne le saviez pas encore, Red Bull uneverse presented by Logitech G réunit des joueurs de différents jeux esports. Evidemment Counter-Strike est de la partie, ce que je représente avec fierté, mais il y a également League of Legends , FIFA ou encore SMASH . Qui dit jeux différents, dit commentateurs et experts qui proviennent d’univers différents. C’est pour moi une occasion en or de gagner de l’expérience et d’évoluer en tant que Broadcast Talent, pour faute d’avoir une traduction française pertinente. Pour commencer, je dois sortir de ma zone de confort pour commenter des matchs de FIFA, ce qui fut par exemple le cas l’année dernière. Pour quelqu’un qui n’a jamais eu d’autres expériences avec FIFA que les matchs qu’il jouait avec son frère lorsqu’il était petit, je peux vous assurer que c’est un sacré challenge. Mais c’est un challenge que j’adore.

Maniac © Red Bull

Mon but est de m’améliorer dans mon travail, tous les jours et à chaque opportunité possible. Quoi de mieux pour développer de nouvelles facettes qu’un événement un peu plus relax entouré d’une vibe positive? Ensuite, je peux voir en action et collaborer avec des professionnels très compétents qui proviennent d’autres opus esports et qui travaillent d’une manière différente de la notre sur CS:GO.

sjokz avec Robin de schwiizchiste au Red Bull Uneverse © Armon Ruetz

En 2020, Sjokz était notre Desk Host pour le Red Bull uneverse. Une professionnelle absolument incroyable, travaillant en général sur League of Legends. Même si j’avais déjà eu la chance de travailler avec elle sur quelques panels CS:GO auparavant, la quantité d’expérience qu’un profil pareil apporte est gigantesque. C’est une chance unique pour moi d’observer, écouter, apprendre et peaufiner ce que je considère être un art de travailler avec la caméra.

Un pas vers la communauté

inalement, Red Bull uneverse, c’est aussi l’occasion de tisser des liens avec les joueurs de la communauté suisse. Pour certains d’entre eux, jouer professionnellement est un rêve qu’ils chassent avec passion et je pense pouvoir, peut-être, donner quelques conseils, partager mon expérience ou même les motiver à continuer dans cette voie. Lorsque je parlais de rencontrer les acteurs de la scène suisse, je considérais l’envers du décor, les organisateurs et les magiciens technologiques. Ici, je parle de la base même de tout esports, les joueurs. Il est possible que j’ai un délire de grandeur mais je me sens responsable, considérant le parcours que j’ai eu dans l’esports, de faire ce que je peux pour aider d’autres à atteindre leurs objectifs également.

Red Bull uneverse © Armon Ruetz

C’est pour ça que je continue à jouer, par-ci par-là, aux ligues suisses et que je suis aux anges de pouvoir travailler avec Red Bull. L’esports est ma vie depuis vingt ans et mon activité principale depuis sept ans maintenant. C’est une chance unique que j’ai et Red Bull uneverse est une occasion de rencontrer, d’influencer, d’aider, de conseiller des jeunes passionnés d’esports comme je l’étais (et le suis encore). En l’espace d’une journée et demi, en étant face à face, on peut vraiment échanger et je pense que c’est à ce moment-là que l’on peut faire une différence. En tout cas, c’est un de mes souhaits. Être disponible, ouvert et, au-delà de passer une journée pleine de rire, guider d’autres vers les sentiers que j’emprunte maintenant.